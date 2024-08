Emprendimientos con IA en Córdoba: las favoritas para atraer capital privado y lograr la expansión internacional

El reciente informe "Emprendimientos Tecnológicos con IA en la ciudad de Córdoba", revela el creciente impacto de la inteligencia artificial (IA) en el ecosistema emprendedor local.

Basado en datos del "Córdoba Startup Monitor", el censo oficial del municipio capitalino, este estudio compara el desempeño de emprendimientos que incorporan IA frente a aquellos que no lo hacen.

Principales Hallazgos

Acceso al Capital: Los emprendimientos con IA tienen el doble de probabilidades de levantar capital (62,5%) en comparación con los que no utilizan IA (31,1%). Además, el 64% de los emprendimientos con IA han atraído inversión de inversores ángeles, frente al 29,6% en el caso de startups sin IA. Expansión Internacional: Un 40% de los emprendimientos con IA exportan sus productos o servicios, superando notablemente el 25,5% de aquellos sin IA. Aplicaciones de IA en Sectores Clave: Las startups que más aplican IA están concentradas en los sectores de educación (14,9%), finanzas (12,6%) y salud (12,6%). Desigualdad de Género: La disparidad de género es notable en emprendimientos con IA, donde el 84,3% de los fundadores son varones, comparado con el 63,7% en startups sin IA.

El informe también analiza los modelos de negocio de los emprendimientos tecnológicos, tanto con como sin IA. En ambos casos, el modelo más común es el B2B (86%), seguido por B2C (50%) y, en menor medida, B2G (menos del 10%).

Nota: B2B (Business to Business) empresa que vende a otras empresas; B2C (Business to Consumer) empresa que vende al consumidor final; B2G (Business to Government) empresa que vende a gobierno.

Los emprendimientos tecnológicos con IA en la ciudad de Córdoba no solo integran inteligencia artificial, sino que también incorporan otras tecnologías clave. Entre ellas, destacan el Big Data, presente en el 69% de los casos, y la automatización, con un 67,6%. Además, la computación en la nube y las soluciones móviles también juegan un papel relevante, con participación en más de la mitad de los emprendimientos. Tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la ciberseguridad y el Blockchain, aunque con menor presencia, también forman parte del ecosistema, con menos del 40% de adopción.

‍Financiamiento y apoyo Gubernamental

El acceso al financiamiento no varía significativamente entre ambos grupos, con cerca del 50% de los emprendimientos recibiendo apoyo económico. Sin embargo, las startups con IA son más exitosas en atraer capital privado.

Los programas de gobierno también juegan un papel crucial, representando la principal fuente de financiamiento para el 76% de los emprendimientos con IA y el 68,5% de los que no la incorporan.