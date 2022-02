El impacto de la interna PJ en el Concejo incluyó escenas de pugilato

El martes, cuando el intendente Martín Llaryora realice su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, seguramente persistirán algunas miradas de reojo producto de la tensión que se desencadenó en los últimos días. Sucede que los nuevos cargos para el período que arranca dejó algunos desencadenantes y varias tensiones. Porque, entienden aquellos que recorren los pasillos del Concejo, hubo algunas decisiones que cayeron mal. Como por ejemplo la designación de la concejala del viguismo, Natalia Quiñonez como presidenta provisoria del cuerpo, lugar que ni siquiera la propia edil esperaba, según cuentan en el legislativo municipal. Cabe recordar que era un cargo que el viguismo ostentaba anteriormente con Sandra Trigo que en diciembre pasó al Ejecutivo municipal y ahora, el espacio que lidera la senadora Alejandra Vigo, continuará con ese sillón. Sin embargo, esto trajo tensiones, porque, por ejemplo, el también concejal oficialista, Gustavo Pedrocca, hizo saber su incomodidad; y porque en las últimas reuniones de bloque el malestar se tradujo a escenas que fueron escalando en la tensión y casi terminan en intercambio de golpes. Según cuentan algunos presentes en las últimas reuniones, el concejal Martín Córdoba cruzó a su compañero de bloque, el llaryorista Nicolás Piloni, y estuvieron muy cerca de que se desencadenaran escenas de pugilato. Por su parte, cuentan que en la oposición las tensiones van por lo bajo. Después del armado del interbloque, varios miran cómo jugará el radical Lucas Balián, quien decidió no sumarse a ese eje opositor.

Negri, en silencio y celular en mano

Allá lejos y en el tiempo parece haber quedado la reunión de Juntos por el Cambio que adelantó el domingo pasado PERFIL CORDOBA y que tuvo como principal objetivo conformar la mesa provincial de la coalición. Sin embargo, como se dijo a lo largo de la semana, las tensiones persistieron, los faltazos de los legisladores Orlando Arduh (UCR) y Darío Capitani (PRO) se hicieron sentir –dicen que hubo un pedido especial del juecista Ernesto Martínez para la ausencia de ambos después del episodio apuestas on line- y quedaron algunos comentarios por lo bajo que trascendieron el resto de la semana. Entre ellos, el rol que jugó el radical Mario Negri en el encuentro del pasado lunes. Dicen que el experimentado hombre del radicalismo evitó algunos lugares en la mesa que le hicieran revivir las tensiones de fin de año en el Congreso y terminó sentado en medio de dos dirigentes con los que tiene buena sintonía: la diputada macrista Soher El Sukaria y el presidente de la UCR, un hombre que pertenece a su sector, Marcos Carasso. Cuentan los que vieron el rol de Negri que el hombre no quiso hablar, que prefirió no hacerlo, que estuvo todo el tiempo con el celular y que ni siquiera se prendió en la reunión cuando entraron los medios. “No está con ganas de escuchar algunas cosas, hay que ver qué futuro tiene esto que se conformó”, dijo un radical que conoce al diputado hace mucho tiempo.

¿Y ‘el Zurdo’ Montoya?

En diciembre pasado, cuando le tocó dejar la Cámara baja porque no pudo lograr continuidad legislativa en el Congreso a raíz de los resultados, la riocuartense Claudia Márquez no lo tomó de la mejor manera. En primer lugar, porque quería continuar cuatro años más; y en segundo término, porque en el sur aún sostienen que “con un poco más de trabajo”, ella seguía porque estaba en la lista. Sin embargo, en la semana se conoció un nuevo nombramiento que trajo algo de tranquilidad no solo en el entorno de Márquez sino también del intendente riocuartense, Juan Manuel Llamosas, uno de los interesados que la exdiputada nacional, que es además una dirigente de su entorno, encontrara una salida laboral rápida. Bueno, en conclusión, se la nombró en la Provincia como coordinadora regional sur de la Secretaría de Integración Regional que comanda Jorge ‘el Zurdo’ Montoya, el histórico operador del delasotismo y que desde el arranque de esta gestión del gobernador Juan Schiaretti, forma parte de su cuerpo de asesores. Sobre todo, para puertas que el hombre había logrado abrir en despachos del Gobierno nacional en el arranque de la gestión de Alberto Fernández, y cuando el vínculo con El Panal no tenía la tensión 2022. Lo que sucede ahora es que no hay muchas intenciones de afinar esos contactos con el FdT y varios se preguntan por dónde puede explorar nuevos acuerdos ‘el Zurdo’. “Hay que esperar. Si el martes está en el Congreso cerca de los nuestros cuando Alberto lea el discurso, quiere decir que sigue en el radar”, lanzó un schiarettista en la semana por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso pasado mañana.

