El teatro en Carlos Paz vendió un 30% más de entradas que el año pasado

por Ariel Bogdanov

La temporada teatral de Carlos Paz comienza a vivir su etapa final, las obras exhiben por estos días sus últimas funciones y llega también el tiempo de los balances. En el marco de un contexto convulsionado, con un escenario económico de crisis y con pronósticos difíciles para el 2020, la evaluación de los teatros para este verano es ampliamente positiva.

PERFIL CORDOBA consultó a los principales productores del “showbusiness” de la villa serrana quienes se mostraron muy conformes con los números finales y coincidieron que las ventas fueron un 30 porciento superiores respecto al 2019.

Pablo Sittoni, productor, propietario del Teatro del Lago y un referente en materia teatral en Carlos Paz, comentó que esta temporada “fue mejor que las anteriores”. “Al no estar todos asociados a Aadet se hace un poco difícil hablar del número de todas”. Nosotros puntualmente con Atrapados en el Museo, tenemos un 30 porciento más de entradas vendidas que el año pasado. Si lo tomamos individualmente a nosotros nos fue bárbaro”, expresó. “Es récord los números que tuvimos para una obra Dabope y de Pedro Alfonso en Carlos Paz. Además vemos que incluso quedó mucha gente para lo que es marzo en la ciudad”, agregó el empresario y dejó en claro que con estos números es casi un hecho la presencia de Dabope en la temporada 2021 en la villa serrana.

Respecto a los motivos que explican este saldo positivo en materia de espectáculos, Sittoni consideró que el tema del dólar fue clave. “A nivel turístico fue una temporada espectacular y a nivel teatral entendemos que ha sido bastante mejor que el resto de los rubros. No fue algo que sólo pasó en Carlos Paz, en Mar del Plata escuche que también superaron las expectativas. Sin dudas el tema del dólar y las restricciones para viajar al exterior han influido. A pesar de la crisis, el país tiene 46 millones de habitantes. Con que sólo un millón salga de vacaciones, ya es mucha gente presente en las principales plazas”, señaló. “El espectáculo nunca es un índice de como está la situación económica de un país.

En una línea similar se expresa el empresario Miguel Pardo quien tuvo a su cargo unos 30 espectáculos, entre propuestas teatrales, bailes de cuarteto, fiestas noventosas y eventos independientes. Pardo consideró que poder leer la situación del país, fue clave en los buenos números del verano en Carlos Paz. “La temporada termina muy bien. Para lograr estos números hicimos distintos tipos de promociones con el objetivo de generar el consumo de los que menos pueden. Se hizo una logística agresiva del marketing, la comunicación y con promociones determinadas, con días y horarios específicos. La gente que no podía pagar el precio pleno de una entrada, podía tener una opción para adaptarse. Al final el resultado fue muy bueno, mejor del año pasado, tanto el porcentaje mayor en recaudación como en cantidad de público”, explicó. “Los números están un 30 porciento arriba respecto al año pasado. . La rentabilidad no es sólo lo que facturás, sino lo que facturás, menos lo que gastás. Yo tengo una estructura de mil personas, cada una con diferentes tipos de lugares y esa estructura me obliga a tener una alta facturación. Basándonos en la situación del país y el poco dinero de la gente, creo que pude maniobrar para provocar poder generar que el saldo sea positivo y algo parecido pasó en todo Carlos Paz”, completó Pardo.