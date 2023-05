Gatillo Fácil. Se posterga el juicio por el crimen de Joaquín Paredes

El inicio del juicio contra seis policías por la brutal agresión y muerte de Joaquín Paredes quedó postergado. Se esperaba que el próximo 30 de mayo se inicien las audiencias para condenar a los responsables de la muerte del joven en Paso Viejo por un balazo en la espalda, pero todo deberá esperar.

“Mi abogado me comunicó que el juicio de Joaquín quedó postergado por no haber sorteado los jurados populares"

Soledad Paredes recibió este mediodía la peor noticia por parte del Poder Judicial: no hay lugar suficiente hasta el 24 de julio. Pero este decreto judicial escondía otra falencia, quizás peor: No están seleccionados los jurados populares, ni los ocho titulares ni los suplentes.

“Mi abogado me comunicó que el juicio de Joaquín quedó postergado por no haber sorteado los jurados populares. Esta noticia me cayó muy mal”, afirma Soledad. Para la mamá de Joaquin, esta situación hace que sienta “que están jugando con nosotros, quieren que nos cansemos. Pero vamos a seguir hasta el final peleando por justicia, por Joaquin”, concluye.

Según el decreto judicial la capacidad de la sala en donde estaba previsto que se lleve adelante las audiencias no está en condiciones de albergar a tantas personas. Para la Cámara del Crimen de Cruz del Eje “la cuantía de los sujetos intervinientes y la atención pública (...), los concurrentes, medios de prensa y público en general conforman un número ostensiblemente superior a la capacidad de la sala de audiencias”.

En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia, demanda la posibilidad de “contar con una sala de audiencia espejo” para contar con espacios suficientes, principalmente para la prensa.

El Salón de Usos Múltiples analizado con anterioridad no podrá ser utilizado ya que será sede de la Junta Electoral Municipal por disposición del Juzgado Electoral de la provincia.

Una vez acondicionados los espacios, se espera que el inicio definitivo del juicio será el 24 de julio a las 9 de la mañana. Las audiencias continuarán hasta el 4 de agosto

Quiénes son los policías imputados

Los agentes Mayķel Mercedes López (24) -de quien salió el disparo mortal- y Enzo Ricardo Alvarado (28) son los únicos policías detenidos. Mientras que los agentes Iván Alexis Luna (24) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33) recuperaron la libertad bajo fianza. Pero se encuentran en situación pasiva dentro de la fuerza de seguridad.

Los cinco están acusados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policías; tentativa de homicidio calificado; y abuso de armas.

El sexto implicado es el subcomisario Alberto Daniel Sosa Gallardo, quien está imputado por supuestas amenazas calificadas.