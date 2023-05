"Hay que entender que Mercado Libre o Globant son activos geopolíticos para Argentina"

Desde hace varios años Santiago Siri es una de las principales referencias y palabras calificadas a la hora de escuchar sobre innovación en el mundo cripto, proyectos de digitalización de procesos políticos y democráticos y el aporte que puede hacer la tecnología para la gobernanza. Fue fundador del primer partido político de democracia digital –Partido de la Red- y de ambiciosos proyectos como Democracy Earth (para colaborar en la digitalización de la democracia), Proof of Humanity (para validar identidades) o el token UBI que generó el protocolo para un ingreso básico universal.

Siri pasó por Córdoba donde disertó en el marco de la edición 19° de Experiencia Endeavor y remarcó que “Argentina tiene el orgullo de haber visto nacer a los unicornios más importantes de Latinoamérica, es un país con alta capacidad de producción de talentos”. Tras su disertación, dialogó con PERFIL CORDOBA.

-¿En qué consiste esto de digitalizar la democracia y en qué punto está hoy?

-Bueno, en estos 10 años con Democracy Earth hicimos un montón de pilotos de democracia digital por el mundo, en los últimos dos años trabajamos en un protocolo que se llama Proof of Humanity que verifica seres humanos de forma descentralizada, evita, por ejemplo, que alguien pueda corromper el registro de votantes y Proof of Humanity es una DAO, una organización autónoma distribuida que es la DAO más democrática del mundo. Es una de las 10 DAO más grandes del mundo de todo el ecosistema blockchain y tiene como método de gobernanza 1 persona 1 voto. Ya se tomaron más de 100 decisiones, muchas muy conflictivas, pero siempre democráticamente y a través de Internet.

-¿En qué se usó?

-Por ejemplo en decisiones que protegen los derechos de los usuarios, decisiones que castigan a usuarios que tratan de corromper el protocolo, vimos mucha acción política ahí, todo dentro del ecosistema cripto. Hicimos mucho recorrido, experimentando con todo tipo de tecnología para la democracia digital en estos 10 años y hemos aprendido mucho en el camino.

-¿Hay un puente entre esto y el voto electrónico?, ¿puede servir para eliminar algunos vicios de la vieja política?

-Técnicamente hablando corresponde a otro carril, no es lo que hacemos nosotros, aunque hay cosas que se tocan y tienen que ver. Al desarrollo de votaciones en blockchain todavía le falta, no tiene la capacidad de escala para atender a un país con millones de votantes, peor creo que con el tiempo esa posibilidad se va a ir dando. Seguramente el día de mañana podemos empezar a plebiscitar, a sondear a la sociedad para usar estas herramientas de forma más directa. Veremos si en unas décadas reemplaza al sistema electoral vigente.

-¿Cuál es el sentido final de digitalizar la democracia?

-Cuando uno va a una democracia o va a una votación va a tomar una decisión difícil, las decisiones fáciles no se plebiscitan. Las decisiones difíciles son difíciles porque tienen un alto nivel de riesgo y una forma de mitigar el riesgo es construyendo un mecanismo que ayude a legitimar la forma en que se toma la decisión. El modelo que conocemos todos, del voto mayoritario, es una visión muy simplista de esto. Hoy existen muchas técnicas democráticas como la democracia líquida donde uno puede delegar su voto en otro para prevenir el problema de la asimetría de la información que hay entre los votantes, o tenes el voto cuadrático que es un modelo que permite ayudar a reconocer las fuerzas minoritarias dentro de un ecosistema y no solo darle fuerza a una mayoría. Creo que con la tecnología digital estos mecanismos más sofisticados a la hora de tomar una decisión pueden funcionar muy bien.

-¿Todo corriendo sobre blockchain?

-Sí, al final del día, blockchain lo que aporta es que es algo que hace mucho más difícil corromper una base de datos por el hecho de que es descentralizado. Hay mayores garantías para asegurarse de que nadie pueda manipular el resultado electoral.

-¿Cuánto de esto está en la agenda de quienes deciden las políticas electorales?

-A nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial hoy gobierna la generación off line, sin embargo, en Argentina la generación on line es la mayoría, más del 50% del padrón electoral nació en 1983. Pero esa generación on line tiene escasa o nula representación en el sistema político tal como lo entendemos hoy en día. Me parece importante que empiece a haber gente que asume el compromiso para ayudar a la clase política y que vea en estas herramientas una oportunidad, que Argentina pegue un salto hacia adelante en innovación y desarrollo. Hay mucho diamante en bruto escondido. En cripto Buenos Aires es una de las capitales más grande del mundo. Estamos liderando ahí, pero la política desconoce porque sencillamente no está alfabetizada para este tipo de herramientas. Es importante el recambio generacional.

-¿El salto es más filosófico y político antes que tecnológico?

-En Argentina es impresionante la cantidad de gente que mina cripto o transaccionan criptomonedas. Se transaccionan US$6.000 millones al año. Claramente hay un volumen económico importantísimo, pero la política va a otro ritmo y tiene desafíos que atraviesan un montón de áreas. Creo que deberíamos empezar a apostar a liderazgos que puedan representar estas nuevas herramientas e ideas para poder contribuir al debate económico y social.

-¿Ves algunos espacios permeables?

-Estoy viendo algunos espacios que tienen mayor énfasis en cuestiones tecnocráticas que en lo estrictamente político. Habrá que ver qué lugar ocupa eso dentro de la estructura del espacio político. Pero veo permeabilidad, hay líderes más preocupados por la innovación que otros que son rosqueros profesionales.

-¿Ves a líderes del sector privado y emprendedores apoyando?

-Uno de los grandes cambios que Argentina está atravesando es que dejó de ser tabú hablar de capitalismo, de emprender, de innovar y veo un capitalismo tecnológico nacional pujante. Uno de cada 3 unicornios de Latam son argentinos, por lo cual deberíamos ser capaces de entender como sociedad que empresas como Mercado Libre o Globant son activos geopolíticos para un país como la Argentina. China no es un país que cuestione a Alibaba o a Tik Tok, Estados Unidos no cuestiona a Google o a Microsoft. Argentina debería sentirse muy orgullosa de que empresas como Globant haya sido auspiciante de la Copa del Mundo o que Mercado libre genere trabajo en todo el continente. Son activos geopolíticos que desde una mirada estatista y no política representan algo muy importante para el país y creo que lamentablemente la mayoría de la gente que nos gobierna hoy peca de analfabeta.

-¿Qué te pasa con el fenómeno de la IA?

-Soy un optimista, entiendo los riesgos, pero no es que va a detonarse una bomba y vamos a morir todos. Está el riesgo de manipular las noticias, pero creo que mucha parte de la gente se ha entrenado para saber que hay mucha información falsa on line. Me parece fascinante el triunfo de la computación biológica, porque estas redes neuronales lo que hacen es imitar la mente humana y fue un tipo de computación que se mantuvo en la oscuridad durante 50 años y de repente pegó un salto cualitativo con este modelo de los GPT que tienen una plasticidad para lograr cosas que no pensé posible. Por primera vez en mi vida siento como programador que mi trabajo está en jaque.

-¿Sos de la idea de hacer algún tipo de control o regulación o no?

-No sé si se puede tapar el sol con las manos. Lo mismo pasa con cripto, una transacción cripto a cripto es imposible de regular y creo que un modelo de inteligencia artificial tiene sesgos, riesgos y advertencias y cuestiones que hay que informar al usuario, pero no tengo la menor duda de que esto va a traer muchos beneficios y que al final es más la gente de bien que la gente de mal tratando de construir estas tecnologías.