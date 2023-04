Federico Alesandri: “El oficialismo provincial fue muy funcional a Macri”

El pasado jueves una foto sacudió el tablero político de Córdoba: Federico Alesandri y Gabriela Estévez posaron junto a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en su despacho y a través de las redes sociales anunciaron que el Frente de Todos tendrá fórmula propia en las próximas elecciones provinciales.

Federico Alesandri, actual intendente de Embalse e hijo del histórico dirigente delasotista Carlos Alesandri, encabezará la fórmula que competirá el próximo 25 de junio. Tras el anuncio, Alesandri dialogó con PERFIL CORDOBA, contó como se gestó la fórmula y analizó el impacto que puede tener en la elección provincial.

-¿Cómo se gestó la fórmula?

-Todas las fuerzas integrantes del Frente de Todos en Córdoba, después de la elección legislativa del 2021, coincidimos en que en el próximo desafío electoral, íbamos a presentar listas en todos los estamentos: en gobiernos locales, en los departamentos y por supuesto con la fórmula a gobernador y vice. Desde comienzos del 2023 estamos recorriendo la provincia y allí yo surgí como precandidato a gobernador, fuimos caminando, logrando adhesiones, insistiendo y convenciendo. Además había otra vertiente muy fuerte con Gabi (Estévez) a la cabeza. Haciendo un equilibrio entre todos lo vimos necesario y oportuno, presentar fórmula en Córdoba y se pudo dar a través del consenso. Siempre fuimos respetuosos de los otros. No había tiempo de internas y por eso acordamos que cada vertiente acumulara y podíamos confluir.

-La fórmula se dio a conocer con una foto junto a Cristina Fernández. ¿Cuál fue el mensaje que les dio la vicepresidenta en ese encuentro?

-Un mensaje de total fortaleza y ánimo para que nosotros generáramos esta alternativa política en la provincia. Cristina es una de las dirigentes políticas más importantes de la Argentina y siempre apuesta a una renovación. Si bien con Gabi tenemos 44 años cada uno, contar con el espaldarazo de Cristina, para nosotros es más que importante. Motiva mucho. Sabemos que en Córdoba para nosotros es nada fácil, pero queremos ser disruptivos. Entendemos que Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio son la misma cara de una misma moneda. Queremos revitalizar al justicialismo provincial que hace mucho tiempo viene perdiendo identidad.

-¿Cree que la renuncia a su candidatura por parte del presidente Alberto Fernández tiene su impacto en Córdoba?

-Si, en Córdoba al igual que acá en cada rincón del país. Es un gesto solidario del presidente que está a la altura de la responsabilidad que necesitamos en estos tiempos. Renunciar a una candidatura no es renunciar al fomento de un espacio. Es un gran gesto, y con ese esfuerzo de Alberto va a permitir que el Frente de Todos se reorganice de la mejor manera y se revitalice. Nosotros lo asumimos, agarramos lo que nos dejó Macri, la pandemia, una guerra y una de las sequías más importantes de la historia, nos tocó todo el viento de frente, tuvimos muchos inconvenientes y eso no lo podemos repetir. La renuncia nos va a dar vitalidad para el 2023.

-Algunos análisis políticos de datos indican que en una elección reñida, esta fórmula puede restarle una porción de votos al peronismo de Hacemos por Córdoba y terminar beneficiando a Juntos por el Cambio. ¿Cómo toma usted ese tipo de hipótesis?

-Les presto atención, es algo que me consultan recurrentemente. Yo quiero dejar en claro que estamos en un esquema de construcción política. En mi caso particular yo nací en la vida política con la militancia de José Manuel de la Sota, él conocía a cada compañero y compañera dirigente del interior de la provincia, con un gran desarrollo territorial que nos permitió soportar las derrotas y cuando nos tocó gobernar la transformamos para siempre. De esa construcción política nada queda. El oficialismo provincial fue muy funcional a Macri, y a una derecha maldita en la Argentina. En ese marco estoy convencido que somos una alternativa potente. Dicho esto, no especulamos con quien pierde o a quien podemos hacer ganar. Queremos ser gobierno en la provincia y queremos construir una alternativa a lo que Córdoba que ya probó. Está deteriorada la calidad de vida de los cordobeses, solo con obra pública no alcanza.

-¿Hubo algún intento de acordar con Hacemos por Córdoba?

-Siempre la decisión fue presentar fórmula a gobernador y vice, y por supuesto legislador e intendentes, fue un concepto unánime que se mantuvo desde principio del año pasado. Jamás estuvimos para una negociación. Tenemos muy claro que nuestro límite es Macri y no le reclamo nada a otros espacios políticos. Cerca del oficialismo provincial no tenemos nada que hacer. Schiaretti bailaba con Macri en Córdoba y hablaba los del gobierno de Macri que acá no dejo nada, no dejó una ruta, un puente, una escuela. Y en Córdoba nos destruyó todo: destruyó el salario, los hoteles de Embalse. Llaryora cuando fue bendecido por Schiaretti lo primero que hizo fue reunirse con Macri. Estoy de acuerdo con la amplitud, la tolerancia y el oficialismo de Córdoba viene mostrando hacia donde quiere ir, y ese era nuestro límite.