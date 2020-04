Incertidumbre y cautela entre referentes gremiales ante la crisis postcuarentena

por Redacción Perfil

La crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus devendrá inexorablemente en crisis económica, social y laboral tras el levantamiento de las medidas de aislamiento y el paro de actividades sin precedentes que genera.

Diferentes sindicatos, tanto de actividades públicas como privadas, que accedieron a hablar con PERFIL CÓRDOBA, aseguran que se preparan para enfrentar un escenario muy complejo a corto y mediano plazo, intentando resistir las pérdidas de empleos, la caída de fuentes laborales y la afectación de los salarios.

Pese al decreto presidencial que lo prohíbe por 60 días, en algunas actividades ya se reportan cesantías, aunque aún no son masivas.

La mayoría de los dirigentes muestran predisposición para negociar medidas de excepción momentáneas, poniendo siempre como prioridad la conservación de los puestos de trabajo.

Negociaciones y conflictos

Por el momento, la mayoría de los sindicatos, fundamentalmente del sector privado, mantienen negociaciones con las patronales para encontrar soluciones consensuadas a la crisis.

Sin embargo, advierten que resistirán cualquier intento que busque recortar salarios, reducir personal o cambiar las condiciones laborales en perjuicio de los derechos de los trabajadores que vayan más allá de estos meses excepcionales por la cuarentena.

La situación pone en el horizonte de mediano plazo un estado de alerta ante posibles conflictos gremiales, (como el que quedó evidenciado esta semana con la medida de fuerza llevada adelante por los choferes de UTA ante la falta de pago de la totalidad de sus haberes), si es que las medidas de “excepción” se prolongan en el tiempo.

Auxilio estatal

Hay coincidencia en apoyar y acompañar las medidas sanitarias dispuestas hasta el momento, y un acuerdo unánime respecto de la importancia que tendrá el Estado para reactivar la economía y auxiliar a los sectores más afectados.

Sin embargo, advierten que el esfuerzo deberá ser conjunto y que los gremios no están dispuestos que sean sólo los trabajadores quienes deban soportar las consecuencias de la crisis si los recursos estatales no alcanzan.

En ese punto, la capacidad limitada que tendrá el Gobierno en sus distintos niveles para dar respuesta a las necesidades económicas de todos los sectores genera temor e incertidumbre entre los trabajadores.

Definiciones textuales:

Zulema Miretti. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)

“El estado nacional y en acuerdo con las provincias vienen actuando correctamente subordinando toda su política económica a un objetivo común; priorizar la salud de la población”.

“Debe quedar claro que, pese a la crisis, no somos los trabajadores los que debemos perder derechos o resignar ingresos. No vamos a aceptar ningún tipo de flexibilización ni recorte salarial”.

“Los trabajadores hemos sufrido una fuerte transformación en nuestras tareas. En el caso de los docentes, el paso a la enseñanza virtual de manera abrupta y total, hace que los compañeros deban trabajar muchas más horas de las habituales y se enfrenten a desafíos muy grandes que no son recompensados desde el punto de vista salarial”.

“Es hora que los sectores que ganaron mucho dinero hoy hagan aportes para beneficio de todos. Y que las grandes empresas soporten la situación sin recortar sueldos o despedir trabajadores”.

Rubén Urbano. Unión Obrera Metalúrgica Córdoba (UOM)

“Las medidas tomadas por el Presidente creo que fueron las correctas, sin embargo, noto de que hay bastante incongruencia con lo actuado por el gobierno de la Provincia”.

“La salida de la cuarentena nos va a enfrentar a otra pandemia; la económica. Tenemos claro que no se puede seguir castigando aún más a los trabajadores. Nosotros vamos a acompañar el cuidado de las fuentes de trabajo, pero vamos a defender los derechos de nuestros representados”.

“Hubo un acuerdo a nivel nacional de rebajar el 30% de los salarios. Nosotros en Córdoba no opusimos y en cambio proponemos que se abone el 100% del sueldo, pero de manera no remunerativa y de ese modo no pierde tanto el trabajador y se reducen los costos laborales para las empresas”.

“Cuándo se normalice la situación, seguramente habrá muchas empresas que presentarán procedimientos de crisis y ya estamos trabajando en posibles acuerdos que puedan implicar suspensiones o reducciones de jornada, siempre priorizando mantener las fuentes de trabajo”.

José Pihen. Sindicato de Empleados Públicos (SEP)

“La situación es de extrema gravedad y de absoluta incertidumbre con niveles impresionantes de pobreza e indigencia”.

“La afectación para los trabajadores es muy grande. Entre nuestros representados tenemos trabajadores que prestan servicio en la emergencia, los que están afectados a las guardias mínimas en otras dependencias del Poder Ejecutivo, los que están alcanzados por el receso y los que desarrollan teletrabajo. Todos comparten la angustia e incertidumbre por lo que está ocurriendo con salarios bajos y un porcentaje importante de ellos presta servicio bajo formas precarias de contratación”.

