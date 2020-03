Hausler aclaró que solamente hay un vínculo comercial con los imputados

Parte de los allanamientos en la causa de las presuntas financieras ilegales realizados entre el 12 y 13 de febrero, fueron realizados en oficinas en Córdoba de la empresa Hausler donde se encontraban las cajas de seguridad de Diego Sánchez y Martín Azar.

Desde la firma aclararon que las personas mencionadas únicamente son “clientes” y que no tienen relación con los hechos investigados penalmente. Al respecto, PERFIL CORDOBA consultó a Luciano Pauls, abogado de Hausler.

— ¿Qué relación tiene Hausler con los imputados?

—La única relación que tiene con sus clientes es la de un contrato comercial por el cual le brinda el alquiler de una caja de seg uridad no bancaria. Algunas de las personas mencionadas son clientes de la empresa.

—¿Alguno de ellos tenía oficinas en Hausler Córdoba?

—Ninguno. Simplemente porque la empresa no alquila espacios de trabajo. Desconocemos dónde tenían sus oficinas.

—El dinero secuestrado en los allanamientos del 12 y 13 de febrero pasado ¿dónde se encontraba?

—Como ha señalado el fisca a la prensa no se allanó la empresa si no las cajas de seguridad de personas que tenían cofres en Hausler. El dinero se habría encontrado en el interior de las cajas de seguridad de las personas investigadas. Hausler no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que guardan los clientes en su interior.

—¿Fueron convocados por el fiscal o el juez para aportar algún elemento?

—No aportamos ningún elemento porque no hay ninguna imputación sobre Hausler. No obstante, la empresa colaboró abiertamente con las autoridades judiciales y policiales que llevaron adelante el procedimiento, dándoles acceso a los sistemas y protocolos de la empresa.