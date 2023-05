Dolarización oficial

Se vive en Argentina un proceso creciente de repudio de la moneda nacional. Los argentinos están expulsando los pesos ya que advierten su degradación diaria y creen que las mercancías de respaldo (oro y divisas) son casi inexistentes. En este ambiente, nada gratificante, la propuesta de dolarización gana adeptos, tan rápido como crece el rechazo al peso.

Para ilustrar la importancia del tema, basta decir que los residentes argentinos son dueños de activos extranjeros por unos US$ 400.000 millones y de ellos US$ 200.000 millones son dólares billete. Esto implica que los argentinos tienen el 10% del valor de los billetes de la moneda norteamericana del mundo, exceptuando Estados Unidos. Constituyen una financiación a Estados Unidos a tasa nominal cero y a tasa real de -7%. Se han refugiado en la más líquida de las versiones del inconvertible y vil dinero fiduciario.

En ese estado, considerando que los pesos circulantes al tipo de cambio libre, no superarían US$ 12.000 millones, la dolarización no luce como una quimera y parece más radical que lo que es. De hecho, ya hay una dolarización “extra oficial”.

Tasa de conversión. En 1946, Gran Bretaña decidió volver al patrón oro, es decir a la convertibilidad de la libra. Pese a contar con los mejores economistas y el apoyo de US$ 3.750 millones de Estados Unidos, la operación fracasó por el error en la tasa de conversión fijada con el dólar americano, convertible en ese momento.

No obstante, la tasa en casos recientes, de la misma naturaleza, ha sido correcta como en Ecuador (conversión forzosa) y El Salvador (dolarización voluntaria). En Argentina, el valor en pesos de la divisa es desconocido ya que coexisten diversos mercados, por lo que la liberación total del mercado de cambios hasta que alcance el equilibrio es condición previa. Luego de ese lapso, debe fijase la tasa de cambio.

Desguace del BCRA. Concomitante con la flotación, la propuesta es constituir un fideicomiso financiero avalado (en el exterior) con el activo ilíquido y el pasivo en títulos emitidos por el Banco Central. Si el aval es bueno y se explicita cómo se eliminará el déficit fiscal, ese fideicomiso tendrá un valor indeterminado aunque positivo. Considerando la paridad actual de los títulos no debería recaudar menos de US$ 10.000 millones. El Banco Central dejaría de existir en su forma actual.

Dolarización exitosa. La inflación bajará pero el triunfo de la conversión, en definitiva, será el resultado de una férrea y persistente acción que se prolongue en el tiempo: para morigerar la rigidez cambiaria, la política fiscal será la única arma cuando se vivan varios años de cumplimiento recién bajará la prima de riesgo país, el empleo mejorará si se moderniza la legislación laboral, la convergencia de precios se logrará si la economía se mantiene abierta y el crédito interno reaparecerá si se permite la competencia de la banca nacional con la extranjera. Y aún así, los que hemos sufrido la degradación de la moneda toda la vida, viviremos con miedo a que vuelva algún Duhalde aliado con otro Alfonsín, a des dolarizar para hacer política con dinero fácil.

Si el proceso se lleva adelante, aún en los casos de un fracaso o reversión futura, se vivirá un día de esplendor: será aquel en que se emita el último peso y se destruya “la maquinita”, el instrumento de fabricar pobreza.