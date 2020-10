En Río Cuarto remarcan dudas sobre el conteo de casos de Covid

Río Cuarto vivió uno de los brotes epidemiológicos de Covid-19 más duros de la Provincia. Hasta el pasado viernes, el Ministerio de Salud informaba 6.444 infectados. Los números fueron cuestionados por Lucía de Carlos, candidata a intendente del Partido respecto, quien remarcó el hecho que desde hace dos semanas el COE Regional dejó de informar datos y solo llegan a la ciudad los informados por Provincia.

“Dejaron de publicar estos datos porque la gente se sentía confundida. Había diferencias muy importantes con los números que llegaban del ministerio provincial. Dicen que la diferencia obedecía a que era gente que vivía en pueblos cercanos, pero parece muy grande para que esa sea la explicación”, precisó.

“Aquí, en la ciudad, no tomaron medidas significativas y de una semana a otra pasamos de 300 casos a 40. La delegada de la Provincia salió a desmentirme, diciendo que no eran 300, sino que eran 294. Hay una situación confusa y no hacen nada para explicarla”, agregó.

“Personalmente creo que en Río Cuarto al menos un 20% de la población ya se contagió. Aquí, la mayoría de las personas tenemos a muchos contagiados cercanos. Yo soy candidata a intendente y de los ocho candidatos, dos ya tuvieron Covid, de los cuales una fui yo. Tengo el alta hace 15 días y fue una situación compleja. Me tuve que hacer cinco testeos, hasta que el último me dio positivo”, contó.