COVID-19: qué piensan diputados, legisladores y concejales opositores

El desembarco de la pandemia del coronavirus en nuestro país tuvo como primera reacción de la oposición a los oficialismos, el respaldo. Varios tweets, declaraciones en entrevistas y llamados cruzados con funcionarios de Nación, Provincia y Municipio demuestran que la primera parte del ingreso del COVID-19 y la cuarentena contó con ese ingrediente: la oposición, en su gran mayoría, acompañó las definiciones.

Sin embargo, en la semana que concluyó, la oposición comenzó a correrse de ese rol de ir detrás de la agenda que marcan los oficialismos y limitarse a los respaldos, para empezar a construir ese apoyo, pero con iniciativas propias. Proyectos en el Congreso, la Unicameral y el Concejo Deliberante -los tres sin sesionar de manera presencial- demostraron que ahora existe otra postura del arco opositor.

Aunque, según coinciden todos, sin correrse del todo del apoyo de los que hoy deben tomar las decisiones.

La salud y la economía. Uno de los primeros gestos contundentes de respaldo que tuvo el presidente Alberto Fernández fue el del diputado nacional por Córdoba y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. El líder de la mayor bancada opositora no solo apoyó públicamente, sino que habló por teléfono con el presidente y también con el gobernador Juan Schiaretti.

Tanto con Fernández como con el ministro de Salud, Ginés González García, Negri habló por la fábrica de respiradores cordobesa y preocupado por los testeos del COVID-19.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, el diputado sostiene que es una crisis “en la que recién entramos y no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir”. “Pero es la vida y la economía”, advierte sobre las prioridades que deben tener en el Gobierno nacional.

Sin ánimo de crítica, Negri afirma que “la Nación demoró en reaccionar cuando el ministro (González García) dijo que no venía y después llegó. Después se le dio el apoyo de todo el arco político porque es un momento de dejar de lado las diferencias y colaborar”.

“Hay dos demandas necesarias: la primera es el aislamiento, porque es la única vacuna que existe; y la segunda es el testeo. En este sentido, mi impresión es que el Gobierno llegó tarde a la búsqueda de los reactivos y un ejemplo es lo que ocurrió en los últimos días en Córdoba”, agrega Negri.

El referente opositor cree que “la curva va a ir en aumento” y considera que se debe “dar un grado de certeza de cuándo se saldrá de la cuarentena”.

La otra cuestión es la económica. Negri presentó un proyecto junto al también radical, el mendocino Alfredo Cornejo, para que se ayude a las provincias con lo recaudado por las retenciones “porque la caída será grande”. “No se tiene que cortar la cadena de pagos”, dice Negri.

El aporte en la Unicameral. En la Legislatura cordobesa también hubo posturas en torno a cómo está tratando la crisis el Gobierno provincial. Y sin sesiones por el momento -el vicegobernador Manuel Calvo informó que sesionarán a través de videoconferencia-, dos legisladores opositores presentaron propuestas al Ejecutivo: Orlando Arduh (Córdoba Cambia) y Marcelo Cossar (UCR).

En diálogo ambos con Punto a Punto Radio detallaron lo presentado.

“No va a ser fácil esto, porque pienso que se va a extender y el impacto, tanto económico como social, va a ser fuerte”, dijo Arduh y agregó: “la intención fue aportar dos propuestas: una por las tarifas de Epec y la otra por el diferimiento de los impuestos provinciales. Y en el primer caso, afortunadamente la Provincia adhirió al DNU nacional”.

“La Provincia en lo sanitario está haciendo una labor impresionante, tanto en el sector público como en el privado. Pero también destaco las medidas para el transporte interurbano y en el sector financiero con los créditos que otorga la banca provincial al sector pyme que es uno de los más afectados”, evaluó Arduh.

Cossar, por su parte, presentó al comienzo de semana a Calvo la iniciativa de crear un régimen de voluntarios para asistir a personas de edad avanzada o con discapacidad “con el espíritu solidario que caracteriza a los cordobeses”, dijo el legislador.

Sobre el final de la semana, se conoció que la Provincia creó el Programa de Aceptación de Voluntarios Espontáneos.

Respaldo en la Ciudad. En el plano del Municipio, el concejal de la oposición, Rodrigo de Loredo sostuvo en contacto con este diario que “el rol de la política hoy tiene que ser cooperativo”. Y reconoció además que las observaciones prefiere plantearlas primero al oficialismo y luego a los medios.

No obstante, sostiene que “la reacción sanitaria tiene un orden jurisdiccional de Nación, Provincia y Municipio, y en estos procesos tiene que haber organización. Una idea perfectible pero bien organizada termina siendo mejor que las que no lo están. Si tenemos una estrategia a nivel país hay que corresponderse a esa secuencia jurisdiccional. El Municipio no tiene que andar tratando de inventar la pólvora y en eso me parece que se está actuando bien”.

El concejal destacó las medidas tomadas en el transporte, que previamente se habían tomado en el ámbito nacional y “desde lo sanitario que se involucre en el cumplimiento de la cuarentena, me parece un dato positivo”.

De Loredo propuso tres ejes esta semana: reducir el 20% de los haberes de los funcionarios municipales por seis meses, congelar los sueldos del 100% de la planta municipal -a excepción del sector salud- por 90 días y reducir el 10% del monto a abonar por los contratos de la recolección de residuos.



EL RECLAMO DE MESTRE

Sobre el final de la semana, el exintendente y presidente del Comité Provincia de la UCR, Ramón Mestre, le pidió al gobernador Juan Schiaretti la inmediata liquidación de la coparticipación a los municipios. “Se limitaron a 1.189 millones de pesos cuando corresponden 1.595 millones de pesos”, dijo Mestre.

Y además, reclamó la liquidación en proporción a la población de los ATN que anunció el Gobierno nacional para las provincias.