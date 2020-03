La historia del Honda Legend que Jaime no pudo transferir

por María Ester Romero

Hasta ahora lo que se conocía públicamente sobre la compra de un auto Honda de lujo por parte del exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, era quién había reservado el vehículo en la concesionaria y a quién se inscribió como titular registral del vehículo. Pero hay un capítulo de esa historia que transcurrió en Córdoba y arroja un dato llamativo.

El auto es un Honda Legend modelo 2009 patente HVG 770. En aquel momento era el auto más lujoso de la marca japonesa. La operación se hizo por $244.000 en marzo de 2009 y según el expediente judicial donde Jaime está acusado por presunto enriquecimiento ilícito, la reserva fue realizada a nombre de la pareja de Jaime, Silvia Reyss. No obstante, figura como titular registral Pedro Román Martínez, un humilde trabajador paraguayo de una playa de estacionamiento porteña. La concesionaria donde fue adquirido es Chetta Honda, localizada en Martínez, en Buenos Aires.

En 2011 por orden del entonces juez federal Norberto Oyharbide el auto fue secuestrado y se constituyó en una de las pruebas para procesar y juzgar a Jaime por el incremento ilegal de su patrimonio.

En abril del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 comenzó el juicio que concentra otros cuatro expedientes. En ese marco, declaró como testigo un profesional de Bell Ville. PERFIL CORDOBA tomó contacto con él, pero prefirió mantener su identidad en reserva por la situación por la que atravesó y sobre la que tuvo que relatar vicisitudes al tribunal, aún hoy lo conmueven emocionalmente.

Sin embargo, este medio accedió a algunos detalles del relato. El testigo dijo que se decidió a adquirir el Legend y que el intermediario de la operación fue Marcelo César Martínez. Cuando fue a la concesionaria oficial de la marca en Córdoba, los empleados le preguntaron si sabía quién era el dueño del vehículo. Así, se enteró que era propiedad de Ricardo Jaime. Continuó su relato indicando que inmediatamente frenó la transferencia y fue a devolvérselo a Martínez en un departamento de las torres Milénica. “La operación nunca se hizo”, respondió escuetamente.

Marcelo César Martínez -quien le ofreció el Honda Legend al frustrado comprador- es yerno del dirigente peronista y apoderado partidario Domingo Carbonetti, quien mantiene intacto el pulso como armador político, en la actualidad cercano a Carlos Caserio.

Martínez, además, tuvo un paso por la función pública en la Provincia, cuando ocupó una vocalía en la Agencia Córdoba Deportes, en 2011. En tanto, entre 2003 y 2012 estuvo muy vinculado al automovilismo de competición a nivel nacional.

Para la fiscal general Gabriela Baigún el testimonio “es una prueba indirecta y un indicador más en relación a quién era el propietario del vehículo”.

¿Juicio a foja cero? El tribunal que realiza el juicio está presidido por el juez Julio Panelo e integrado por José Martínez Sobrino (el mismo juez que en 2017 concedió la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz) y Fernando Carnero. Panelo y Martínez Sobrino presentaron su renuncia al cargo para acogerse a la jubilación que ya les fue concedida.

Las dimisiones fueron presentadas a la ministra de Justicia, Marcela Lusardo, y todavía deben ser aceptadas por el presidente Alberto Fernández.

Según el reglamento para la Justicia nacional, “hasta que no les sea formalmente aceptada estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias concernientes a la función judicial”. Es decir, siguen ejerciendo la magistratura. La pregunta latente es cómo continuará el proceso cuando se jubilen.

INCONSCIENTE

En declaraciones a Crónica HD, la semana pasada Ricardo Jaime relató que hace unos meses tuvo un shock por estrés luego de ingerir un medicamento mientras permanece detenido en la cárcel. “Perdí noción por 30 horas de las acciones que tuve”, sostuvo. “Se lo explicamos al tribunal, me hicieron estudios, me atendió el psiquiatra y hasta hoy no se sabe cuál fue el motivo”, añadió el exfuncionario kirchnerista.