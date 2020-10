Derecho desestimó reclamo de docente por mora

El decano de la Facultad de Derecho de la UNC, Guillermo Barrera Buteler rechazó que la unidad académica haya incurrido en mora al no habilitar un tribunal para que el docente Marcelo Milone rinda su tesis doctoral.

Según el funcionario, los documentos, informes y actuaciones administrativas remitidas a la Justicia, acreditan que Milone “nunca presentó su trabajo final en las condiciones y con los requisitos reglamentarios para pasar la etapa de evaluación”. “En definitiva, no hay tesis”, enfatizó Barrera Buteler.

Aclaró que no sólo se puede verificar que “no existe constancia de presentación del eventual trabajo final, ni ejemplar alguno de tesis doctoral del abogado Milone, ni en 2012 ni en fecha posterior, sino que tampoco ha presentado su aval el director del trabajo, Ramón Pedro Yanzi Ferreira, tal como lo exige la ordenanza del HCD N° 4/99”.

Barrera Buteler también agregó que Yanzi Ferreira ha incorporado como prueba “una importante cantidad de mensajes por WhatsApp y correos electrónicos intercambiados con Milone hasta el 2019”, de los que se deduce que “la supuesta tesis, en realidad, todavía estaba en redacción y corrección”.

Además, “al momento de renunciar el director, en febrero del corriente año, presento a la facultad como documental, sin prestar su conformidad, un ejemplar del trabajo de tesis del abogado Milone fechado en 2019”.

El decano alegó que, al no cumplirse las actividades dispuestas por el director y requeridas por la reglamentación, no hay tesis presentada ni posibilidad de constituir tribunal evaluador. Agregó que, en 2015, la facultad emplazó al tesista para que informe sobre avances del trabajo pero no respondió hasta la fecha.

El amparo por mora está radicado en el Juzgado Federal 2, secretaría de Isabel Garzón Maceda. Desde el tribunal informaron a este medio que el juez Alejandro Sánchez Freytes le dio trámite y se espera que la UNC presente el informe explicando las razones de la demora.