Los lilitos y Jure, todo paz y amor

Hace algunas semanas había surgido una versión acerca de ciertas diferencias entre el flamante jefe del bloque Juntos UCR, el riocuartense Juan Jure, y la legisladora provincial de la Coalición Cívica, Cecilia Irazusta. Sin embargo, un conocedor de los pasillos en la Unicameral desterró cualquier tipo de diferencia entre el radical y la representante del partido de Elisa Carrió en la Legislatura. “No, no hay ninguna diferencia. Es más, tienen algunos acercamientos propios de quienes son sus referentes. Jure reporta y tiene buena sintonía con (Mario) Negri y Cecilia es la integrante de la única banca que tiene el partido de ‘Lilita’ en la Unicameral. Mirá si con ese punto de contacto arriba, va a haber diferencias hacia abajo”, señaló un armador que pasa en la semana por algunos despachos de la Legislatura. “Igual, Jure y el bloque de él respaldaron en la semana el Consenso Fiscal de (Juan) Schiaretti, mientras que la Coalición Cívica lo rechazó”, agregó otra fuente. Más allá de ello, cuentan que hay buena onda.

Asís, presidente de la Junta de Tribunales Orales Federales de todo el país

La Comisión Directiva de JUTOF fue recibida la semana pasada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Y un tema urticante son las Oficinas Judiciales, una figura que creó el nuevo Codigo Procesal Penal de la Nación. Tiene la función de ordenar juicios y audiencias. Hasta ahora sólo se creó en las provincias con experiencia piloto (Salta y Jujuy), pero se tiene que extender a todo el país. El problema es quién dirigirá esas oficinas. Según el nuevo Código, dependen de las cámaras federales. Pero habría generado roces con los tribunales orales. Le pidieron a Rosatti que la Corte reglamente eso.

Otro tema candente es la pobreza informática y la vetustez de esa infraestructura. Se comprometió a incorporar técnicos informáticos. Comenzó a entregar vehículos para el traslado de los jueces, En Santa Fe, no tenían para viajar de Rosario a la ciudad capital. O sea, Rosatti buen gestor. En todo el país hay 30% de vacancias en los tribunales orales. Todo trabado en el Consejo de la Magistratura.

De Córdoba, además de Asis participo Jaime Díaz Gavier que integra la Directiva de JUTOF.

Tampoco lo quieren en Paraná

De haber sido por lo que generó adentro de la cancha vistiendo la camiseta de Talleres, la estadía del futbolista uruguayo Diego García Cardozo en Córdoba hubiera pasado totalmente inadvertida. El mediocampista, que había llegado cedido por Estudiantes de La Plata, se desvinculó del club de barrio Jardín a fines del año pasado y lo hizo con mucha más pena que gloria: 20 partidos, un gol y varios escraches por la causa penal que tiene abierta por una denuncia de abuso sexual en la capital bonaerense. No le está yendo mejor en Paraná, donde aún no tuvo la chance de demostrar sus supuestas habilidades con el balón en los pies, pero su presencia ya fue repudiada públicamente. Días atrás, apenas se confirmó que Patronato había contratado a García Cardozo como refuerzo, las adyacencias del club entrerriano fueron empapeladas con folletos que marcaban claramente una postura de desaprobación. En la provincia litoraleña, a imagen y semejanza de lo que sucedió en Córdoba, los responsables de la decisión de contratar al futbolista procesado se justificaron en “la libertad de trabajo” y en “la falta de una condena”. En las últimas horas trascendió desde La Plata la novedad de que sería inminente la detención del ex número “50” de la “T”.