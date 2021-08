La ilusión de Longo

“Mi mamá siempre significó, significa, mucho para mí. Siempre me acompañó, junto a mi papá, en las decisiones. Me dejaron ir por mi sueño cuando eran muy chico. Al principio ella no quería, porque era su primer hijo, pero aun así me apoyó. Fue muy importante siempre, me apoyaba en el colegio. Ella sigue estando presente. La siento conmigo, la recuerdo en todo momento. Por eso a ese gol ante Quilmes se lo quise dedicar a ella, fue un regalo”, relata Santiago Longo, el mediocampista central de Belgrano que ha sido pieza fundamental para la recuperación del ‘Pirata’ en la Primera Nacional.

Este aguerrido volante baja la guardia cuando recuerda a su mamá María Laura, su “amor eterno”. Ella falleció el 9 de agosto del 2020, en plena pandemia, a causa de un cáncer. “Me tocó justo estar en mi pueblo para poder disfrutar al lado de ella sus últimos días”, le cuenta a PERFIL Córdoba el futbolista nacido en Freyre.

Cuando juega, cuando hace un gol, en sus redes sociales... en todo momento la recuerda. “Te prometo que te buscaré en el cielo”, escribió días atrás en su cuenta de Instagram. Por eso, cuando Belgrano le ganó agónicamente a Quilmes 3-2 con gol de Longo, el pibe se lo dedicó a su mamá.

Cambio de chip. El volante llegó a Belgrano en el 2014. Aunque dos años antes había dejado su hogar para sumarse a las inferiores de Unión de Santa Fe. “Jugué en Novena y Octava de Unión, estaba en la pensión. Cuando estaba haciendo la pretemporada con la Séptima me dijeron que me sacaban la pensión. Eso me avisaron un viernes de marzo, estaba cerrando el libro de pases. Pero el lunes ya estaba en Córdoba probándome en Córdoba, y al jueves ya me habían dicho que quedaba. Me volví a mi pueblo, busqué las cosas y me sumé a las inferiores de Belgrano”, relata el jugador, que cuenta que ese fin de semana de otoño fue muy difícil para él y se apoyó en la familia y amigos. “Me enfoqué en que tenía un nuevo desafío, que tenía que demostrarlo. Por suerte vine, lo hice bien y hoy tengo este presente”, expresa.

Y ese “presente” lo tiene como uno de los jugadores que más creció desde la llegada de Guillermo Farré como entrenador. Se ganó un lugar y es vital dentro de la renovación y evolución del equipo.

“Siempre rescato que en Belgrano tuve técnicos que jugaron en mi posición: Berti, Orfila y ahora Farré. Y Guille es un emblema del club, muy querido, respetado. Cuando llegó estaba esa incertidumbre, mucha expectativa, se renovaba la confianza, porque todos arrancamos de cero. Yo hace mucho que estoy en el club y a la gente nueva le tenés que transmitir qué es Belgrano, pero con Farré no, él hizo eso con nosotros. El conoce el club, transmite la identidad, nos habla de la idiosincrasia de Belgrano”, describe envalentonado y con ilusiones de que se logre el objetivo y poder dedicarlo posando sus ojos al cielo.

“Hace mucho estoy en el club, me siento cómodo. Quiero conseguir cosas en Belgrano”.

Ficha técnica:

Nombre y apellido: Santiago Longo.

Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1998.

Lugar de nacimiento: Freyre, Córdoba.

Puesto: Mediocampista central.

Debut en Primera: 30 de agosto de 2019.

Contrato con Belgrano: Hasta diciembre de 2023.

“Me costó bastante lograr continuidad”

“Estoy disfrutando mucho este momento. Me costó bastante lograr esta continuidad. Al equipo se le hizo cuesta arriba también. Y ahora vivir este presente es muy bueno, por eso lo disfruto. Tengo muchas ganas de seguir así para estar más cerca del objetivo, que es lograr el ascenso”, expresa el volante central de 23 años.

- No le temes a la palabra “ascenso”. ¿Es una obligación, una presión cargar con esa responsabilidad?

- No es una presión ni una obligación, pero sabemos que estamos en Belgrano, el club más grande de la categoría, y siempre necesitas estos objetivos. Que es el objetivo del club, de los hinchas, y nosotros dentro de la cancha debemos representarlos. Todos queremos que Belgrano vuelva rápido a Primera y tenemos que ayudar para eso.