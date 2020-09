El Congreso pidió datos para aconsejar el tratamiento cordobés

Esta semana volvió a mostrar números récord en cantidad de infectados por Covid-19 a nivel país, al tiempo que algunos sistemas sanitarios provinciales, como el de Jujuy, están colapsando. Al respecto, el infectólogo Juan Pablo Caeiro, integrante del Comité Asesor de Científicos que colabora con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE Central) señaló en Radio Mitre Córdoba que “el pico aún no llegó y que el mes de septiembre será muy complicado”. Es en ese marco que se siguen sumando iniciativas para intentar contrarrestar el efecto de la pandemia en el país. Una en particular tiene al tratamiento con nebulización por ibuprofeno desarrollado en Córdoba como protagonista. Y es que el senador radical por Jujuy, Mario Fiad, actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, pidió información sobre ese tratamiento para tener argumentos sólidos y promover su uso. Ya hubo una reunión entre autoridades del Ceprocor, el laboratorio cordobés y el senador radical. Esa iniciativa también implicaría un conflicto formal entre las provincias y la Anmat, ya que ese organismo remarcó que “al no estar autorizado el producto a nivel nacional, el mismo no posee aprobación para tránsito interjurisdiccional”.

Un resumen del informe de argumentos que será elevado al Senado fue adelantado a PERFIL CÓRDOBA. Allí se describe el tratamiento, su forma de administración, la situación regulatoria y se detallan algunos números logrados. Por caso:

◆ “Ningún paciente tratado por más de 24 horas necesitó asistencia respiratoria mecánica”.

◆ “La saturación de oxígeno del 100% de los pacientes era normal al tercer día de tratamiento”.

◆ “El 100% se recuperó entre 5 y 9 días de tratamiento”.

◆ “El 100% mostró una recuperación clínica muy veloz”.

◆ “Los días de internación se redujeron de 14 a 8,3 (datos de la provincia de Jujuy sobre 142 casos).