Instituto se refuerza con experiencia

En medio de tanta incertidumbre sobre el retorno de la competencia oficial en Argentina, lo que sí está claro para los equipos que militan en la Primera Nacional es que éste miércoles 2 de septiembre regresan a los entrenamientos. Todo un alivio para los planteles y cuerpos técnicos de la divisional, más allá de que estas prácticas no podrán ser con toda la plantilla junta, sino que deben seguir el mismo protocolo que viene utilizando Primera división.

Y en ese marco, Instituto se ha movido muy fuerte en los últimos días para empezar a reforzar el plantel. No hace un mes un dirigente de la ‘Gloria’ había declarado que no podían lanzarse a incorporar futbolistas si aún no se sabía el formato del torneo. Y más allá de que en las últimas horas hubo un avance, todavía no hay oficialización de la estructura del certamen que afrontará la Segunda división.

No obstante, para alegría del entrenador Fernando Quiroz, el club se reforzó con tres futbolistas importantes para la divisional. Se trata del lateral derecho Leonardo Ferreyra, de 28 años, el zaguero Lucas Landa, de 34 años, y el centrodelantero Gonzalo Castillejos, de 34 años. Los tres ya están en Córdoba y firmaron sus respectivos contratos.

Las negociaciones continúan. Buscan un mediocampista (¿Mauro Bogado?) Y sigue abierta la chance del delantero Alexis Cuello, que llegaría a préstamo a préstamo de Racing de Avellaneda.

Además se definió la continuidad de Facundo Erpen, capitán del equipo previo al inicio de la cuarentena. Fimarmá mañana el contrato. Ahora aguardan una respuesta a la oferta ya realizada a Juan Ignacio Sills, otro referente del club. Los optimistas dicen que esta semana habrá respuesta positiva. Cabe recordar que el libro de pases finaliza el 28 de septiembre.

¿Y el Consejo Asesor? El 12 de agosto pasado desde el área de prensa del club se anunció con bombos y platillos la conformación de un Consejo Asesor. El mismo estaría integrado por los directivos Roberto Castoldi, Mariano Carbonari, Leandro Reverte y los ex futbolistas y glorias del club Eduardo Anelli, Daniel Jiménez y Miguel Olmedo.

En ese momento ‘Miliki’ Jiménez contaba: “Se formó un grupo de asesoramiento donde los dirigentes nos buscaron para trabajar no sólo con el plantel profesional de fútbol, sino estar al lado del cuerpo técnico y tratar de evaluar cuáles son las mejores opciones de jugadores para que vengan a Instituto”.

Sin embargo, el jueves último, en declaraciones a radio Continental Córdoba el técnico Fernando Quiroz dijo: “No sé nada sobre el Consejo Asesor. No hay ninguna reunión programada para el futuro tampoco”. Y esto, por supuesto, generó sorpresa en el mundo Instituto. A tal punto que se organizó de urgencia una reunión para resolver estos temas. “A Teté no le habían avisado”, expresó uno de los asesores que trató de minimizar la situación.

¿Más de una semana hace que el Consejo Asesor existe y que, supuestamente, tiene injerencia en la conformación del plantel y el entrenador no sabía de su existencia? Posteriormente anunciaron que el Consejo aún no había entrado en vigencia. La reunión se llevó a cabo ayer por la mañana y fue para “aclarar temas”, le confiaron a PERFIL Córdoba, al tiempo que agregaban: “Ahora no hay más teléfonos descompuestos”.

​Las tres incorporaciones:

* Gonzalo Castillejos, centrodelantero, 34 años.

* Leonardo Ferreyra, lateral derecho, 28 años.

* Lucas Landa, defensa central, 34 años.

El básquet ‘glorioso’ metió una bomba

El básquet de Instituto se está reforzando muy fuerte de cara al regreso de la Liga nacional de básquet, donde pretende volver a ser protagonista. Y este fin de semana anunció un refuerzo que causó sorpresa: Mateo Chiarini.

Es que tras siete años en Atenas, el jugador de 21 años se cruzó de vereda y será dirigido por Sebastián Ginobili en la ‘Gloria’.

Hasta el momento Instituto ya cuenta con 6 fichas mayores de las 8 disponibles: Cuello, Scala, Espinoza, Alessio, Torres y Bertone. Cabe recordar que Chiarini se suma como sub-23.