Grupo Dinosaurio analiza cerrar sus hoteles y el Orfeo Superdomo

Euclides Bugliotti está preocupado. Se lo escucha molesto, pero más que nada, preocupado. A su edad –ronda los 80 años- intenta mantenerse ocupado y pensando en formas de mantener el grupo que fundó a flote. “Vengo a la oficina a las 8 y me voy a las 20 y estoy todo el día viendo como hago para salir de este quilombo”. El Grupo Dinosaurio, que lidera, tiene 1650 empleados y negocios en el sector inmobiliario, el retail, la hotelería y el entretenimiento, el sector financiero y los medios de comunicación. Hoy, está analizando seriamente cerrar varias de esas unidades.

En diálogo con PERFIL CORDOBA Bugliotti confirma que ya cerró la tienda de indumentaria Karmya Deportes y que cerrará los hoteles Orfeo Suites Córdoba y Orfeo Suites Salsipuedes. Entre los dos suman más de 170 plazas y unos 50 empleados. También piensa cerrar el Orfeo Superdomo, que alberga espectáculos y eventos deportivos y políticos. La decisión del empresario es desactivar esas unidades, al menos hasta la confirmación de una vacuna contra el coronavirus. Descarta la venta de los hoteles o del propio Superdomo, “¿quién te va a comprar algo ahora?”, dice y destaca que entre impuestos, salarios y costos operativos el Grupo está acumulando pérdidas por $16 millones cada mes.

“Empiezo por el Orfeo (Superdomo). Ahí pagó $600 mil de impuestos entre Provincia y Municipal. Por el puente solo pago $70 mil mensuales a la Municipalidad. O sea $670 mil por mes. Además, tengo 7 salas de cine cerradas, todo el patio de comidas cerrado, el Karmya cerrado. ¿Qué hago yo?, ¿Qué harías vos en mi lugar? Entre luz y sueldos que me quedan el Orfeo tiene un costo de $1 millón por mes y está totalmente cerrado. Ese es el gasto fijo. Un milloncito. La sala de juegos está cerrada, esta tercerizada y se están yendo. Acá tenemos el Orfeo Suites, con 107 habitaciones y 30 empleados, cerrado hace cuatro meses. Tengo 1.600 empleados en total y 160 en la casa, no pueden trabajar. Algunos con el 50% del sueldo, otros con el 75%, otros con el 100%. Karmya Deportes lo cerramos, 44 empleados. ¿A quién le van a vender zapatillas de $15 mil pesos?”

-¿Qué va a hacer con los hoteles?

-¿Qué voy a hacer con los hoteles? Lo que tengo que hacer con los hoteles es sacar a toda la gente y cerrar los hoteles hasta que venga una vacuna. ¿A quién le voy a vender? Nadie va a comprar, van a querer comprar por el 10% de lo que vale. No vendemos nada. Pero estamos perdiendo $16 millones por mes, ¿cuántos meses más puedo aguantar? Tengo todos los impuestos al día y todos los sueldos al día. Vamos a cerrar todo hasta que haya una vacuna, pero estamos viendo que decisión tomar hasta que veamos qué hacer con la gente. Yo no le echó la culpa a nadie, pero el gobierno tiene que empezar a rever la situación. La factura de Epec es mejor no verla.

-¿Ha hablado con alguien de la Provincia?

-No, yo no hablo con nadie, me interno acá todos los días. Todos los días llego a las 8 de la mañana. Gracias a Dios tengo todo al día, pago lo que puedo y si pierdo $20 millones por mes me abrazo a alguna penca.

-¿Créditos no puede sacar?

-No me interesa sacar, no quiero porque no voy a sacar un crédito al 40%. A mí no me dan crédito al 20% porque no soy pyme. Así que los bancos me atienden muy bien, me quieren mucho, pero si querés plata, 40%. ¿Qué harías vos? ¿Qué harían todos ustedes en mi lugar? Tengo 1.650 empleados y tengo 160 en la casa. El retiro voluntario está andando. Los cines y el hotel cierro todo. No voy a esperar que venga un tipo de afuera y me llene de virus el hotel, porque si acá viene uno de Chile, Uruguay, Paraguay, no dormís más. ¿Y si viene uno de Buenos Aires? Hoy la gente está asustada y se van a fundir las empresas. Lo peor que puede haber es un país sin empresas, no existe un país sin empresa. Hoy empecé a abrir el paraguas y llamé a los bancos. 40% me dijeron.

-¿Esto lo ve peor que la crisis de 2001?

-Depende de cada empresa. A mí me pega mucho porque es una lucha de supervivencia de uno con la gente. El problema que tenés hoy es personal, a un empleado no podés tenerlo y no pagarle el sueldo, ese es el problema, es una crisis personal para mí esta. La luz si siguen jodiendo la cortaré y si no puedo pagar un impuesto demoleré la casa, ¿pero la gente? ¿qué hacemos con la gente? ¿la engaño y le digo que vamos a mejorar? Mentira, esto no va a mejorar, no puede mejorar de un día para otro.

-¿Se le fue la mano al Gobierno nacional con una cuarentena tan dura?

-Eso no se puede decir porque si ellos no hubiesen levantado el pie del acelerador al principio no sé cómo estaría hoy Argentina. No hay que olvidarse que cuando empezó la pandemia había 200 respiradores y ahora tenemos 3000. Yo no estoy en contra, soy respetuoso, si dicen que hay que cerrar, cierro. Estoy caliente con todo el sistema, estoy caliente porque están destruyendo las pocas empresas que quedan. Y si no hay empresas no hay país.

-¿Piensa en vender el Orfeo?

-¿A quién se lo vamos a vender? ¿Va a ir a cantar la Mona?, no tiene sentido.

-¿Alguna salida por parte del Estado no ve?

-¿Qué le vamos a pedir al Estado?, el Estado está más fundido que nosotros. La Municipalidad está hasta las manos, la Provincia está hasta las manos, la Nación está hasta las manos. En Argentina hay 5 millones de personas que tienen plata, que tienen todo encanutado y nada más, el resto son 35 millones que son miserere. Están todos fundidos. Yo quisiera saber, ¿qué harías vos en mí lugar?