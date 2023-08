Francioni: "Si Schiaretti saca 5%, el peronismo solo va a venir a acompañar a Massa"

El intendente de Leones, Fabián “Pipí” Francioni, un histórico del kirchnerismo de la provincia, es hoy uno de los alfiles con que opera la presencia del massismo en Córdoba. Contra los augurios y sondeos que marcan una mala performance de la fuerza en Córdoba Francioni afirma que esperan obtener cerca del 10% en Córdoba y que luego de la primera vuelta –sin Schiaretti en carrera- la mayor parte del peronismo se volcará para trabajar y votar al ministro de Economía.

PERFIL CORDOBA dialogó con Francioni, presente en la visita que Massa concretó durante dos días en Córdoba capital y localidades del interior.

-¿Cómo están trabajando el desembarco en una plaza tan complicada para ustedes?

-Hablando con los compañeros, tratando de captar a la mayor cantidad de peronistas que hay en la provincia. Es un caso atípico y diferente a otros porque Schiaretti está jugando en la carrera presidencial.

-¿Cuál es esa expectativa?, ¿con qué se conforman en Córdoba?

-Con 10%, 12% y después llegar el 22 de octubre a los 25% puntos, vamos a ver cómo se desarrolla. Tenemos que hacer una buena PASO, garantizar el voto, fiscalizar en toda la provincia y ver el resultado final, creo que Sergio es un candidato muy bueno para este momento del país, muy bueno para la provincia y creo que los cordobeses lo van a entender.

-Después de la primera vuelta donde está Schiaretti, ¿creen que pueden pescar votos de ese peronismo?

-Va a depender de la expectativa y de lo que genere Juan Schiaretti a nivel nacional. Si Schiaretti logra, 4%, 5% el justicialismo solo va a venir a acompañarlo a Sergio porque se va a referenciar en un candidato peronista. En segunda vuelta, para un votante de centro izquierda no va a haber mejor candidato que Sergio Massa, por eso creemos que el peronismo se va a volcar a acompañarlo a Sergio, porque los votos de Sergio Massa son todos peronistas. Puede haber alguno de centro derecha, pero la mayoría son de centro, son peronistas. Y si Schiaretti juega con bajo puntaje después de las PASO creemos que Sergio puede tener un buen resultado en la provincia.

-¿Hay diálogo con dirigentes peronistas de Córdoba?

-Sí, sí, hay mucho diálogo. A octubre van a trabajar mucho más, pero ahora también, ahora vamos a tener una sorpresa, vamos a tener a muchos compañeros trabajando y militantes acompañando a Sergio que lo hacen de forma silenciosa y después del 13 vamos a tener una suma importante de compañeros.

-¿Hablan Llaryora y Massa?

-Hoy no lo sé, pero creo que a futuro un gobernador tiene que tener diálogo con quien sea presidente de la Nación, es imposible que no haya diálogo. Creo que tanto Sergio, como Martín, como Daniel (NdeR: Passerini, el intendente electo de Córdoba), son y somos de una generación de entre 50 y 60 años que comprendemos adónde va la política, adonde tiene que ir el país y prevalece la cordura y la sinceridad.

-¿El desafío político para el kirchnerismo es dejar atrás la idea de que la Nación discriminó y castigó a Córdoba?

-No, creo que eso fue un buen speach que se usó durante muchos años. Yo no ví eso, al contrario. En estos cuatro años de Juan Schiaretti y de Martín Llaryora la Nación aportó el dinero que le correspondía a Córdoba, ni más ni menos. Córdoba jamás fue discriminada. Fue un tema político del momento que creo que ahora no tiene más asidero.

-¿No ve un desbalanceo en el reparto, por ejemplo de subsidios?

-Sí, sí. El mismo que tenemos Córdoba capital con el interior. El federalismo no está en ningún lado, ni siquiera la provincia de Córdoba lo tiene porque los que aportan el dinero son el departamento San Martín, el departamento Unión, Marcos Juárez, Río Cuarto. Son los que producen trigo, soja, maíz y somos los que menos recibimos, la plata queda acá en Córdoba capital para mantener a un millón o dos millones de personas que están en el Gran Córdoba. Si vamos a hacer una reforma tiene que ser a nivel nacional, provincial y municipal.

-¿Es complicado hacer campaña cuando el candidato es ministro de Economía y tenemos 130%, 140% de inflación anual?, ¿cómo se lleva esa campaña?

-Con un tipo con una mente muy abierta como la que tiene Sergio, con la decisión y la idea y la convicción de que esto se cambia sí o sí y que el rumbo y el camino para hacerlo es el de la producción, el trabajo y mejorar con la gente adentro. Es la única que queda porque cuando vemos lo que pasa al frente…

-Pero hoy tenemos 130% de inflación anual y cuando llegó Massa era el 60%.

-Complicado, complicado. Se duplicó la inflación, es difícil gobernar un país con 130% de inflación, no es un tema menor, pero yo hablo con él y la convicción y los proyectos para los próximos años sorprenden las ganas y la convicción…

-¿No ven como un fracaso que se haya duplicado la inflación?

-No, no lo vemos como un fracaso porque sabíamos que la deuda que teníamos y el arreglo en los primeros dos años de Alberto con Guzmán, que no fueron los mejores, nos generaron algún tipo de inconveniente que nos van a costar. Resolver una inflación de 50%, 60% después de una pandemia y con problemas estructurales por la falta de dólares y la sequía genera un malestar permanente, pero la vamos a poder bajar.

-Cuando Massa dice que con su plan va a bajar la inflación uno pensaría, ¿por qué no lo hace ahora?

-Porque ahora venis de una sequía como nunca se había dado, faltan US$ 21 mil millones ahí y tenemos fuerte déficit energético. Estando sin dólares no podemos mantenerlo.

-¿Ya están trabajando con los sindicatos para la campaña?

-Sí, sí. Tuvimos una cena en Warcalde muy interesante, con 65 gremios distintos. Tienen la convicción y la dedicación para trabajar con nosotros.