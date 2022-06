El Panal no muestra las cartas y la UCR se abroquela en el rechazo

Son 292 los municipios y comunas -de los 427 de la Provincia- cuyos jefes de gobierno no podrán pelear para un nuevo mandato en 2023 de mantenerse el cepo de la ley 10.406. El cambio a la norma vigente pasa por modificar su artículo 7 que tome como primer mandato el período 2019-2023.

Esto habilitará a los jefes comunales con dos mandatos consecutivos a poder presentarse en localidades que se rigen por la Ley Orgánica Municipal. También abarcará a otros cargos locales y legisladores. Se habla de un universo de 5.000 cargos.

Los intendentes afirman que los “avales” ya fueron presentados. La oposición se pregunta dónde está el conjunto de las notas. En Juntos UCR apuntan al Panal por ser el estratega de una jugada “electoralista”.

El debate que se viene. Francisco Fortuna dijo que la prioridad de Hacemos por Córdoba (HPC) pasa por la “gestión”, pero admitió la demanda de los intendentes. “La inmensa mayoría de los gobiernos municipales y comunales de cualquier signo político no están de acuerdo con la aplicación (retroactiva) de la ley”, puntualizó.

El jefe de la bancada HPC pidió ver la película completa -el comportamiento histórico de cómo votan los cordobeses en base a la alternancia- y no reducir la discusión al plano de las chicanas políticas. El peronista hizo foco en “la definición de los gobiernos locales más allá de su signo político y la construcción de un consenso que sirva para superar esta situación”.

En la oposición, Juan Jure expresó el rechazo de Juntos UCR, pese a que hay intendentes radicales que reclaman por la reforma de la norma. En ese sentido, Jure habló de “artilugio” y expuso los “contactos” del Centro Cívico con los intendentes por los avales. Según el radical, el oficialismo “ha tomado la decisión de avanzar con la re reelección”.

“Me parece que la decisión es casi excluyente por parte del oficialismo y del gobernador Schiaretti”, dijo el opositor y fustigó “la mera especulación electoral”. Jure demandó enfocarse en “una agenda mucho más importante para Córdoba” que pasa por la inseguridad, el crecimiento de la pobreza, el desempleo y el costo Córdoba.

En tanto, Orlando Arduh no adelantó cómo votará Juntos por el Cambio. A priori, dijo que la demanda de los intendentes no va en contra de la “institucionalidad”. De todos modos, aclaró no estar de acuerdo con las “elecciones indefinidas”.

En el universo de los jefes territoriales que no podrían acceder a un tercer mandato la mayoría son de HPC (unos 137), aunque hay 73 de signo radical. En menor proporción también alcanza a dirigentes del Frente de Todos (43), del PRO y vecinalistas. “A los intendentes, el partido lo tiene que contener, no puede ir en contra por la contra misma, porque te lleve de las narices (Luis) Juez”, subrayó Arduh.

Ante el voto negativo de Juntos UCR, el cambiemita propuso que los diez legisladores radicales adelanten que no repetirán en su cargo y sumó: “Ningún concejal y legislador nacional repita en su cargo”. Sobre Juez, dijo: “Si hablan de institucionalidad, lo primero que tienen que hacer es cumplir los mandatos”.

Alternancia. Los bloques Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), Coalición Cívica (CC), el MST y el Frente de Izquierda (FIT) votarán en contra. María Rosa Marcone (EVC) defendió la “alternancia” como “un valor en la democracia” que “impide perpetuarse en el poder”.

Sobre la re-reelección de los legisladores, la opositora cargó contra Hacemos por Córdoba. “En el interior, en todas las campañas se repiten los mismos nombres”, cuestionó y opinó que esto apunta a “seguir manteniendo una cuota de poder” ante la irrupción del llaryorismo en su carrera hacia el Panal.

En la CC impulsan una consulta popular. “Si se mantiene la ley, en el 2023 más del 66% de los municipios y comunas de Córdoba lograrían un recambio para los cargos ejecutivos luego de muchos años, dando una muestra de renovación generacional y política profunda”, afirmó Cecilia Irazuzta. Una prórroga implicaría “un atentado a principios republicanos” como la periodicidad de los cargos y la alternancia, aseveró.

Luciana Echevarría (MST) remarcó el planteo de su espacio “de que tiene que ser dos mandatos y volver a trabajar, y no eternizarse en los cargos”. En su rechazo, dijo que esto demuestra que “no se quiere terminar con los privilegios” y que las medidas se hacen “con un tinte efectista” para mantenerse en el poder.

Noelia Agüero (FIT) manifestó su férrea oposición a la “maniobra” oficialista, que comprende a la UCR y a JxC, “para mantenerse en el poder”. Habló de “estafa” y remarcó: “Desde siempre hemos planteado la revocatoria de mandatos para quienes no cumplen con sus funciones ni con las promesas realizadas”. Por eso, destacó el mecanismo de rotación de las bancas en la coalición de izquierda.

Por su parte, Fortuna advirtió de un comportamiento de los últimos 20 años que da cuenta de la alternancia. Según sus datos, con un primer mandato hay 135 municipios y comunas que cambiaron las autoridades en diciembre de 2019 (son el 33%), con dos períodos hay 119 (28%) y con tres, 59 (13%).

Queda un 26% que representan 114 municipios y comunas, en donde hay 34 con cuatro períodos, 34 con cinco y 46 con seis.