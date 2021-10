Racing de Nueva Italia recibe hoy, desde las 17 por la última fecha de la zona Norte del Federal A, a Gimnasia de Concepción del Uruguay, en un partido que puede marcar el rumbo de la institución, tanto deportiva como económicamente, ya que si el elenco que conduce Hernán Medina gana, clasificará a la final por el ascenso a la Primera Nacional.

En ese marco, en la previa al juego de esta tarde, el presidente del club Manuel Pérez consideró que “estamos vi-

viendo estos días con alegría y mucha ansiedad. Estamos contentos porque vemos que el club está bárbaro y crece.

El crecimiento es mes a mes. Ver a la gente, los socios y a la

familia racinguista exultante, me pone bien. Este presente

nos invita a soñar”.

La ‘Academia’ depende de sí mismo para alcanzar la final del torneo, que ya tiene a Deportivo Madryn, clasificado por zona Sur. Al mismo tiempo, Gimnasia y Tiro de Salta estará visitando a Defensores de Pronunciamiento esperando un traspié del elenco cordobés. “Armamos este plantel, lo sostuvimos y lo vimos crecer en trabajo. Esperamos tener un buen resultado, el equipo está concentrado y ojalá se pueda lograr el objetivo. Creemos que podemos ganar, vamos a ir a ganar, con la mejor energía positiva. Sabemos que somos un gran equipo pero los partidos hay que jugarlos. Todos en el club, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, tomamos el partido con mucha responsabilidad. Fuimos punteros todo el año y queremos terminar así para jugar la final”, resaltó el directivo en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

—¿Imaginó que iban a tener esta posibilidad tan rápido?

—Soy de los que tratan de hacer cosas todo el tiempo, de ir para adelante. Me tocó ir para adelante el primero año, cuando nos fue mal en lo deportivo. Seguí yendo para adelante cuando, al segundo año, me tocó la pandemia. Fui fiel a mis convicciones. Me gusta hacer y siempre soñé que Racing estuviera mejor de cómo lo recibí. Por eso me quedé el primer año cuando las cosas no salían. Sufrí el maltrato pero tomé la decisión, junto a mi esposa, de quedarme. Quería demostrar a qué vine a Racing. No me podía dar el lujo de irme. Busqué revancha. Después, hubo que superar los meses de pandemia. Por eso no me sorprende este momento, porque tenemos un club que tiene destino de Primera división.

—¿Cómo está la economía del club?

—Estamos cumpliendo con todos los compromisos, tanto con el plantel y el cuerpo técnico, como con los compromisos con empleados, cuestiones judiciales y concursales. Buscamos generar recursos haciendo obras. No nos sobra nada, al contrario: estuvimos un año y medio con las puertas cerradas y sin poder generar desde el corte de boletos, que es una entrada fundamental de la institución. Pero estamos de pie y al día con todos, lo que no es menor. El Miguel Sancho se va a presentar de una manera impecable, en otro esfuerzo de toda la comisión directiva. Estamos en crecimiento constante.

—¿Hay estructura en Racing para afrontar la Primera Nacional, en caso de que se logre el ascenso?

—En lo único que pensamos es en ganar el partido que nos toca ahora, para estar en la final por el ascenso. Y si nos toca ascender, seguramente este presidente y la comisión directiva harán todo el esfuerzo para seguir creciendo y presentando equipos competitivos como en estos años. Si nos toca jugar en la Primera Nacional haremos lo posible para estar a la altura de la historia de Racing.

A ESPAÑA

Manuel Pérez, que tiene mandato como presidente de Racing hasta marzo del año que viene, confirmó en Impacto Deportivo que se radicará en España. "Será en Pontirola, cerca de Málaga. Mis hijos ya están viviendo allá y con mi esposa tomamos la decisión de irnos a vivir allá. Este país es durísimo", sostuvo.

ELOGIOS AL CUERPO TÉCNICO

Hernán Medina asumió como entrenador de Racing de Nueva Italia en la Liga Cordobesa. Sacó campeón al club después de 16 años y, con esa conquista, se hizo cargo del plantel en el Torneo Regional Amateur y en el primer certamen logró el ascenso al Federal A. En esta divisional, a poco tiempo de aquel logro, está tocando las puertas de la Primera Nacional. “El trabajo de Hernán, con todo su cuerpo técnico, ha sido muy bueno, un gran trabajo. Para que se lograra lo sostuvimos, confiamos en ellos desde el primer día. Le pudimos dar lo que nos pidió y acá están los frutos. Entre todos somos un gran equipo”, destacó el presidente Pérez.