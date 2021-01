“Cuando emprendo algo, voy a ganador”

Luis Fabián Artime tiene más de 400 partidos oficiales y 139 goles como futbolista profesional. Logró un ascenso con Belgrano y siempre estuvo identificado con los colores Celestes. Sin embargo, con sus 55 años expone ese sitial de ídolo y se presenta como candidato a presidente del club de barrio Alberdi por la lista Belgrano Primero. Sabiendo de ese capital el ‘Luifa’ se lo nota en su semblante como ganador.

En la previa a las elecciones del 6 de febrero, PERFIL Córdoba dialogó con el ex goleador y ahora candidato, que aseguró: “Nos venimos preparando hace mucho tiempo para esto. Esta pandemia nos sirvió para profundizar el proyecto. En mi caso me preparé para la parte que me concierne, el conducir, conducir el equipo y los grupos de trabajo que formaremos. Soy un convencido que las instituciones necesitan grandes grupos, no se puede trabajar como una empresa unipersonal. Tiene que haber equipos en distintas áreas. Yo pienso estar dedicado 24/7 para darle lo mejor a la institución en lo deportivo y buscar el ascenso. Después en las otras áreas tengo la condición de haber armado equipos con gente especializada”.

- ¿Qué es lo que más te pide el socio de Belgrano?

- Salir campeón. Estar en Primera.

- ¿Por qué crees que tuvo tanta repercusión en el círculo rojo tu reunión con los empresarios?

- Porque estamos demostrando que somos la opción, que somos una agrupación seria, con empresarios exitosos en sus lugares. Eso el empresariado lo vio, vio el proyecto, el plan de sustentabilidad armado por (Ángel Mario) Elletore. Somos el futuro. Veo fútbol y hay que anticiparse al mercado. Siempre fui 9 y me anticipaba a la jugada y así tiene que ser en la institución. A propósito, por eso pedíamos elecciones en diciembre y no nos dieron esa posibilidad.

- ¿Qué opinas de las Sociedades anónimas en el fútbol?

- Belgrano es, fue y será una sociedad civil sin lucro.

- ¿Qué te genera que el plantel profesional no esté entrenando con quien será su DT en la temporada?

- Al club hoy lo tiene la actual comisión, que puso dos entrenadores, que los están preparando, que sabemos, porque los conozco, que quieren lo mejor para Belgrano. Desde el 6 de febrero tomaremos nosotros las decisiones, ahora no podemos.

Asumiremos el 7, y el 7 tendremos el cuerpo técnico y ya va a haber incorporaciones. Ya hemos hecho el scouting de los cuerpos técnicos, ya estamos hablando con ellos, cuando nos decidamos empezaremos a trabajar. Y aclaro, nosotros no le vamos a dar toda la responsabilidad a un DT. La institución merece un directorio deportivo, que traerá jugadores, gente del fútbol, con identidad de Belgrano, especialistas en preparación física.

- Más allá de la rivalidad electoral con Armando Pérez, ¿qué le reconoces dentro de la historia del club?

- Que se han hecho cosas bien y nosotros vamos a construir sobre lo que se hizo bien. Pero también se hicieron cosas muy mal en lo deportivo y eso provocó despilfarro. Queremos dar un salto de calidad cuanto antes en Primera división, ascender y con una economía sustentable.

- ¿Serás un presidente presente en AFA?

- Voy a estar defendiendo a Belgrano Fundamentalmente estaré en Villa Esquiú, que es dónde debo estar. Allí me verán. Y cuando Belgrano necesite que su presidente viaje, viajaré. Yo no pienso en ser presidente de AFA, ni intendente de Córdoba, pienso en ser presidente de Belgrano.

- Al escucharte hablar, queda la sensación que ya te sentís presidente del club.

- Estoy convencido. Cuando emprendo algo es porque voy a ganador. Tengo este equipo, este proyecto, hay juventud y, fundamentalmente, ganas de triunfar en lo dirigencial pensando en los socios. Nuestro proyecto es pensando en el socio.

La Lista de BELGRANO PRIMERO