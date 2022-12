"Es alocado decir que no habrá candidato de Milei en Córdoba"

No por chico o nuevo el espacio de la derecha deja de tener sus roces e internas. Al menos en Córdoba. El campo en que se mueven los libertarios y sus socios locales del Partido Demócrata sigue en proceso de formación y no faltan los roces. Tras el paso en falso luego de intentar dar un golpe de efecto y sumar al Negro Álvarez como precandidato a vice gobernador el Partido Demócrata que lidera Rodolfo Eiben busca consolidar su propuesta electoral. Y aprovecha cada foto y espacio junto a Milei, con quien, afirma, tiene un acuerdo. Pero también hay otros espacios que trabajan por su cuenta con los libertarios.

En el medio, surgieron los rumores de la posibilidad de que los libertarios no tengan candidato a gobernador en Córdoba. El propio Eiben habló sobre el tema en su participación en el programa “Con el diario del lunes”, el espacio de Perfil Córdoba y Punto a Punto en Canal 10.

“No sé de donde sale, esa versión alocada, aventurera, audaz sobre que puede no haber candidato de Milei en Córdoba. Es algo absolutamente absurdo. Yo represento al Partido Demócrata de Córdoba y desde ese espacio hay consenso para que yo represente al espacio de Milei en Córdoba como candidato a gobernador. Hasta que no surja otra persona, con la suficiente personería o representatividad…Nosotros tenemos muchas propuestas, una tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de licitaciones públicas para modernizarlo y que se enfoque en un fideicomiso para generar obras por impuestos”.

-¿Cómo está la construcción del espacio, teniendo en cuenta que hubo un intento de presentar una fórmula que no progresó?

-Hubo avances muy importantes, no en cuento a presentar una fórmula, pero hubo un avance absoluto, hemos crecido de manera exponencial. Vino Milei a Río Cuarto donde hubo 500 productores, estamos trabajando con la Sociedad Rural de ahí, estamos movilizados en San Francisco, en Carlos Paz. Somos un partido que ha resurgido, no se olviden que llevo nada más que 15 meses y ahora estamos avanzando en el armado.

En esa línea afirmó que ya existe un acuerdo entre el Partido Demócrata de Córdoba y la Libertad Avanza para que él sea el candidato a gobernador de Milei en Córdoba. “Nosotros no podemos salir a mostrar credenciales permanentemente sobre si somos o no somos, porque somos. Somos la mesa directiva del Partido Demócrata y somos concurrentes a la mesa política de la Libertad Avanza, que está conformado a su vez por el partido Libertario de Córdoba y por el MID”.

-¿De dónde salen las versiones de que el candidato en Córdoba debe tener un piso del 15% para que Milei lo apoye?

-Eso es una payasada, es una apreciación dantesca del ridículo. Eso es no conocer la política, decir que se necesita un 15%. Primero, yo no dependo de Milei ni de nadie para ser candidato. Acá decidimos los cordobeses. Y nos podemos sentar en la mesa del diálogo con cualquier dirigente opositor. Hoy el votante de Milei es más que la juventud. El nivel de hartazgo de la gente es tan grande y esta tan descreída que eso lo hace crecer. La captación de votantes de Milei es tan grande que yo creo que Milei está ya en segunda vuelta.

-¿Qué rol ocupa para ustedes Diana Mondino, a quien también se ve como posible candidata de los libertarios en Córdoba?

-Esa señora en el espacio del partido Demócrata no está, no conozco a quien representa, qué pretende. Yo soy precandidato a gobernador por el partido Demócrata, de ella no conozco absolutamente nada. Ni con quien se referencia ni con quien habla. Han sido invitados ella y su hijo a integrarse, pero no hemos tenido ningún tipo de contacto serio.