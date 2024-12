La foto Milei-De Loredo desencadenó la crítica furiosa de Mestre y alfonsinistas

La foto descontracturada de Javier Milei y Rodrigo de Loredo en Casa Rosada, desató la crítica furiosa de los radicales ‘sin peluca’. No sólo expuso la fuerte grieta con la cúpula nacional, sino también fogoneó el rechazo de la oposición al comando deloredista de la UCR local ante una posible alianza en 2025 con el poder libertario, paso previo al escenario 2027.

El embate de los radicales “anti Milei” se sintió fuerte a nivel nacional, pero también hubo duras críticas de boinas blanca cordobeses del palo opositor, que resisten formar parte de una coalición con el espacio del líder libertario para los próximos turnos electorales.

De cara al escenario 2025, la oposición de Más Radicalismo y otros dirigentes de extracción alfonsinista levantaron la guardia ante la foto en Casa Rosada que hizo mucho ruido puertas adentro y que dio paso al debate anticipado de dónde debe pararse la UCR cordobesa.

En medio del choque de posiciones sobre las políticas de alianzas para las Legislativas que marcarán el pulso rumbo al 2027, el deloredismo ostenta el poder de la lapicera del radicalismo provincial.

El propio De Loredo se encargó de desestimar el fogoneo de los radicales con peluca acerca de que en el cónclave en Casa de Gobierno se habló de un acuerdo electoral con Milei, pero dejó una definición a leer entrelíneas en clave política.

«No es algo que vaya a resolver yo personalmente, hacemos un culto de la institucionalidad y tomamos decisiones colectivamente y el partido las tomará”, sostuvo el diputado cordobés al ser consultado sobre un acuerdo de su sector con los libertarios. Aunque también remarcó: “Podrá haber una posición nacional y posiciones de distrito”. Sus dichos apuntaron a la interna que el poder deloredista en la UCR mediterránea mantiene con la conducción nacional de Martín Lousteau.

Córdoba es el distrito donde Milei recibió un apoyo contundente en su carrera a la presidencia, y los sondeos, a un año de la gestión libertaria, siguen mostrando altos niveles de aceptación. El deloredismo tiene muy en claro este escenario ante lo que será el armado electoral en territorio anti K.

Al exhibir el punto de conexión con el poder libertario, De Loredo reafirmó que la UCR representa a un sector de la sociedad que “no quiere el regreso de las versiones del peronismo populista que nos hundió como país”. En su lógica, el referente radical no aportó una definición terminante sobre la política de alianza en 2025, pero sus dichos trazan un rumbo.

Agost Carreño: “Milei le está comiendo el PRO a Macri y vamos a terminar siendo la Ucedé de Menem”

“Estamos del lado del cambio o de dejar atrás una historia de degradación del país”, dijo el diputado, quien debe renovar su banca el año próximo y ya se anotó en la carrera para la gobernación en 2027. En esta maratón tiene a su socio político, Luis Juez, como principal rival en la interna cambiemista disputando la venia de Milei.

Rechazo opositor

El exintendente Ramón Mestre fue el primero en salir con los tapones de punta contra la movida deloredista, basado en “lo personal por sobre lo partidario”. “La UCR no es ‘oficialista del cambio’; es un partido de diálogo”, advirtió.

Al lanzar munición pesada, el opositor interno rechazó la jugada “a las escondidas y de manera inconsulta” del grupo de diputados, encabezados por De Loredo, que “se abrazan con Javier Milei, imponiendo lo personal por sobre lo partidario”.

“El radicalismo no es de ustedes; menos aún, de un Presidente que no ha tenido ni una pizca de ‘templanza’, ni de ‘generosidad’; que nos ha destratado irresponsablemente como nadie. Sepan que no podrán venderle el partido como un buzón a La Libertad Avanza”, aseveró Mestre al tiempo que reafirmó: “No tenemos nada que ver con las políticas de ajuste brutal que ustedes están aplaudiendo”.

El alfonsinista Dante Rossi fue otro de los boina blanca que abrió fuego contra la apuesta deloredista. “Las coaliciones se construyen entre fuerzas que tienen coincidencias programáticas y nunca para favorecer a algún dirigente en una candidatura, por más importante que éste sea”, afirmó.

Tras sostener que “el radicalismo cordobés no puede digerir de ninguna manera una alianza electoral de cara a las elecciones del 2025 con La Libertad Avanza”, el legislador volvió a la carga contra el gobierno de Milei por “llevar adelante un ajuste salvaje e insensible”.

Al meterse de lleno en el debate que viene en Casa Radical, Rossi opinó que “hoy se ve un radicalismo de dirigentes, que sólo piensan en términos electorales; y otro que lenta y abrumadoramente se viene expresando en la provincia para que recuperemos nuestros valores históricos y construyamos una alternativa”.

El núcleo Identidad y Conducta Radical (ICR) también sumó su dura crítica a la “foto vergonzante” de De Loredo y sus pares de bancada con Milei. En su embate, condenó la actitud política del titular del bloque UCR y “sus socios” que mostraron “un acercamiento personal y obsecuente a la ideología del modelo que se impone desde el Gobierno nacional”.

En un documento, el alineamiento referenciado en Carlos Becerra dejó en claro que no convalidarán en silencio “la conducta servil e irresponsable” de “un bloque autodenominado UCR” que “traiciona años de historia de un partido político con profundas raíces democráticas y de una vida al servicio de los que menos tienen”.

En su duro reproche por la foto con Milei, junto a los tres radicales con peluca que fueron echados del partido por votar con los libertarios el blindaje a los vetos presidenciales, el espacio interno alfonsinista pidió que el tribunal de disciplina “analice si corresponde la expulsión de los involucrados y si corresponde que legisladores expulsados integren el bloque que ostenta el sello de la Unión Cívica Radical”.

Asimismo, ICR fogoneó que se convoque a la Convención Nacional “a fin de poner coto al desangre del partido, que hoy es presa del oportunismo político de unos pocos, que confunden a la sociedad y dejan al centenario partido en una posición vergonzante”.

El “Factor Milei” entre los radicales desató el debate anticipado que exhibe posturas encontradas en el seno de la UCR cordobesa, aunque el poder de la lapicera y la mayoría en el Congreso Partidario lo ostenta la alianza encabezada por De Loredo.