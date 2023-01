Dalma Mancilla, una historia de ilusiones, tacos, caños y rabonas

Ver jugar a Dalma Mancilla es saber que en cualquier momento algo va a pasar. No pasa con cualquier futbolista, ya sea mujer u hombre. Es una sensación que solo los talentosos obsequian. Y ella es una de esas que tiene en su pie la capacidad para deslumbrar con algún ‘chiche’. El fútbol moderno quizás nos lleva a extrañar ese tipo de situaciones. Sin embargo, en su naturaleza está la pirueta, esa que nos gusta ver. Y ahí aparecen esas perlitas que nos sacan una sonrisa o un aplauso, o las dos cosas. Mancilla y sus ‘chiches’ regresan a Belgrano y en el Gigante de Alberdi ya hay expectativa.

La mediocampista es una de las incorporaciones que realizaron las ‘Piratas’ para afrontar su debut en la Primera división del fútbol femenino de AFA. La cordobesa, que en los últimos dos años jugó en la élite nacional, se volverá a poner la casa celeste y por eso exclama: “Vuelvo a mi casa”. La sonrisa no se le borra. Está feliz.

Habla de casa, de familia, de volver a compartir con la ‘Pepa’ (Romina Gómez), de sorprenderse con Gabriela Ricca, de la ilusión de pertenecer a un equipo que despierta elogios.

—¿A los lujos los practicás o te salen de la nada?

—(Se ríe) No, no los practico, nacen en el momento. La famosa rabona es un recurso para no usar la zurda. Siempre fui de tirar chiches.

Belgrano es familia. Mancilla se ríe porque está feliz, porque el fútbol es un lugar para expresar felicidad. El fútbol que tanto nos gustó en la infancia era ese, el de jugar y ella juega. Se divierte, pero con responsabilidad. Ante PERFIL CÓRDOBA la futbolista que viene de jugar en Rosario Central lo primero que dice cuando inicia la conversación es que “está muy contenta y agradecida por volver a mi casa. Belgrano es familia”.

Mancilla, de barrio Müller, comenzó a jugar a la pelota cuando tenía 8 años en el Club Banfield. Lo hacía con varones. Eran otros tiempos. A las niñas, lamentablemente, se las veía ‘raras’ cuando jugaban al fútbol. Pero ella fue fiel desde pequeña a su pasión. Después se fue a jugar a Talleres, cuando aún no había liga. Empezó el futbol femenino de Liga Cordobesa y jugó en Unión San Vicente hasta que llegó el primer llamado de Belgrano.

“Estando en Belgrano estuve yendo a la Selección nacional por varios meses hasta que me esguincé y me volví. Después, fui convocada varias veces y por motivos personales no pude asistir. En Belgrano estuve muchos años”, le supo narrar a este cronista tiempo atrás. Y hoy recuerda: “Estuve aproximadamente 6 o 7 años en Belgrano. A los 14 años llegué al club. Maxi Luján fue quien me trajo y estoy contenta de que él sea la cabeza de este equipo".

La mediocampista, admiradora del juego de la norteamericana Tobin Heath y el brasileño Neymar, no entra en compa raciones entre aquella y esta época, pero subraya: “El femenino de Belgrano sigue teniendo la misma importancia que antes. Solo cambia la competencia y que somos de Primera, obvio”.

Después de Belgrano pasó por Medea y posteriormente se fue a vivir a Catamarca. Y ahí la rompió, literalmente. Fue campeona con las camisetas de Rivadavia y San Lorenzo de Alem. Se destacó en ambas instituciones, siendo elegida la mejor jugadora.

La vuelta a Córdoba. Lo hizo jugando en Camioneros y nuevamente se destacó con sus virtudes. Por eso, al tiempo saltó al fútbol semiprofesional de AFA. En el 2021 jugó en SAT y en el 2022 en Rosario Central. Sus jugadas televisadas fueron furor y se hicieron virales. Es que los lujos nunca pasan de moda, afortunadamente. Después de todo ese recorrido, con 25 años regresa a Belgrano, en otro contexto, pero con la misma ilusión.

—¿En qué momento de tu carrera estás?

—Puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera, formando parte de este equipo del que aparte de ser jugadora, soy hincha. Es mi casa, no puedo estar mejor.

—Ya llevás dos años siendo futbolista profesional, ¿cómo lo afrontás?

—Lo estoy tomando con mucha responsabilidad y compromiso, estoy muy metida en lo que tengo que hacer y voy a poner lo mejor de mí para el equipo.

—Si tuvieras la oportunidad de hablar con la Dalmaniña, ¿qué le dirías en relación a este presente que estás viviendo?

—Que hoy está cumpliendo uno de sus sueños, con la de Belgrano puesta y en Primera división, que nunca baje los brazos y que siempre luche. Que los sueños se trabajan y se cumplen.

Belgrano, hasta el momento, hizo 15 contratos a futbolistas de su plantel.

EL FIXTURE PIRATA

Fecha 1: Excursionistas

Fecha 2: Rosario Central

Fecha 3: San Lorenzo

Fecha 4: Boca Juniors

Fecha 5: SAT

Fecha 6: Banfield

Fecha 7: UAI Urquiza

Fecha 8: Gimnasia La Plata

Fecha 9: Platense

Fecha 10: Racing Club

Fecha 11: Defensores de Belgrano

Fecha 12: Lanús

Fecha 14: River Plate

Fecha 18: Ferro

Fecha 19: Independiente