La Legislatura en días; y el gabinete, también

Por estos días, en los pasillos del Centro Cívico se habló de tres cuestiones: el triunfo de Alberto Fernández en los comicios presidenciales, las obras en la nueva Legislatura provincial y los últimos retoques que el propio gobernador Juan Schiaretti le da al gabinete para su próxima gestión. Y estos dos últimos tendrían novedades en las próximas semanas, porque la asunción del gobernador y su vice, Manuel Calvo, el 10 de diciembre será en el nuevo edificio de la Unicameral que quedará finalizado en su totalidad. Pero ese mismo día, la agenda marca que luego se les tomará juramento a los nuevos ministros en El Panal y después son varios los que quieren viajar a Buenos Aires a la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación. “Estamos ultimando los detalles. Va a ser un día de locos”, se le escuchó decir a un funcionario el miércoles pasado.

Tensión y cambio de planes en el Concejo

Todo indica que las últimas semanas de este mapa en el Concejo Deliberante no serán tranquilas. Los roces por el cupo laboral trans y la polémica del jueves pasado por el ingreso de 50 nuevos inspectores de tránsito así lo demuestran. Con respecto al tema “zorros grises”, la discusión tuvo todos los ribetes: desde el vínculo familiar de los ingresantes con actuales ediles oficialistas, hasta el enojo de algunos radicales por la impresión de 50 juegos de copias de los pedidos de informes que hizo la oposición. “Ni siquiera tienen en cuenta que estamos cuidando el mango”, dicen que se quejó un radical; y la respuesta de la oposición fue más dura: “¿por qué no se fijan en los 27 millones de pesos de estos nombramientos antes del uso de dos resmas de hojas?”. Sin embargo, la oposición fue por más y puso en duda el cambio de agenda de una invitación que había partido desde el Palacio 6 de Julio por una inauguración del intendente Ramón Mestre en zona sur. Primero los citaron, y después les dijeron que no…

Nazario a Ambiente (en formato agencia)

La diputada nacional Adriana Nazario empezó a preparar el terreno para su regreso a Córdoba en diciembre, una vez que concluya su mandato en el Congreso y retome su vida política en la provincia. Sin embargo, suena cada vez con más insistencia que no asumiría en la Unicameral, para donde fue electa en mayo pasado, sino que formaría parte de una de las estructuras del Ejecutivo. Y, tal como se barajó hace varias semanas, el lugar de destino sería Ambiente. Sin embargo, hay un cambio que traería el ingreso de Nazario y de esto varios tomaron nota en El Panal: la actual Secretaría de Ambiente mutaría a Agencia Córdoba Ambiente (como lo fue ya en algún momento) y esto traería aparejado el desembarco de la última pareja del exgobernador José Manuel de la Sota. El cambio no es un dato menor porque, como se sabe, las agencias son entes sin control por parte de la oposición.

La interna gremial a full

Pasó la elección nacional, también la provincial y la municipal en la primera parte del año, pero queda una que es esperada por varios y es la de la CGT local. El martes, en la asunción de Emiliano Gramajo al frente de Aoita, estuvieron varios referentes del gremialismo local como el actual titular de la CGT Regional, José Pihen; o los miembros de las 62 Organizaciones. Aunque no hubo presencia de Pablo Chacón, como así tampoco de Gabriel Suárez y Franco Saillén, estos dos últimos, referentes de la CGT Rodríguez Peña. Sin embargo, y pese a la ausencia del titular de los mercantiles en Córdoba, dicen que habría un gesto para que integre un lote de los que pueden liderar la unidad sindical que le prometieron a Alberto Fernández antes de las elecciones. “Hay conformidad con lo que puso el hombre en términos de fiscalización y hay esperanzas de unidad. Aparte, no hay que descartar que no llegue al Congreso: si Carlos Heller pide por Eduardo Fernández un cargo en el Ejecutivo, Chacón puede entrar a la Cámara”, razonó un conocedor del minuto a minuto de los sindicatos que reconoció al mismo tiempo que las falencias de la fiscalización “estuvieron en otro lado”.

Losano y el “macrischiarettismo”

Las repercusiones por los comicios del domingo pasado dejaron mucha tela para cortar. Sobre todo en redes sociales, donde más de uno se “preocupó” por mostrar cuánto había trabajado por algunas candidaturas. Uno de ellos fue el concejal del PRO, Abelardo Losano, peleado hace rato con varios dirigentes del partido y que a minutos de los comicios lanzó un tweet destacando cómo se había fiscalizado “para sumar votos para la boleta corta del gobernador Juan Schiaretti”. En el PJ hasta algunos vieron con sorna esto y otros apuntaron a lo que habría negociado Losano. ¿La conducción de un CPC con el PJ de la capital? A varios les pareció mucho, pero…