“Frente a la gravedad de la situación la salida de la crisis aparece lejana. Tal como lo expresó la CGT Córdoba, la prioridad para los trabajadores formales es el mantenimiento de las fuentes de trabajo, la protección del salario y la efectiva entrega de los elementos de protección”.

Pablo Chacón. Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC)

“El momento que se vive es muy delicado, pero creo que a nivel del Estado se tomaron las medidas precisas en el momento preciso. Creo que tanto a nivel municipal, provincial y nacional se está trabajando de manera correcta”.

“El mes pasado se pudieron pagar, con mucho esfuerzo, los salarios completos del mes, pero va a ser muy complicado cuando deba abonarse el sueldo de abril”.

“Estamos esperando ver si a través de la Nación aparece alguna asistencia para que los trabajadores puedan cobrar sus salarios. Posiblemente esta semana tengamos novedades al respecto. Tenemos que tratar de llegar al final de la pandemia con la mayor cantidad de ciudadanos vivos, pero también la mayor cantidad de empresas vivas”.

“Por ahora no hay un escenario de conflicto entre los trabajadores y las patronales, al contrario, es momento para estar lo más juntos posibles buscando soluciones para todos. Nosotros no hemos tenido suspensiones ni cesantías hasta ahora, pero no sabemos qué pasará más adelante. Es un tema para ir siguiendo muy de cerca”.

Antonio Quintana. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata)

“El contexto es realmente muy difícil y lo estamos tratando de manejar priorizando las fuentes de trabajo para que los trabajadores no pierdan los beneficios de tener sus salarios, sus obras sociales y todo lo que implica estar empleado en medio de esta crisis”.

“Estamos realizando acuerdos con las empresas que lleguen cómo mínimo hasta octubre o noviembre, teniendo en cuenta que la actividad no se puede retomar de un día para otro cuando se levante la cuarentena”

“No se están bajando los sueldos ni se está modificando el convenio colectivo de trabajo; lo que se implementa en algunos casos son suspensiones acordadas”.

“Esperamos que el Gobierno pueda facilitar el acceso al crédito de las empresas para que no se caigan los puestos de trabajo. Nosotros siempre decimos que una empresa puede cerrar en 24 horas, pero le puede llevar 24 años volver a abrir”.

Nestor Chavarría. Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)

“Estamos en una situación muy difícil, porque nuestra actividad ya venía con una fuerte caída desde hace meses y la pandemia nos ha pegado muy duro. Nuestros trabajadores dependen de sus jornales diarios y pierden muchos beneficios adicionales cuando no trabajan”.

“Creo que lo que está haciendo el Presidente está muy bien, pero también se va a requerir del aporte solidario de todos los sectores, incluidos aquellos que ganaron mucho dinero en los últimos años y ahora deben ser solidarios y aportar para salir de la crisis”.

“Hemos tenido cesantías encubiertas y este es una de nuestras mayores preocupaciones. Si es necesario resignar parte del salario estamos dispuestos a hacerlo para mantener los puestos de trabajo, aunque sólo por un tiempo prudencial mientras dure la crisis más fuerte”.

“Al salir de la pandemia nos vamos a encontrar con un país super pobre. Es necesario que nos sentemos todos los sectores, el Estado, los trabajadores y las empresas aportando cada uno desde su lugar”.

Gabriel Suárez. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba

“El trabajo entre el gobierno nacional y provincial ante la pandemia se llevando delante de manera conjunta en materia de salud, pero se comienzan a ver diferencias en las decisiones relacionadas con los sectores del trabajo donde cada uno implementa políticas distintas. La situación en la provincia se agravará si se ajusta al sector de los trabajadores”.

“Estamos atentos a lo que ocurra en cuanto a los trabajos no presenciales y posibles recortes en jornadas extraordinarias que se podrían producir, aun cuando hay menos personal por el desmantelamiento producido por la pasividad anticipada que implementó la Empresa Provincial de Energía (EPEC)”.

“Nosotros dejamos claro que de haber problemas con la prestación del servicio será responsabilidad exclusiva de la Empresa. Esperamos que todos los inconvenientes se resuelvan al concluir el aislamiento social preventivo y obligatorio. De no ser así, no dudaremos en exigir la plena vigencia de nuestras conquistas laborales con las medidas gremiales que sean necesarias”.

“La salida de la pandemia debe hacer que el Gobierno retome su modelo original. Se debe poner en funcionamiento el modelo de producción que necesitamos, y direccionar el ajuste hacia los sectores de mayor concentración economía que tanto beneficio obtuvieron en épocas anteriores con los modelos neoliberales que se aplicaron en el país”.-