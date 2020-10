La inversión bruta interna cayó 14,9% en ocho meses del 2020

Todos los meses la consultora Orlando Ferreres & Asociados publica el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (Ibim), que combina ocho series estadísticas para construir un indicador que permite medir la evolución de la Inversión Bruta Interna Fija en su totalidad. En su reporte del 28 de septiembre la consultora señaló que los datos relevados por el Ibim-OJF permiten estimar para agosto una caída de la inversión de 11,7% anual, medido en términos de volumen físico (descontando el efecto precios). De esta manera, los primeros ocho meses del año acumulan una caída interanual de 14,9%. En la medición en dólares, se observa una inversión de US$ 5.625 millones, acumulando en ocho meses un total de US$ 41.620 millones.

Rubros centrales. El informe detalla que la inversión en maquinaria y en equipo durable de producción, registró en agosto una caída de 10,8% en relación con el mismo mes del año pasado, mostrando una leve mejora respecto del resultado de los dos meses previos. En el detalle por origen, la inversión en maquinaria de producción nacional tuvo una contracción anual de 1%, mientras que la inversión en equipos importados cayó 17,4%. Así, el acumulado de este apartado para los primeros ocho meses del año muestra una contracción de 13,3% comparado con igual período del año anterior. En tanto, la inversión en construcción se contrajo en agosto un 12,7% anual, sumando así 13 meses consecutivos con variaciones interanuales negativas. De esta manera, el sector acumula una merma de 16,6% para los meses transcurridos de este año.

“El rebote de la caída esperable por el efecto del confinamiento en el contexto de la pandemia, parece haber alcanzado su techo y ya no esperamos que la inversión mejore por un eventual fin o relajamiento de las medidas sanitarias. Los mayores condicionantes están hoy relacionados con la persistente recesión económica sin perspectivas de mejora en el mediano plazo, con la debilidad de los indicadores macroeconómicos y con la falta de confianza de los agentes en el rumbo económico del Gobierno”, detalla el trabajo de la consultora que dirige Ferreres.

Bolsas en alerta. Esta semana la inversión fue uno de los ejes sobre los que se posó el análisis de los presidentes de las bolsas de comercio de Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Manuel Tagle, Guillermo Carracedo y Daniel Nasini compartieron un panel de análisis con motivo del 120° aniversario de la Bolsa de Comercio local. La preocupación sobre la caída de la inversión y los pocos incentivos a generar inversión productiva en el mediano plazo fue un común denominador en sus reflexiones: “Hace unos años, cuando el inversor productivo del extranjero preguntaba, uno sabía qué responder; hoy no. La cabeza del inversor financiero tiene una mirada de corto plazo porque puede hacer stop loss de corto plazo, pero el inversor productivo no lo puede hacer. El inversor financiero puede tener una visión del Gobierno de corto plazo, ayer hubo una licitación de bonos de corto plazo y se triplicó lo buscado. Pero el inversor productivo necesita ver algo de largo plazo para definir si pone o no una inversión. Argentina necesita una avalancha de nuevas inversiones si quiere salir adelante y tienen que venir del exterior”, aseguró Carracedo.

Tagle puso énfasis en la necesidad de dinamizar la Región Centro y cambiar la estrategia de los reclamos y pedidos, para incorporar el cómo a la búsqueda de los objetivos que persigue el establishment privado: “Si nosotros no decimos cómo lograr los objetivos y sobre qué bases, generamos confusión. Hay que pedirle al Presidente que diga que estas medidas son transitorias y que luego hay que trabajar en medidas para la reconstrucción macroeconómica, bajar el déficit e ir a un objetivo de estabilidad monetaria, porque con inflación es muy difícil tener un crecimiento sostenible”.

Finalmente, Nasini, apuntó que la economía real necesita un plan para atraer las inversiones y que lo que se ve ahora son algunas medidas, pero no un rumbo definido: “Estamos pensando en un plan de largo plazo para la agroindustria porque la vemos como la mayor generadora de divisas del país. La hidrovía se tiene que hacer con una licitación y lograr una profundización del Paraná. Es una inversión externa y privada que se paga con el peaje de la carga, pero cuando hablamos de infraestructura hay que planificarla, si no tenemos un plan de largo plazo y vamos con medidas temporales no alcanza, hay que cambiar ese rumbo, cambiar la presión tributaria sobre la producción, meterse en el laberinto de la coparticipación, hacer fuerza para que crezca la Región Centro”.