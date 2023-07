Habrá reconstrucción virtual de cada uno de los 13 ataques a bebés en el Neonatal

A días de que se cumpla un año desde que un informe periodístico reveló la investigación judicial de presuntos ataques intencionales a bebés recién nacidos, en el Hospital Materno Neonatal, el fiscal de Instrucción Raúl Garzón espera dos informes sustanciales para abocarse a las conclusiones finales y elevar a juicio del expediente.

Es el caso judicial más impactante que coloca a Córdoba en una excepcional casuística mundial: la de asesinatos en serie a niños absolutamente indefensos perpetrados en un hospital.

Fuentes judiciales revelaron a PERFIL CÓRDOBA que el equipo de peritos de Policía Judicial entregará en los próximos días la reconstrucción virtual criminal de cada uno de los 13 casos investigados, en los que fallecieron cinco bebés y otros ocho lograron sobrevivir a las inoculaciones que recibieron, presuntamente, con potasio. El trabajo, con perspectiva criminalística, se realiza desde hace seis meses y condensa conclusiones de todos los especialistas en distintas disciplinas, más los datos incorporados a partir de testimonios y prueba documental.

Esa reconstrucción permitirá observar el recorrido de cada una de las mamás desde el momento en que ingresaron al Neonatal y todas las situaciones que atravesaron antes, durante y posterior al parto.

Es una presentación gráfica y evidente de cada evento. Mostrará los diferentes espacios y áreas en que fueron ubicadas, quiénes las atendieron, los horarios en los que se desplazaron, cuánto tiempo estuvieron en cada lugar, la medicación que recibieron; es decir un seguimiento que pondrá luz sobre los 13 hechos investigados. Para hacerlo se incorporaron también estudios de fotografía y planimetría.

Pero el fiscal Raúl Garzón también espera otro informe importante. Es el que encargó en febrero pasado a un equipo de 11 médicos y tres peritos externos, uno de la Universidad Nacional de La Plata, otro especialista en Cardiología Pediátrica y un médico neonatólogo de la Universidad de Buenos Aires.

Prácticamente todas las semanas, recibe adelantos de esos estudios. Pero aguarda un informe final sobre los puntos periciales encargados que abarcan tres aspectos, el médico, el químico y el toxicológico.

Antes de la reciente feria judicial de invierno, ese mismo equipo de peritos aportó a la fiscalía la conclusión del análisis de 38 historias clínicas. Fue un desprendimiento del expediente principal, en el que el fiscal Garzón resolvió analizar todas las muertes de recién nacidos producidas desde enero hasta el 18 de marzo del 2022, es decir antes del primer ataque presuntamente intencional al bebé que falleció 11 horas después de nacer.

Se determinó que ninguno de los 38 fallecimientos ocurridos fuera del tiempo en que se sucedieron los 13 ataques tuvo características similares a los casos investigados en la causa judicial.

En todas esas muertes intervinieron otro tipo de eventos y patologías preexistentes.

Con la certeza de que el universo de casos sospechosos abarcó el período que va desde el 18 de marzo al 6 de junio del año pasado –el día de la mayor catástrofe porque se sucedieron los últimos tres episodios– Garzón terminó de consolidar la hipótesis que subyace a la causa: la presunta participación directa de la enfermera Brenda Agüero, imputada por cinco homicidios y ocho tentativas de homicidios.

Un alerta que encendió las alarmas

Hay un hecho trascendente para confirmar desde cuándo las autoridades del Hospital Materno Neonatal comenzaron a sospechar que algo raro sucedía.

Este medio obtuvo un dato –no confirmado ni desmentido por la fiscalía– sobre un reporte efectuado desde el nosocomio a una dependencia del Ministerio de Salud de la Nación encargada del control de los medicamentos.

La información refiere que apenas sucedió la primera muerte sospechosa, el 18 de marzo, directivos del Neonatal anoticiaron a esa repartición de posibles fallas en un lote de Vitamina K que fue usado. Es decir que ya existía la presunción de que la descompensación y posterior fallecimiento del bebé no se debió a una causa natural ni a patologías preexistentes o complicaciones del embarazo.

Sin embargo, no sólo no formalizaron la denuncia en la Justicia sino que desalentaron la realización de la autopsia. La mamá del bebé fallecido, Vanesa Cáceres, relató que le preguntaron si quería hacerla pero le advirtieron que podría no arrojar ningún resultado.

Hay ocho exfuncionarios imputados, todos por presunto incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos: el exministro de Salud, Diego Cardozo, y el exsecretario de la cartera, Pablo Carvajal.

En relación a las autoridades del Neonatal, la más comprometida es la exdirectora, Liliana Asís, porque además del delito mencionado se le achaca encubrimiento agravado. Las imputaciones alcanzan también a la exsubdirectora médica, Claudia Ringelheim; al exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama; la jefa de Enfermería Alicia Ariza; la exjefa de Neonatología, Marta Gómez Flores, y la referente de seguridad del paciente en el Neonatal, Adriana Moralez.

Además de los mencionados, el fiscal citó a tenor del artículo 80 del Código Penal como “sospechosos” a dos personas más. Ellos son el director general de hospitales, Esteban Ruffin, y la directora de Maternidad e Infancia del Ministerio, Marcela Yanover..

LOS 13 CASOS DEL HORROR

◆ Viernes 18/3

Nace 9.01 y se descompensa a las 11.10.

Nace 11.46 y fallece a las 22.40.

◆ Sábado 23/4

Nace 8.13 y fallece a las 18.25.

◆ Domingo 24/4

Nace 5.30 y se descompensa a las 8.00.

Nace 9.35 y se descompensa a las 11.53.

◆ Martes 26/4

ace 6.35 y se descompensa a las 9.20.

◆ Domingo 1/5

Nace 7.38 y se descompensa a las 9.15.

◆ Miércoles 11/5

Nace 10.20 y se descompensa 11.35.

◆ Lunes 23/5

Nace 12.05 y fallece a las 20.45.

◆ Lunes 6/6

Nace 4.20 y fallece a las 5.10.

Nace 4.58 y se descompensa a las 00.

Nace 10.44 y fallece a las 16.30.

Nace 13.09 y se descompensa a las 00.27