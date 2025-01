Es creciente el número de argentinos que exploran relaciones más allá de la monogamia

Las relaciones por Internet y las citas online siguen siendo una tendencia en Argentina y en toda América latina. Según cifras del sitio líder en relaciones no monógamas, Gleeden, ya hay más de 2,5 millones de usuarios/as en Latinoamérica en busca de nuevas experiencias. Durante el último año, las suscripciones en la región crecieron hasta un 145%.

Argentina es uno de los países con mayor cantidad de miembros activos en la plataforma, junto con Brasil, México y Colombia. El promedio de edad de los usuarios argentinos está entre los 29 y 31 años, y se calcula que gastan aproximadamente $24.000 pesos por semana (equivalente a 20 dólares) en la aplicación.

Relaciones alternativas a la monogamia

En un contexto de constante evolución social, las relaciones alternativas a la monogamia están ganando más visibilidad. Por lo que, este tipo de apps representa un espacio seguro de encuentro para aquellos que están buscando algo diferente a una relación monógama; lo que significa que no solo las personas infieles se están suscribiendo sino también las personas poliamorosas, las parejas abiertas, swingers, solteros que no quieren un compromiso, etc.

Este posicionamiento le da a Gleeden el primer lugar en la aplicación de citas no monógamas en el mundo, con 12 millones usuarios/as a nivel global.

Dicen ser solteros pero no lo son

Es importante destacar que, según estudios sobre apps de citas, el 30% de los inscritos en portales como Tinder, Bumble o Badoo dicen estar solteros cuando en realidad no lo están. Pensando en este nicho nacen otro tipo de apps como Gleeden, que es para gente que no tiene porqué esconder su estado civil en sus perfiles de webs y apps de citas, ya que tienen un espacio en el que encontrarse con otras personas en sus mismas circunstancias y con sus mismas necesidades y deseos.

Al respecto, Silvia Rubies, directora de Comunicación en Gleeden Latam, comentó: “Nos entusiasma ver cómo las apps de citas están transformando la forma en que las personas se relacionan en América latina. En Argentina, en particular, notamos que cada vez más mujeres se animan a explorar su sexualidad y a vivir experiencias distintas. Nuestro compromiso para 2025 es seguir innovando y ofreciendo la mejor experiencia a nuestras usuarias”.

Además, debemos resaltar que la app de citas no monógamas presentó picos de conexiones y altas durante las épocas posteriores a las vacaciones de verano y navideñas, derivado de las fricciones que pueden salir en la familia y el replanteamiento de nuevos objetivos de vida durante estas épocas de cierre e inicio de año y vueltas a la rutina.

Mensaje contundente

Y si por algo no han quedado claros los objetivos, fines y a quiénes apunta la app, una simple recorrida por el sitio evitará confusiones o dudas. Con un contundente “Ahora te toca a ti”, le dan la bienvenida: “¡Bienvenido a Gleeden.com, la web nº1 de encuentros entre personas casadas! Tanto si buscas una aventura extraconyugal cerca de casa o un amante a miles de kilómetros durante tus viajes, Gleeden.com te ofrece un espacio privilegiado para contactar con toda seguridad con infieles del mundo entero. ¿Tienes ganas de tener encuentros adúlteros? ¡Ahora te toca a ti!”.

Y agrega que está “¡Pensado por un equipo 100% femenino, Gleeden.com da el poder a las mujeres liberadas que quieran tener encuentros extraconyugales con total discreción!”

Entre las “virtudes” de la app, destacan la Seguridad (un espacio con alta seguridad para que tus secretos estén a salvo); el Anonimato (funcionalidades especialmente pensadas para tu anonimato); la Calidad (una moderación intransigente 24 horas al día, 7 días a la semana, para una comunidad de calidad), y la Libertad (¡gratuito para las mujeres! Para los hombres, un sistema de créditos sin compromiso).

Por último, afirman que Gleeden (glee, alegría, júbilo, y eden, paraíso) es la web líder en el mundo de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres. Se creó en Francia en 2009, actualmente cuenta con más de 12 millones de usuarios y representación en países como Francia, Italia, España, México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.