Entre el enojo y la decepción por la posición de Schiaretti de acompañar el gravamen

Enojo, decepción. Incluso resignación y comprensión. Ese es el abanico de sensaciones que tienen algunos referentes del sector productivo de Córdoba ante el acompañamiento que hicieron los diputados del gobernador Schiaretti para la media sanción que logró el Impuesto a la Riqueza.

Al respecto, Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales, plantea que una vez más, la política parece no comprender que el sector productivo no soporta más presión tributaria. “En la medida que se siga generando presión tributaria, por una cuestión de supervivencia, están invitando a una rebelión fiscal. Esto refuerza un contexto de inseguridad jurídica, porque el que invierte sabe que en algún momento va a tener costos extras por nuevos impuestos”. Y abona la idea de que el impuesto alcanzará a cientos de productores mediano e incluso chicos: “Un productor mediano puede estar alcanzado, pero también un productor chico con varias máquinas. A los políticos no les cae la ficha que esto hay que corregirlo”, dice.

-¿Cómo entidad lograron dialogar con diputados y senadores?

-Sí, sí, como miembros de la Mesa Productiva de Córdoba lo hablamos mucho. Hemos tenido reunión con todos los bloques de diputados, incluso con el de Schiaretti. Se les manifestó la visión de la clase productiva, que lo veíamos como no razonable, que aconsejábamos no apoyar la ley. Pero bueno, la valoración política y la decisión fue otra. Sigo sin comprender bien las razones. Creo que es una equivocación. Esto no implica una ruptura en el diálogo, pero bueno, cada uno será responsable y evaluará las cosas a su manera. La Provincia fue punta de lanza con la nueva Ley de Biocombustibles, lo aplaudimos, pero en esta área teníamos una visión distinta.

-¿La sensación es que les soltaron la mano?

-Todavía no puedo comprender, no tengo una explicación que me satisfaga al respecto. No comprendo la decisión, me resulta muy complicado el ambiente y las reglas del diálogo político y cómo se negocia. Me parece más importante el destino del país que las negociaciones políticas. El gobierno nos escucha. Pero acá si nos escuchó, no nos entendió.

De cara al debate que se viene en Senadores, la Cámara de Comercio de Córdoba también fijo su posición y ahora apunta a un replanteo de los senadores locales: “La CCC, basada en un documento elaborado en el marco del Foro de Análisis Económico del Comercio y los Servicios, reitera su rechazo a la aprobación en Diputados del proyecto de ley de Aporte Solidario, y exhorta a sus senadores nacionales a que no acompañen con su voto tal iniciativa”, marcó la entidad.

Un dirigente industrial cerró el análisis, con una lectura más contemplativa en relación a la estrategia de Schiaretti, que con el apoyo al oficialismo nacional arriesga buena parte del apoyo de los votantes cordobeses: “Si Schiaretti no acompaña esto u otras cosas es peor para Córdoba, ya nos pasó con De la sota que se oponía siempre a Cristina y nos quedamos aislados. Creo que es un poco la viveza de saber que no tiene sentido oponerse a algo que en definitiva va a salir y nos puede costar caro y restar puntos. La Provincia está muy necesitada. Muchas veces quedan presos de ciertas posiciones. Hay un costo político, pero es preferible a veces ese costo político y no el costo económico que se puede venir si no apoya”, analizó el dirigente cordobés.