Devuelven al Cabildo el estatus de Monumento Histórico y reinauguran el Centro Cultural de General Paz

En materia de actividades culturales, la Municipalidad de Córdoba cuenta con 17 espacios entre museos y Centros Culturales. A éstos se suma el Teatro Comedia, La Piojera y el Cine Club Municipal.

Por su parte, el Cabildo Histórico –Monumento Histórico Nacional desde 1941– fue utilizado como sede primero de la Gobernación durante el Virreinato; desde 1857, de la Municipalidad, y hasta 1989 por la Jefatura de Policía de la Provincia. A partir de la década de 1990 fue devuelto al municipio y se convirtió en Centro Cultural y oficinas administrativas.

Pero la actual gestión, busca volver a ponerlo en valor y devolverle el estatus de Monumento Histórico. “El Cabildo es el museo de la ciudad, no puede albergar oficinas administrativas, que además no son funcionales para el personal. Es un edificio de 400 años, con lo cual es muy complejo su mantenimiento, tiene un nivel de desgaste siendo oficina administrativa que no corresponde. La idea es restaurarlo y dejarlo como museo de la ciudad y espacio cultural. Sí va a funcionar la administración del propio Cabildo pero no las oficinas de toda el área de cultura”, resume Soledad Ferraro, subsecretaria de Cultura.

Descentralización. Así, parte del personal que hoy trabaja en el Cabildo será trasladada al edificio ubicado en la parte de atrás del CineClub Municipal y el resto al Centro Cultural General Paz, que inaugurará en los próximos meses, con propuestas para las infancias. “Hay otra parte del personal que está en la Casona Municipal, pero ahí también vamos a descomprimir para que haya más espacio para actividades culturales, llevando a parte del personal al Centro de General Paz”, dice la funcionaria. En cuanto a la inauguración, aún no hay fecha prevista.

Por su parte, el Centro Cultural General Paz estuvo cerrado durante ocho años y la gestión pasada empezó el proceso de recuperación. “Había problemas estructurales –de la nave, fundamentalmente que ya se resolvieron. Eso ya está para inaugurar. Pero son dos edificaciones: por un lado está esta la nave principal, toda vidriada, que es la patrimonial, cuenta con un subsuelo y conecta con otro espacio que tiene dos pisos y un subsuelo.

Ahí estamos planificando que funcione un CPC (igual que el de San Vicente) en la Planta Baja y el área de cultura en el primer piso. En el subsuelo haríamos talleres. Y la nave será exclusiva del Centro Cultural”, agrega Ferraro.

SOLEDAD FERRARO. La subsecretaria de Cultura apuesta a los festivales barriales para combatir las redes de narcotráfico.

Ejes. La gestión cultural se asienta sobre tres ejes transversales: integrar, conectar y humanizar. “Tratamos de trabajar fundamentalmente la conexión de la ciudadanía con los espacios culturales. La mayoría de las actividades se concentran en el centro; el desafío es ver cómo llevamos propuestas culturales también al resto de la ciudad y que no sean los grandes barrios de siempre, como Alberdi, San Vicente, General Paz y Alta Córdoba, que concentran el resto de la oferta”, dice.

En este sentido, desde la Secretaría articulan con los centros de encuentros barriales y los parques educativos generando actividades culturales en los barrios. “También hacemos el proceso inverso, con los Conciertos Didácticos que se hacen en el Teatro Comedia, por ejemplo, para que la gente pueda acceder a las actividades culturales en el casco céntrico”.

También articulan con la red de Bibliotecas Populares y la red de organizaciones que tienen a cargo el carnaval en la ciudad, organizando talleres de vestuario y música para ir preparando la oferta de carnaval. “Además estamos trabajando en un proyecto con la Red de Salas de Teatro, diseñando un programa de fortalecimiento y un presupuesto de manera conjunta con las salas”.

Programas. Entre los programas con los que cuentan, destacan ‘Artistas callejeros’, que busca iniciar un proceso de acompañamiento para incluir a estos artistas en las grillas de actividades, mejorando sus condiciones artísticas. “Ya hicimos el primer empadronamiento y otorgamos las 28 primeras credenciales en casi todo el casco céntrico. La idea es que estos artistas puedan vivir del arte y ofrecer un espectáculo para la ciudadanía cada vez de mayor calidad. El padrón está abierto así que pueden empadronarse cuando quieran”, refiere.

Otro de los programas se llama ‘En el barrio pasan cosas lindas’, con el que organizan festivales con las organizaciones territoriales que vienen trabajando la temática de prevención y tratamiento de personas en situación de adicción. “Ya hicimos uno en el barrio Müller, con más de 3.000 personas. La idea es que haya presencia del Estado en los barrios para no permitir el avance de las redes de narcotráfico en nuestra ciudad, que sabemos que es una problemática compleja”.

Presupuesto. En materia presupuestaria, la Secretaría cuenta con $8.254.000.000 (ocho mil doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos) asignados. “Es un presupuesto bastante ‘inelástico’ porque el 74% está comprometido en gastos de personal permanente de museos, centros culturales, cine y teatros y la mayoría en los elencos estables. Otro porcentaje es para gastos corrientes de los espacios, un 9% para gastos de capital (equipamiento) y 13% –aproximadamente– en gastos de servicios corrientes que es lo que se dispone para realizar contrataciones, ciclos y ferias.



CABILDO HISTÓRICO. El municipio le devolverá el rol de edificio histórico patrimonial.