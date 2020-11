Interurbanos: Provincia analiza que regresen a partir del 9 de noviembre

El conflicto del transporte interurbano en Córdoba lleva más de siete meses. En un principio, los colectivos de corta y media distancia dejaron de funcionar por incumplimiento en el pago de los salarios y luego con este conflicto no resuelto, la provincia publicó en el boletín oficial la suspensión del servicio hasta nuevo aviso, en el marco de las reducciones de actividades y para evitar los traslados interdepartamentales, en el contexto de pandemia.

En este sentido, y si bien el Gobierno provincial adhiere al decreto presidencial que habilita el traslado de personal esencial entre departamentos pero no para el resto de los ciudadanos, tras los anuncios de la extensión de la cuarentena y las habilitaciones de los colectivos de larga distancia y los vuelos que anunció el Gobierno nacional, y a los cuales adhirió Córdoba, desde la Secretaría de Transporte provincial señalaron a PERFIL CÓRDOBA que la intención es que en menos de 10 días haya interurbanos.

Sin embargo, Franco Mogetta, secretario de Transporte, matiza al agregar que “no necesariamente el 9 tendríamos colectivos en la calle, hay que solucionar primero lo salarial''.

Cómo. “El sistema que va a funcionar va a ser mínimo, los que no presten tareas seguirán cobrando el 75%. Pero se irá acomodando y veremos qué sistema nos queda postpandemia, que no va a ser el que teníamos antes ni el que largue ahora, este va a ser algo de transición en función de cómo se comporte la demanda”, advirtió Mogetta.

Por otra parte, el funcionario señaló que desde Cofetra solicitaron una reunión con el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para que defina cómo cierra el año en materia de subsidios.

Sin embargo, para que esta situación se concrete, hay varios frentes que se deben resolver, el principal es el conflicto salarial, ya que hace siete meses que los choferes nucleados en Aoita denuncian que no cobran el sueldo en su totalidad. Lo último que percibieron fue el 75% del salario correspondiente al mes de septiembre, pero no todas las empresas del sector cumplieron con este compromiso.

En este sentido, Emiliano Gramajo secretario general del gremio, señaló a este diario que no todas las empresas respetaron los acuerdos y pagaron diferentes montos. “La situación es desesperante, donde hemos tenido que reinventarnos y miles de compañeros están fundidos en su economía”, advierte Gramajo.

Desde el gremio señalan que, hasta el momento, no tienen precisiones oficiales de la fecha en la que volvería a funcionar el servicio, pero en caso de ser habilitados, la medida de fuerza seguirá vigente si no se salda la deuda salarial. Al respecto, fuentes involucradas en la mesa de negociaciones señalaron a este diario que habría una ayuda por parte de la Provincia, para equiparar la asimetría que tiene el sistema y de esta manera resolver el conflicto salarial, para que vuelva a funcionar el sistema.

No de las empresas. Por otra parte, desde la Federación de Empresarios del Transporte (Fetap), aseguran que las empresas no están en condiciones de volver a prestar el servicio, en caso de que la provincia lo habilite. Así lo aseguró Alejandro Ugalde, asesor letrado del sector empresario: “Hoy no podríamos porque hay un atraso no solamente en los subsidios, lo que implica la mora en el pago de los sueldos, sino que hace siete meses que no se recauda, por lo que salir a trabajar, es salir a pérdida”.

Otra cuestión que analizan los empresarios es que el corte de boleto no va a ser el mismo, y poner un colectivo en la calle cuesta igual se traslade un pasajero, 30 o ninguno, pero con el sistema funcionando, el costo de los empleados que presten servicio pasa del 75% al 100%, por lo cual no estarían en condiciones de sacar los colectivos a las calles si no se amplían los subsidios por parte del estado ya sea provincial o nacional. En cuanto al corte se especula una reducción del 75%: “Con esta perspectiva las mismas empresas están diagramando una especie de cronograma de viajes, con reducción de frecuencias, si no los colectivos van a ir vacíos”, señaló Ugalde.

Protocolo, como el de larga distancia

El protocolo del servicio de transporte interurbano se está elaborando bajo la coordinación y supervisión del COE. Según señaló el secretario de Transporte de la Provincia, Franco Mogetta, no será el mismo que se aplica en los colectivos de larga distancia, aunque con algunas similitudes, debido a las particularidades del público que trasladará el servicio interurbano, pensando ya que en diciembre podría habilitarse el turismo de cercanía y este sistema es fundamental para el traslado de pasajeros.

Puntos de coincidencia. El protocolo será igual al de larga distancia en lo que se refiere a: elementos de protección particular para el viaje, que las unidades se puedan ventilar, desinfecciones frecuentes, las unidades que cuenten con baños serán desinfectadas y tendrán elementos de higiene en el lugar. No se podrá usar cortinas ni aires acondicionados. La primera fila después del chofer deberá estar libre y se dispondrá de un espacio para aislar a un pasajero en caso de que presente síntomas de Covid-19 durante el viaje.

Soledad Romero García