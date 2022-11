De Bella Vista a cubrir 11 mundiales: el recuerdo del ‘maestro’ Víctor Brizuela

Hay voces que duran para siempre. No se apagan. Hay personajes que se hacen inmortales. Víctor Brizuela es una de esas voces eternas, de esos protagonistas que rompen el paso del tiempo. El periodista de deportes más importante de la historia de la provincia de Córdoba, se fue a comentar partidos a otra esfera un 23 de noviembre de 2009. Pasaron 13 años de aquella partida, pero en contexto mundialista se lo tiene bien presente.

“Se veeee veniiiir el gol”. Esa frase del ‘maestro Víctor’ era (es) una marca registrada, como tantas sentencias que el nacido en barrio Bella Vista hizo populares. Este año, cuando el fútbol de Córdoba celebró más de lo habitual, todos quienes alguna vez lo escucharon o compartieron micrófono con él, lo recordaron con mayor fuerza. Es que la voz de Brizuela nunca se apagó.

“No habrá ninguno igual, no habrá ninguno, como el tango. Fue crack, fue ídolo, fue líder, fue maestro y fue ‘troesma’. Todo junto. Generosísimo hasta el límite. A mí me dio la gran posibilidad de comentar junto a él. En un principio no le gustaba mucho la táctica, pero dijo ‘yo comento como la gente y usted comente parando los equipos como quiera’. Fue muy generoso, no habrá ninguno igual”,

lo recuerda Gustavo Gutiérrez, histórico comentarista de Cadena 3 en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. Dicen que a las personas se las conoce por cómo fueron con sus compañeros de trabajo.

De Brizuela se puede recordar que veía el fútbol como pocos, analizaba sin filtros, era agudo. Popular y carismático. Cubrió 11 mundiales de fútbol. Siempre con su mirada cordobesa, que lo hizo tan de la gente. Todos recuerdan la anécdota de 1998, cuando se disputaba el Mundial de Francia y Talleres y Belgrano iban a la final por el ascenso a Primera división. Brizuela se tomó un avión, llegó al Chateau, comentó el partido y a las pocas horas estaba partiendo de nuevo a Europa, para seguir con la cobertura del Mundial que consagraría al local.

“¡Che Brizuela, hacenos la gauchada, decilo por la radio, que esta es una hinchada!”. Ese cántico que bajaba desde las tribunas es toda una sentencia de quién fue Víctor Brizuela. Un reconocimiento que no se compra: se gana. Una canción que se escuchaba en el viejo Chateau Carreras o en el Gigante, en la Boutique o en el Monumental, en el Sancho o en Bella Vista, sin distinción de colores ni de camisetas.

Formador de periodistas. “Brizuela es un prócer, una persona que marcó época, un distinto; de los que aparecen muy de vez en cuando. Tuvo generaciones y generaciones de oyentes. La gente se paraba a escucharlo solo a él. Fue famoso en una época sin celulares, sin internet, era picante picante. Formó a generaciones de periodistas. Un maestro con todas las letras. Un tipo con mucho sentido común, oficio y calle, y de la nada creaba una historia que daba gusto escuchar”, reflexiona el periodista Juan Pablo Estela, que se reconoce formado en todos los sentidos por “el maestro Víctor”, como le gustaba que le dijeran.

Mariano Molina, hoy en Más Radio y Pulxo, lo pinta con un recuerdo que expone eso de ser un formador de periodistas. “Entré a laburar a los 19 años en radio Sucesos, cuando él hacía sus comentarios los mediodías en el ‘Tiro libre’. A los dos años y medio me tocó hacer un Boca-Olimpo, en cancha de Boca. Fue mi primera transmisión en cancha con Brizuela. Me acuerdo de todo, nos juntamos antes de ir al estadio, comimos juntos, me habló, para todos los que nos gustaba el periodismo deportivo era como debutar en tu primer partido con Maradona o con Messi. Una de las cosas que más le destaqué siempre, más allá de su talento y capacidad, era que llegaba muy temprano antes de los partidos. Disfrutaba ir a la cancha, mostraba sus ganas de estar”.

Con un estilo único e irrepetible, con sus pausas, sin apuros, diciendo cosas importantes, con humor bien cordobés o con sus sentencias firmes. Víctor Brizuela se fue hace 13 años y todavía se lo recuerda. Mucho más en épocas de Mundial.

LA TRAYECTORIA DE ‘EL VÍCTOR’

◆ Víctor Brizuela nació en 1932, en Córdoba Capital.

◆ Estudió en el Garzón Agulla.

◆ Se formó como periodista en las canchas de la Liga Cordobesa.

◆ Su debut radial fue en 1952 y su primera casa fue LV2.

◆ Desde 1960 impulsó el programa de radio más escuchado de Córdoba: Sucesos Deportivos.

◆ Durante 33 años consecutivos mantuvo el programa en LV2.

◆ En diciembre de 1993 se mudó a LV3.

◆ También incursionó en televisión y en la prensa gráfica.

◆ Fue subsecretario de Deportes del gobierno de Eduardo Angeloz entre 1991 y 1995.

◆ En 1999 fundó su propia radio: Sucesos.

◆ Fue premiado con el Martín Fierro, el Broadcasting de Platino y el premio Santa Clara de Asís.

◆ Cubrió 11 Mundiales de fútbol.

◆ Falleció el 23 de noviembre de 2009.