"La pandemia nos va a dejar un Estado con mas injerencia"

El economista y actual senador por la UCR Martín Lousteau disertó ante empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El “nexo” fueron la senadora Laura Rodríguez Machado y el concejal Rodrigo de Loredo. Lousteau centró su análisis en datos y reflexiones para reforzar una idea principal: la necesidad de construir consensos intra e inter partidarios para salir del círculo vicioso y de estancamiento que no puede resolver el país en las últimas décadas: “tuvimos de todo, numerosas recesiones, devaluaciones permanentes, el default más grande de la historia, hiperinflación. En los últimos 50 años Argentina se convirtió en uno de los países que menos creció, tenemos seis veces más de pobreza que en 1974 y el doble de desigualdad”.

En ese plano, una de las consultas que recibió, sobre si es posible acuerdos políticos con el peronismo moderado que representaría Alberto Fernández, ayudó a profundizar el análisis: “uno puede ser moderado en cómo se expresa, pero muy firme en como resuelve. La política no se trata del consenso todo el tiempo, se trata de las reglas que empleamos para dirimir el disenso. Yo creo que hay, de parte del peronismo moderado, conversaciones profundas, noto preocupación, y a veces hay diálogos subterráneos. Gritándole al otro le voy a ganar, pero no voy a transformar nada. Argentina hace mucho que viene mal, y ya hemos probado un montón de cosas. Desde el 83 para la fecha, tuvimos radicalismo socialdemócrata, radicalismo conservador, peronismo de mercado, peronismo popular, gradualismo, ¿que no probamos? Creo que es muy necesario el diálogo para construir algo distinto”.

En ese sentido, y mirando hacia adentro de Juntos por el Cambio y en relación a cómo ve los liderazgos señaló: “hoy lo que puedo decir es que Juntos por el Cambio tiene liderazgos en formación. De lo que estoy convencido es que en el partido hay gente que piensa distinto y eso está bien. Si queremos cerrar la grieta con el otro tenemos que saber cerrarla adentro. Y algo importante es que el año que viene Juntos por el Cambio tiene que revalidad la elección de 2017 y hay que prestar atención a la clase media. A la clase media argentina no le gustan los excesos institucionales y los avasallamientos del Estado, por eso nos acompaña, pero hoy también requiere empatía sobre lo que pasa. Si Juntos por el Cambio se va a uno de esos extremos sin atender el otro es muy probable que pierda peso relativo en ese electorado”.

La pandemia y el Estado. El paso de la pandemia dejará, según Lousteau, un crudo daño económico. “A nivel global, tenemos herramientas limitadas porque es la primera vez que un virus viaja tan rápido e impacta de forma casi simultánea, vamos a tener la mayor proporción de países del mundo en recesión. En Argentina vamos a un desempleo de casi 20%, uno de cada dos argentinos será pobre, déficit del 8% y una economía más chica. Cuando la economía se achica tanto implica que se achican los recursos del Estado, en medio de mayores necesidades, por eso hay que repensar ese Estado. Creo que todo esto ameritaba un comité de expertos amplio. Ahora hay que pensar en la contención y también en el mañana, hoy. Yo estimo que la caída del PBI del país va a ser alrededor del 15%, eso haría que para recuperar el nivel de ingreso por habitante del 2019 requerimos un rebote muy fuerte durante tres años y aun así no alcanza. La magnitud y el esfuerzo de esto excede a un mandato presidencial”.

En su análisis, avanzó hacia una idea clara: en nuestro país, la pandemia reveló al Estado tal cual es: “Es un Estado que muestra que estamos mejor que otros países latinos, pero, por otro lado, que tiene una degradación bastante fuerte en términos de como los recursos se distribuyen y se calculan. Por eso teníamos pocos respiradores, bajo nivel de enfermeros, falta de test. La pandemia revela el Estado que tenemos y tuvimos que hacer una cuarentena más larga y más estricta de todas al haber perdido la capacidad del Estado. La pandemia nos va a dejar un Estado con más injerencia, con más peso y también con más herramientas para acomodarse ene l buen sentido. Hay que profundizar en el diagnostico e ir tejiendo hacia abajo. Hoy el Estado creó una mega red de contención social que no tiene comparación en la región y está muy bien, pero es un Estado que hace mucho tiempo abandono a la clase media. No sabemos cómo llegarle a esa clase media y esa clase media es la que va a experimentar una enorme caída en la pobreza”.

“¿Esto es todo lo bueno que podemos ser?”, interpeló. “Si la respuesta es la resignación los jóvenes se van a querer ir. Saben que en otro país van a empezar de más abajo, pero también que pueden tener un plan de vida y que ese plan de vida depende de uno, y que no va a venir el Estado a tumbarlo. La pandemia es la oportunidad para plantear que es lo que estamos haciendo con el Estado”, cerró.