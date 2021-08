Delta: trabajos a contrarreloj para evitar la circulación comunitaria

Un ‘batallón’ de sanitaristas trabaja a contrarreloj, comandados por epidemiólogos, para intentar evitar la circulación comunitaria de la variante Delta en Córdoba. En las últimas 24 horas hubo cierto alivio. Si bien se encontraron nuevos casos positivos de Covid entre los aislados, ninguno pertenecía a la variante Delta. Al cierre de esta edición, en Córdoba eran 18 los casos positivos de infectados con este linaje y descubiertos en el Laboratorio Central de la Provincia. Al mismo tiempo, y conforme los epidemiólogos avanzan con su trabajo de rastreo del virus, los aislados se van incrementando y ya son 855 las personas. Estos aislamientos se dan en el marco de “medidas extraordinarias” dispuestas por Salud para frenar a Delta todo lo que se pueda. “Si es preciso vamos a aislar hasta las mascotas”, graficó una encumbrada fuente sanitaria.

En paralelo, y a medida que avanzan los testeos y estos dan negativos, un grupo importante de personas van dejando de ser considerados contactos de contactos estrechos. Entre jueves y viernes se llevaron a cabo más de 1.000 mil testeos a personas vinculadas al paciente cero y a su “árbol de contactos”. En cinco colegios se llevaron acciones de rastreo y dos se cerraron preventivamente.

¿Qué panorama se va vislumbrando en materia de posible circulación comunitaria? Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud comentó a PERFIL CÓRDOBA: “Hoy en Córdoba no hay ninguna certeza de que haya transmisión comunitaria. El 100% de casos de Delta, todos tienen nexo. Después de tres o cuatro días y viendo la cantidad de muestras que se estudiaron, uno podría deducir que se puede contener lo que fue un ‘clúster familiar’. Hasta el momento no salieron casos muy desprendidos”.

Además de los contactos que integran el grupo familiar, el único contacto no perteneciente a este círculo es un vecino cuyo vínculo es muy cercano. “Estos datos son hasta el sábado a la tarde y habrá que ver que ocurre en los próximos días”, aclaró la especialista.

Brote. Según pudo averiguar este medio, la principal vía de contagio se dio cuando el viajero procedente de Perú no guardó el aislamiento dispuesto por las autoridades sanitarias nacionales y se reunió a compartir una comida con dos personas de su entorno íntimo. Estos contagiaron a su vez a personas de su propio círculo familiar, las cuales hasta el momento suman 18 contagiados con Delta.

Laura López, jefa del Área de Epidemiología en el Ministerio de Salud de Córdoba, aseguró que los trabajos se llevarán a cabo durante un mínimo de siete días en terreno, haciendo testeos y aislando como herramienta principal. “Estamos llevando a todos los positivos al Rawson, para que se los controle. Creemos que por el momento esto es un brote porque en todos los casos podemos identificar la fuente de contagio. Se habla de circulación comunitaria, justamente cuando no se puede identificar el nexo a un determinado caso positivo, algo que aún no ha pasado”, explicó López.

“Será difícil volver a cero casos de Delta”

Rodrigo Quiroga es bioquímico y doctor en Ciencias Químicas, dedicado a la bioinformática y es uno de los investigadores del Conicet que ha realizado diversos trabajos en torno a la pandemia. El profesional asegura que algunas medidas que debían haberse tomado hace algunos meses, no fueron tenidas en cuenta. “Presentamos una carta en el mes de junio al Gobierno nacional, firmada por más de 200 referentes científicos, en la que se recomendaba realizar un aislamiento en hoteles para todos los viajeros durante cinco días y testear al día 4 o 5. La Provincia de Buenos Aires implementó esto, con cuatro días de aislamiento. Era fundamental hacer el esfuerzo ahí, pero no se tuvo en cuenta esta sugerencia”, se lamentó Quiroga. “En Córdoba se está haciendo un gran trabajo en materia de rastreo. No hay que darse por vencido. Mediante el rastreo reducís el crecimiento exponente de casos y en esta circunstancia ganar cuatro o cinco semanas, es muy importante porque lográs vacunar a un montón de gente en este lapso. Parar por completo el brote creo que será muy difícil”, agregó. “Lo de los hoteles era una apuesta fuerte que debía hacerse. Lo que ocurrió en Salta también lo dijimos: no servía si la persona se aísla en el domicilio, ya que contagia a sus familiares que no están aislados. Eso pasó efectivamente en el brote de Salta, donde los convivientes contagiaron a otras personas”. “