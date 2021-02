Es tiempo de arremangarse

La semana arrancó con el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura de Juan Schiaretti, quien instó a los legisladores de Hacemos por Córdoba a ponerle el hombro a su gestión y predicó con el ejemplo, cuando pocos días después recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik. “Arremánguese por favor, señor gobernador”, aseguran que le dijo la enfermera, a lo que Schiaretti le habría respondido: “¿Más arriba todavía? Mire que yo uso la botamanga bastante alta…”. Una vez que le aclararon que era la manga de la chomba la que debía subirse, le aplicaron el pinchazo como a cualquier ciudadano común. “Cuando se enteró de que Moria se había vacunado, sacó el turno. Ella será la One allá, pero él es el One de acá”, me comentaron desde el Panal.

En su alocución del lunes pasado, el gobernador mencionó la posibilidad de que la Provincia instrumente un mecanismo para hacer compras directas de vacunas en caso de ser necesario, un anuncio que tendría que ver con la probable aparición de otros laboratorios que en un futuro cercano aporten sus propios productos para satisfacer la demanda. “No hay por qué limitarse a la rusa. También podrían existir la Waldorf, la mixta, la caprese o la revuelta de papas con huevo”, me graficó un amigo chef que utiliza metáforas vinculadas a la gastronomía para explicar cualquier cosa.

Entre tanto, desde la Nación ya anticiparon que también llegarán dosis de Pfizer, a las que podría apodarse como “cerdas capitalistas”, teniendo en cuenta que a la Sputnik la calificaron como “soviética”. En lo que sería un efecto colateral de la pandemia, en el Gobierno nacional estarían analizando la chance de que las PASO cambien su denominación por PASNO, a partir de que serían Primarias Abiertas Simultáneas y No Obligatorias. Y es que estas elecciones, debido a la amenaza del Covid, podrían trasladarse de agosto a septiembre o podrían ser suspendidas definitivamente, aunque no faltan quienes proponen que se vote por correo, como en Estados Unidos.

“Con lo que demoran las cartas acá, si empezamos a votar ahora a lo mejor con suerte en agosto llega el sobre a tiempo para el escrutinio”, opinó con realismo un dirigente opositor.

El viernes por la noche, con motivo de la presentación de su libro en la ciudad de Villa Carlos Paz, la presidenta del PRO Patricia Bullrich sugirió que no sería bueno “que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego”, tal vez temiendo que después de esto desde el Poder Ejecutivo intenten realizar otras modificaciones.

“Empiezan moviendo las fechas y después, quién te dice, te cambian los lugares de votación y en lugar de escuelas usan puestos de choripán”, me deslizó prejuiciosamente al oído un asesor de Bullrich, tratando de hacerse escuchar detrás de su barbijo amarillo.

Varias figuras del radicalismo asistieron al evento con la finalidad de dialogar con la titular del PRO acerca de cómo se de - finirán las candidaturas de la alianza Juntos p o r e l Cambio, pero el título de ‘Guerra sin cuartel’ que lleva el libro publicado por Bullrich, no los motivaba a abrigar esperanzas de establecer acuerdos políticos. Incluso algunos de ellos expresaron la idea de asistir al acto vestidos con uniformes policiales para ganarse su simpatía, pero temieron ser confundidos con imitadores de Village People entre los artistas callejeros que deambulan por las arterias céntricas de la villa serrana durante los meses estivales.

Algunos malintencionados echaron a correr el rumor de que, durante su estadía en Carlos Paz, la exministra de Seguridad fue a visitar el famoso Cucú; y que, ante su presencia, el pájaro habría salido de su casita, se habría cuadrado ante la referente macrista y le habría hecho la venia. Como no existen ni videos ni fotos en redes sociales de ese episodio, evidentemente no ocurrió, porque nada que no se viralice puede ser cierto… y poco de lo que se viraliza lo es. Pero, por las dudas, desde la Asociación Protectora de Cucús Relojeros del Valle de Punilla emitieron un comunicado para desmentir la versión, a la que denunciaron como “difamatoria para el bien ganado prestigio que esa ave ha obtenido gracias a su proverbial puntualidad”.

