“Cuando llega el momento, Mestre, Aguad y Negri arman las listas y el resto sólo miramos”

El intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, sostuvo que “ya es hora” de que en la Unión Cívica Radical se produzca un cambio, ya que la gente “está cansada de las mismas caras. Y además de que siempre son los mismos, hay que recordar que las últimas elecciones las perdimos, no por uno o dos puntos ¡perdimos por 20 puntos!”.

En declaraciones a Punto a Punto Radio (en el programa Aunque parezca tarde, de lunes a viernes de 17 a 19), Salibi pidió “bajar un cambio”. En ese sentido, sostuvo que “hay dirigentes que tienen más disponibilidad de tiempo y en este momento de crisis sanitaria que estamos atravesando, la verdad es que no es momento de hablar de temas políticos”. Siguiendo con su análisis, Salibi cargó duro contra tres históricos de la UCR.

“Lo que estoy pidiendo es que los nueve presidentes de los núcleos se junten en una misma mesa, algo que no ha pasado en los últimos 20 años, porque de lo contrario uno termina pensando que ‘las peleas’ son ficticias y cuando llega el momento de armar las listas, Mestre, Negri y Aguad se encierran en un cuarto y definen todo ellos y el resto miramos”.

En ese sentido, Salibi añadió que “después, nosotros tenemos que terminar siendo los soldados, que vamos a hacer la campaña, con el mismo verso de siempre porque tenemos el poder territorial”, pero puso de manifiesto que son los intendentes los que ganan las elecciones.

“Ya demostramos que podemos ganar elecciones, pero no nos escuchan a la hora de tomar decisiones. Así como estamos, no participo más”, explicó. En otro tramo de la entrevista, Salibi llamó al diálogo para empezar a rearmar “un radicalismo serio”, pero advirtió: “Si los presidentes de los núcleos no se reúnen, empezaremos a tomar decisiones desde el interior”.

“No sé si la renovación está en el interior o en Capital, pero de lo que estoy seguro es que es necesaria una renovación. Necesitamos caras nuevas que hayan demostrado que están en condiciones de gobernar”, finalizó el intendente.

Elecciones. Como se recordará, el Congreso Partidario Provincial de la Unión Cívica Radical, aprobó por unanimidad el cronograma electoral interno en el que se fijó el próximo 6 de diciembre como fecha para la renovación de cargos partidarios y se prorrogaron los mandatos de las autoridades actuales hasta el 20 de diciembre, que tienen a Ramón Mestre al frente del Comité Provincial. Además, se analizaron los balances y estados contables del partido en la última gestión. La sesión se celebró con las 122 bancas ocupadas y participación de los 26 departamentos de la provincia, a través de la plataforma Zoom. Rodrigo de Loredo, presidente del congreso encabezó el encuentro.