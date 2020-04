La calidad de “Calidad”

por Marcos Villalobo

Cuando tenía ocho años Leonardo Rodríguez ya se andaba revolcando en los potreros de barrio General Paz, tirándose de palo a palo. Era el arquerito que todos querían en los picados. Y por eso no sorprendió que a esa edad le hicieran cuatro propuestas para ir a probarse. Tenía que elegir entre General Paz Juniors, Talleres, Belgrano y Racing de Nueva Italia.

Y el pequeño hijo de Alejandro no dudó, siguió lo que le dictaba el corazón; y fue a la “Academia”. Y desde entonces jamás quiso dejar ese club que tanto ama.

Por tal motivo, su regreso para el Regional Amateur fue especial después de aquella tristeza del descenso. Los hinchas agradecieron su retorno y hoy es uno de los pilares del equipo que, previo a la cuarentena, marcaba el rumbo del torneo.

- ¿Por qué te dicen “Calidad”?

- El apodo me lo puso mi viejo, de chico. Según lo que me cuenta mi familia es que le preguntaron cómo me iba a llamar y él le dijo que ‘Calidad’, porque iba a ser un muchacho con mucha calidad, y que me iban a decir ‘Calidad Rodríguez’. Y ahí quedó, él pensaba que iba a ser jugador de campo – se ríe-, y terminé siendo arquero.

- ¿Y, a propósito, cómo se te dio lo de ser arquero?

- En el barrio teníamos un equipo, casi todos teníamos la misma edad. Primero me pusieron de dos, y me pegaba hasta solo – se ríe-. Como vieron que no le tenía miedo a la pelota, me dijeron que me parara en el arco y quedé ahí. Ahora de grande cuando juego con mis amigos me gusta ir de nueve, ahora me gusta hacer goles. Medio raro. Me la rebusco con el salto.

- ¿Después del barrio, en qué momento empezaste a tener aspiraciones en el fútbol?

- A los ocho años me llevaron a una prueba a Racing y quedé. Tenía posibilidades de ir a Juniors, también a Talleres y Belgrano, me querían becar, pero soy hincha de Racing desde chico y me tiraron los colores. Yo quería atajar en el club del que era hincha. Gracias a Dios quedé, le pegué y hasta acá estamos con Racing.

- ¿Tu papá era hincha de Racing?

- Sí, sí, fanático.

- No hay dudas que tu papá te influyó en todo.

- El fútbol para los padres es lo más lindo que hay, y más si jugás en el equipo que sos hincha, al igual que tu viejo.

- De ser fanático del club pasaste a ser uno de los más queridos por los hinchas, ¿cómo convivís con eso?

- Es muy lindo. Siempre había soñado debutar en Racing, en el club del que soy hincha. Se que son pocos los que lo pueden cumplir, por eso lo disfruto mucho, cada partido, cada entrenamiento y tengo que defender eso que conseguí. Me tocó ascender con el club y también descender, y ahora estamos para tratar de lograr el objetivo de dejarlo lo más alto posible.

- A propósito de ese descenso, ¿cómo lo viviste y si a este torneo lo tomaste como una revancha?

- Sufrí mucho con mi familia... Tuve mucho tiempo llorando en el patio de mi casa, mi familia trataba de consolarme, y no podían, porque me pegó mucho. Se hizo complicado salir adelante... No se si ahora es revancha, pero sí una forma de sacar adelante nuestro club.

NÚMEROS 27 – años tiene Leonardo Rodríguez. 113 – partidos oficiales con la casaca de Racing de Nueva Italia. 3 – torneos distintos en el arco albiceleste: Copa Argentina, Federal A y Regional Amateur. 2017 – año en que fue héroe de Racing en Salta atajando penales para el ascenso.

No parar de entrenar

Muchas cosas se dicen sobre la continuidad del Torneo Federal Regional Amateur 2020, donde Racing había logrado seis triunfos y un empate. Mientras la dirigencia del club de Nueva Italia solicite que el certamen no se de por terminado, los futbolistas siguen entrenando. Y en ese marco, el arquero Leonardo ‘Calidad’ Rodríguez le dijo a PERFIL Córdoba: “Veníamos bien, pero creo que el parate no va a favorecer a nadie. Lo importante es hacer los trabajos que pasó el profe para no perder lo físico, que era de lo mejor del equipo, que no se caía en los segundos tiempos y sacaba los partidos adelante a través de eso”.