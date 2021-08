“El sobreseimiento a Bugliotti no fue a las apuradas”

El abogado defensor de Euclides Bugliotti, Sebastián Becerra Ferrer, sostuvo que el sobreseimiento del empresario en la causa de la financiera Cordubensis (CBI), que esta semana dispuso el juez Hugo Vaca Narvaja “no es apresurado, más bien todo lo contrario: se investigó durante siete años y hasta se realizó un juicio”.



Las declaraciones se produjeron luego de que el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, apelara el sobreseimiento en duros términos. Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones la que tendrá que definir el contrapunto.



Senestrari sostuvo que el sobreseimiento “causa mucho daño al sistema de justicia porque deja liberada de responsabilidad penal a una persona con la investigación sin terminar y a poco tiempo del juicio donde podría aparecer mayor información sobre su conducta”. En ese sentido, añadió que la resolución de Vaca Narvaja es “un despropósito”.



Becerra Ferrer dijo no coincidir con esa visión al sostener que el juez solicitó informes que determinaron varias cuestiones, entre las que destacó que “las empresas de Bugliotti no tienen ni tuvieron ninguna relación con CBI. Inclusive, en medio de la investigación, la empresa solicitó la autorización para operar como banco y ese proceso, que es monitoreado por el Banco Central es arduo y se investiga hasta el más mínimo detalle”.



“Se quiso instalar la idea de que mi defendido participaba del negocio, cuando ningún testigo reconoció algo semejante en el juicio que se realizó. Todo lo contrario: quienes estaban al frente de CBI aseguraban que tenían una gran cantidad de personas solventes, entre ellos Bugliotti, con el solo objetivo de atraer clientes”.



El profesional añadió que se buscaron pruebas “debajo de las piedras”, pero en todo el tiempo que lleva la investigación no se encontró nada. “Creemos que la resolución (del sobreseimiento) está más que fundada: no está tomada a la ligera ni a las apuradas”.