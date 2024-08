El resultado financiero de la Provincia, cuestionado por el Tribunal de Cuentas

Los ingresos de la Provincia de Córdoba estarán en los próximos días en el foco de la discusión política. Y es que vocales del Tribunal de Cuentas provincial, hoy encabezado por la oposición, tienen un diagnóstico particular sobre la perfomance de los números que recientemente se informaron en relación a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año.

En concreto, desde la presidencia del Tribunal de Cuentas, a cargo del contador Beltrán Corvalán plantean que los números informados deben ser analizados en el contexto de fuerte crisis económica y social que atraviesa la provincia, y que es clave una gestión de los recursos que contemple ese panorama.

En definitiva, para los vocales de la oposición que encabezan en Tribunal de Cuentas hay varias objeciones a plantear: la primera, demoras en la presentación del informe de Ejecución Presupuestaria; la segunda, más de fondo, un fuerte cuestionamiento por el resultado superavitario en un contexto de fuerte depresión económica y cuando el gobierno tiene serios conflictos gremiales, con el gremio docente, por caso, por discusiones salariales que derivaron en varias jornadas de clases perdidas.

El último informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer trimestre detalla, en su cuadro de Resultado Financiero General, que:

-Hubo Ingresos Totales por: $1.162.523 millones (Incluye los ingresos automáticos de origen nacional (Régimen de Coparticipación y Leyes Especiales), recursos tributarios provinciales, ingresos no tributarios, venta de bienes y servicios y transferencias corrientes).

-Distribución automática de recursos a Municipios y Comunas: $167.702 millones (Incluye las transferencias corrientes y de capital hacia los Municipios y Comunas).

-Ingresos netos por: $994.821 millones (los recursos a disposición de la provincia una vez descontados los recursos distribuidos automáticamente a los Municipios y Comunas).

-Gastos corrientes netos por: $645.461 millones.

-Ahorro corriente Disponible $349.360 millones (es un 35% de ahorro corriente sobre los ingresos netos).

-Ingresos de capital disponibles $17.881 millones

-Gastos en obras $102.044 millones

-Otros Gastos de Capital: $54.826 millones

-Lo que deja un Resultado financiero de más de $210.370 millones.

Demora y cuestionamiento. “Lo primero que hay que decir es que presentaron el informe de Ejecución Presupuestaria con demora. Lo tienen que presentar el 1° de Julio, no lo presentaron, yo los intimé, no lo presentaron, y les volví a hacer una intimación por incumplimiento de deberes de funcionarios público. Lo presentaron el 5 de agosto, estas demoras es algo que ya venían haciendo y tienen la obligación de hacerlo. Lo que nosotros vemos es que tenemos un resultado financiero importante, ingresos menos gastos le dejó a la Provincia una diferencia de $210.000 millones. Y lo que nos dice es que con todas las necesidades que tiene el Estado, vemos gente durmiendo en las calles, los docentes de paro porque no les suben el sueldo, los sueldos están por debajo de la línea de pobreza, las escuelas se caen a pedazos, la salud se cae a pedazos, a los empleados públicos se les paga poco, no hay un plan de viviendas y en ese contexto el Estado ahorra plata. No suela lógico. Cuando no la tenes no la podés usar, pero si la tenes no suena lógico”, plantea el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán.

Para poner en contexto, $210.000 millones es equiparable a la mitad de la recaudación mensual de la Provincia. “Pero es una cifra significativa porque estás hablando de un trimestre nada más. Además, en estos primeros meses del año la Provincia no recibió ingresos de coparticipación por el Impuesto de Ganancias, eso en los próximos meses va a llegar y los números de la recaudación van a mejorar. Si hoy está sobrando plata y hay muchas necesidades, usá los recursos”, apuntó.

-Si el resultado financiero fuera otro, más bajo o negativo uno pensaría que la oposición hablaría de mal gestión, acá hay un resultado financiero cuestionado, pese a ser superavitario.

-Tiene que dar $0 o cerca de $0 porque el Estado tienen muchas necesidades, el Estado tiene que contemplar las necesidades que vemos en la calle. Y hay plata. Hay gente que duerme en la calle, se toma deuda y hay plata.

-¿Van a tomar alguna acción puntual y concreta con esto?

-Estamos en contacto con los legisladores y seguramente vamos a hacer un pedido, el gobierno debería explicar por qué habiendo plata el Estado no se encarga de las necesidades.

La semana pasada, el Ministerio de Finanzas de la Provincia informó que los recursos totales del mes de julio de 2024 ascendieron a $477.806 millones. Y que si se descuenta la inflación del período, la recaudación total de julio sería aproximadamente un 15% inferior a la de igual mes del año pasado.

Para el funcionario, el oficialismo provincial sostiene un relato de escasez de recursos que con estos números entra en conflicto. Y remarcan otro aspecto, como es el financiamiento de la deuda pública, cuya composición principal está nominada en dólares: “como suele pensarse, uno no tomaría en su actividad privada deuda en dólares, que va a seguir creciendo. Con el salto que hubo en el tipo de cambio se multiplicó. Son cifras importantes, por eso decimos que es una mala gestión. Yo no lo haría en lo privado, pero en la faz pública sí lo hacen”.