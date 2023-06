Juez agradeció la presencia de Mauricio Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Luis Juez, comenzó su presentación ante los empresarios cordobeses describiendo que "siempre le soltamos la mano a los gobierno que no son de signo peronista”. No pudo evitar hacer mención a la interna expuesta que hay en la alianza opositora.

Para el candidato de JxC "son días largos, complicados. Me van a ver con ojeras, me van a disculpar pero había unos kilombitos para resolver en Buenos Aires", bromeó. A continuación, mandó un mensaje para toda la cúpula del partido, y pidió que "no tomen más decisiones en el puerto por los cordobeses. Lo cordobeses sabemos lo que queremos y hacia donde vamos. Nosotros vamos a elegir el camino que nos corresponde".

Agradeció que Mauricio Macri esté en la Bolsa de Comercio. “La presencia de Mauricio Macri me da una tranquilidad. Cuando tomamos un café, trazamos una raya y quedó de acompañarme. Él la peleó, la luchó y, muchas veces, le soltamos la mano. Para mí que esté acá es un espaldarazo enorme”, sentenció el candidato a gobernador.

Ante los empresarios en el marco del "Ciclo Candidatos 2023" que lleva adelante la Bolsa de Comercio de Córdoba, Juez fue parte de los expositores junto al expresidente Mauricio Macri, Guido Sandleris, asesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa y el presidente de la institución, Manuel Tagle.

!Por no saber defender a Córdoba como corresponde, estamos en una provincia cara, la menos competitiva. Será un rasgo distintivo defender Córdoba. Hace mucho que nos venimos preparando para gobernar esta provincia”, expresaba fervientemente el candidato a gobernador por JxC.

Alertó que estas peleas solo benefician al peronismo. “Nos tenemos que mostrar juntos. Las peleas le hicieron el juego al peronismo que, con propuestas muy berretas, ha venido ganando. Hemos hecho un esfuerzo de unidad, de cohesión, de trabajo y se volcó en cada tema", aclaró.

Plan de seguridad y el agro de JxC

“Si el 80% de los cordobeses se siente inseguro vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a empoderar a nuestra policía con capacitación y dándole autoridad" adelantó Luis Juez.

Para el senador la provincia ya se puede igualar a Rosario y es necesario blindar Córdoba, para ello, consideró que el mejor plan es sumar a la fuerzas de gendarmería. “La política no quiere hablar de narcotráfico. Nosotros tenemos un problema. Ya somos Rosario, no tenemos el nivel de violencia urbana. Necesitamos entrarle a la pelea con el narco de arriba y de abajo. Vamos a necesitar blindar la provincia. Vamos a solicitar la presencia de los gendarmes”, afirmó.

Pese a no adelantar el nombre del futuro ministro que será parte de su gestión, Juez confirmó que “su ministro de Agricultura saldrá de las entidades rurales. No vamos a inventar un puntero político para que se haga cargo”.