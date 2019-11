Kike, el cordobés de Barbarians

por Marcos Villalobo

Barbarians FC se midió ante Fiji en el inicio del tour del seleccionado de invitados más famoso del mundo. En el partido que se disputó en el mítico Twickenham jugó de titular, y con destacada actuación, el cordobés Enrique Pieretto. Un hecho que lo celebra todo el rugby de Córdoba.

Es que jugar para Barbarians Rugby Football Club es quedar en los libros de historia de la élite del rugby mundial.

Este equipo fue fundado en 1890 y no tiene jugadores fijos sino invitados de todo el planeta. Actualmente organizan tres o cuatro partidos internacionales por año.

Los mejores jugadores de la historia de este deporte pasaron por sus filas. Solo por nombrar al fabuloso Jonah Lomu o al mítico Jonny Wilkinson; además de David Campese, Lawrence Dallaglio,

Bryan Habana y Joost van der Westhuizen, por citar alguno más.

Y, a propósito de figuras legendarias, el argentino que más veces fue invitado es Agustín Pichot. En una vieja entrevista en la revista El Gráfico supo contar: “La primera vez que jugué un test-match para los Barbarians, contra Escocia, en el 96, me cayeron va­rias lágrimas cuando me puse la camiseta”. Toda una descripción.

La marca registrada de los “Baas Baas” es la de exponer un juego vistoso, con muchos pases y algunos lujos.

La leyenda cuenta que si algún jugador rechaza una invitación a participar del equipo británico, nunca más vuelve a ser convocado. En tanto, y esto es una certeza, ser invitado es un honor para cualquier rugbier.

Un titular de lujo. El pilar cordobés de 24 años, integrante de Jaguares y Los Pumas, estuvo desde el arranque en una primera línea de lujo junto a Tendai Mtawarira y Rory Best, que fue el capitán.

Son pocos los pilares derechos de elite en Argentina, y el cordobés no sólo es un buen pilar derecho, sino que también lo puede hacer por izquierda. Es un distinto. Por eso, su citación a vestir la casaca negra y blanca es un premio a su talento y esfuerzo, ya que viene de recuperarse de una lesión en la rodilla. Esta gira con los dirigidos por el inglés Eddie Jones le da valor al jugador nacido deportivamente en el Córdoba Athletic; y, ahora, apunta bien para su participación, posterior, en su nuevo equipo, en el Exeter Chiefs de la PremierShip inglesa.

Agenda. Más allá de la derrota 31-33 ante Fiji de ayer, el tour continúa. Los próximos dos juegos de Barbarians FC serán ante Brasil en el Morumbí y por último viajarán a Cardiff para jugar ante Gales en el Principality Stadium.

“Kike” no es el único argentino que está en el plantel en esta gira, ya que también están Bautista Ezcurra y Santiago González Iglesias, que ayer no estuvieron convocados.

La leyenda argentina Agustín Pichot representó a Barbarians FC en siete oportunidades. Se confirmó en las últimas horas que Pieretto seguirá su carrera en el Exeter Chiefs de la PremierShip inglesa.

El quinto cordobés

Enrique Pieretto se sumó a cuatro cordobeses más que se calzaron la casaca del mítico club británico Barbarians. Los anteriores habían sido: Enrique “Topo” Rodríguez (ex Tala), Aníbal Panceyra Garrido (ex Tala), Genaro Fessia (ex Córdoba Athletic) y Matías Alemanno (ex La Tablada). Los últimos tres también habían vestido la casaca del seleccionado cordobés Los Dogos.

Hombre de selección

El forwards nacido en Córdoba el 14 de diciembre de 1994, Enrique “Kike” Pieretto surgió del Córdoba Athetic, y rápidamente conoció lo que es ser convocado en selecciones. En el 2013 integró la selección juvenil M19, al año siguiente estuvo con Los Pumitas en el Mundial M20 de Nueva Zelanda. Desde hace tres años forma parte de la franquicia argentina Los Jaguares, que participa en el Super Rugby, y es un habitual convocado a Los Pumas, donde participó de la última Copa del Mundo que se disputó en tierras japonesas.