La palabra de un entrenador y un médico experto sobre el fallecimiento del joven jugador de rugby del Córdoba Athletic Club

Ignacio Segamarchi, mejor conocido como “Monito” en su entorno, falleció en la tarde del martes, de manera repentina mientras practicaba rugby en el Campo de Deporte del Córdoba Athletic Club.

El dolor por la pérdida de Ignacio se traslada a quienes tuvieron la oportunidad de formarlo. Una de las voces que recuerdan con gran cariño y afecto fue la de Javier Wilingtin, su ex entrador. Todavía no asimila el fallecimiento y habla siempre en tiempo presente del jugador. "El monito es una persona diferente. Una persona que no solo está dedicada al deporte, sino a cómo están los demás, sus compañeros, sus entrenadores, sus padres, su hermano”, comentó el ex entrenador de Ignacio, Javier Willington, en declaraciones a Canal Doce.

Ignacio no solo era un apasionado por el rugby, sino que también era el capitán de la división (M16) en la que jugaba. “Todos tienen un compromiso, pero el capitán tiene un compromiso diferente, que él tenía”, agregó Willington.

Al respecto, también comentó sobre los chequeos médicos a los que deben someterse los jugadores, sobre todo a l medida que crecen en el deporte, “A medida que ha pasado el tiempo, en el amateurismo siempre fue un tema complicado en todo lo relacionado a los análisis médicos, de los controles. Gracias a dios, nuestro deporte ha ido creciendo y ahora sí se exige bien antes de empezar cualquier tipo de actividades. Nosotros los entrenadores también nos responsabilizamos”, comentó en el programa.

Recomiendan hacer controles médicos en el deporte

A la opinión del entrenador Willington, se le suma la de Alejandro Allub, referente del rugby de Córdoba y cardiólogo. Recomienda que al iniciar el años, los menores que practiquen actividades deportivas deberían exigirles algunos estudios. “Ahora todos los principios de año los chicos tienen que ser sometidos a pruebas, de acuerdo a la edad y, luego, el año que el jugador cumple 15 años se hace una ergometría, un ecocardiograma, laboratorios, electrocardiograma y ahí uno puede detectar un tipo de patología”, destacó.

Para el especialista es importante, más allá de este caso, realizar todo tipo de estudios para prevenir posibles patologías y evitar accidentes durante el juego, “Si uno encuentra algo alterado en los primeros estudios, se lo para al jugador y se hace estudios un poco más profundos de otro tipo para ver si se detecta una anomalía. Se puede o frenar al jugador o darle el alta definitiva para que pueda jugar ese año.”, agregó.