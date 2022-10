“La Policía no dio muestras de ser una fuerza violenta, salvo en algunos hechos tremendos”

“La dirigencia política argentina siempre visualizó a la seguridad desde una perspectiva penal, lo cual es una visión sesgada y no integral. Luché mucho para que algunas mentes políticas empiecen a cambiar esa visión”, dice Claudio Stampalija, secretario de Seguridad de la Provincia desde hace un mes.

La frase sirve para empezar a conocer cómo piensa este abogado especializado en temas relacionados con la prevención del delito desde hace 35 años y que se convirtió en una pieza clave en el nuevo esquema de Seguridad que dispuso el gobernador Schiaretti, al fusionar los ministerios de Gobierno y Seguridad bajo el ala de Julián López.

El dato no es menor. La escalada de hechos delictivos sumada a los casos de violencia institucional en el que se vieron afectados integrantes de la Policía de Córdoba es lo que está provocando uno de los mayores dolores de cabeza al mandatario en los últimos años, junto a los trágicos sucesos acontecidos en el Hospital Neonatal. De hecho, la oposición encontró en la inseguridad uno de sus caballitos de batalla para criticar a la gestión schiarettista y ese será uno de los tópicos de la campaña del 2023.

Mesurado en sus dichos, Stampalija defiende su posición. “Algunos han tratado de instalar que soy un catedrático y puede que sea un académico, pero la esencia de lo que soy la encontré en el territorio. Si algo no soy, es teórico”, asegura en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

—¿Cuáles son los ejes del plan de seguridad que están implementando?

—Córdoba tiene algo a favor: no hay ninguna jurisdicción en el país, ni siquiera CABA, que tenga la cantidad y calidad de los programas sociales que tenemos, y eso es una gran ayuda para una mirada integral de la seguridad. Si usted analiza el plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito (Ley 1.437), se destaca la participación comunitaria. Hasta hoy hemos inaugurado 60 Consejos de Prevención Barrial de Convivencia en la Ciudad y 11 en el interior; inauguramos 27 playones deportivos de un total de 100; tenemos un equipo interministerial con todas las áreas involucradas colaborando, sin excepción, y trabajamos desde hace dos años y medio con el municipio, casi como un equipo integrado.

—¿Usted considera que con eso alcanza?

—Creo que es el camino, porque si se analiza la realidad socioeconómica, sobre todo pospandemia en los países latinoamericanos, se puede ver que se ha duplicado la tasa de los delitos contra la propiedad. Y Córdoba no es la excepción, aunque estamos un poquito más abajo que el promedio nacional, pero es algo que hay que mejorar.

Y hay otras cuestiones que, con mucho respeto, hay que decirlas. Eugenio Burzaco (exsecretario de Seguridad de Patricia Bullrich y creador de la Policía Metropolitana en CABA) estuvo por Córdoba como asesor de Luis Juez diciendo que Buenos Aires es la ciudad con menos homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo respeto y estimo porque somos amigos, pero la verdad es que Córdoba tiene la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano con 2,3%, le sigue CABA con 3% y el promedio argentino es 5,5%. Es decir que estamos un 58% por debajo del promedio nacional y un 86% del promedio latinoamericano, que ronda el 17,5% cada 100.000 habitantes.

—Para usted es clave la participación ciudadana. ¿Eso funciona?

—La participación de las organizaciones sociales y de los vecinos proactivos de los diferentes barrios es clave. La Policía Barrial ya está en los lugares más vulnerables de Córdoba y vamos a seguir paulatinamente.

—¿Y la capacitación?

—Lo dije desde el primer momento: voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para la capacitación del personal y para el robustecimiento de la Policía Barrial.

—Sin embargo, en casos emblemáticos como el de Blas Correas, aunque no es el único, se pone en duda la verdadera capacitación de los 22.500 policías activos. ¿Cómo encontró a la Policía de Córdoba en ese sentido?

—La fuerza policial en Córdoba no está mal capacitada pero, al mismo tiempo, creo que hay que fortalecer ese aspecto para evitar que un miembro de la institución tire por tierra toda la buena voluntad y la capacidad que tiene toda la Policía. Más allá de los hechos a los que hace mención, que han sido de un dolor enorme —e inclusive le agrego de ciertas reacciones de algún integrante de la fuerza en algún momento— la institución no ha dado muestras de ser una fuerza violenta, salvo en estos hechos tremendos. Insisto: esas cosas no pueden pasar y vamos a fortalecer la capacitación, de la manera más moderna.

—¿Cuál es la estrategia?

—Por ejemplo, que los protocolos de reducción de la fuerza se hagan con la llamada ‘dramatización’, es decir, que ante cada una de las situaciones en las que se puede encontrar un policía en la calle o donde esté, se responda a los protocolos. Es una convicción del gobernador y que yo tenía en mi fuero íntimo como una de las prioridades, pero no porque la fuerza tenga este problema de fondo, sino porque creo que hay que hacer un seguimiento y una evaluación de todo lo que sea la formación.

—Del análisis que hizo, ¿hacen falta cambios en la Policía, de la cúpula para abajo?

—Ese tema es más de índole institucional y política. Son decisiones que las toma el ministro o el gobernador si las considerara necesarias. En este primer mes de gestión no se ha pensado, no es un tema de agenda.

—¿Faltan policías?

—No, pero teniendo en cuenta el aumento de ciertos delitos, muchos de ellos llevados a cabo con mucha violencia, y la imposibilidad de incorporar hombres desde hace dos años por la extensión de la currícula (se requieren tres años de estudio), estamos tratando de reforzar la dotación policial y próximamente se va a dar a conocer el número de policías que vamos a incorporar. El número de policías de Córdoba cada 100.000 habitantes sigue siendo bueno, que inclusive duplica las recomendaciones de Naciones Unidas y eso se ha mantenido inalterable. Si estamos buscando más policías es porque no hay ingresos, por el cambio en la currícula.

MÓVILES Y KITS DE VIDEOVIGILANCIA

Durante la semana, el gobernador Juan Schiaretti junto al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, se dispuso la expansión de los Sistemas de Video Vigilancia de Seguridad Ciudadana en localidades del interior provincial. En ese sentido, se presentaron 800 nuevas cámaras integradas en 100 kits de videovigilancia y 150 autos de seguridad ciudadana.