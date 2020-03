Las decisiones de Belem

por Marcos Villalobo

Belem Bevilacqua tiene 26 años y se la puede presentar como profesora en Educación Especial, graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que además está estudiando la licenciatura y en su diario vivir realiza procesos de inclusión educativa en personas con discapacidades, luchando por sus derechos.

Pero también se la puede anunciar como una árbitra nacional de fútbol. Y para destacarla se puede subrayar como logros el ser la primera mujer en dirigir un clásico riocuartense masculino entre Estudiantes y Atenas. ¡Todo un logro! Sin embargo hay más, ya que también es la primera arbitra cordobesa en dirigir un superclásico femenino entre River y Boca. Con eso ya estaríamos destacando a una pionera del deporte cordobés.

Y como si fuera poco, el año pasado, dio una charla TEDx en su ciudad que tuvo una amplia repercusión hablando sobre “la decisión incorrecta”, exponiendo las vivencias y las rápidas resoluciones que debe tomar en un terreno de juego ante las urgencias de los futbolistas que piden distintas cosas.

“Siento que hizo la elección correcta al dedicarme al arbitraje. Al principio empecé la actividad con otros objetivos, y después se fueron dando los hechos. Lo empecé como un deporte y con el tiempo surgieron oportunidades y hoy es una profesión. Estoy agradecida a las oportunidades que se me dieron y siento que fui rompiendo el hielo y abriendo caminos”, le narra a PERFIL Córdoba la riocuartense que hoy debutará como arbitra principal en un partido del Torneo Federal Regional Amateur en San Luis.

Tenía 17 años cuando Belem se inició en el mundo del arbitraje. Y de a poco fue rompiendo prejuicios y fronteras. Por ejemplo hasta que no logró el título de árbitra nacional algunos clubes de la liga regional no querían que ella las dirija por el simple hecho de ser mujer. Hoy tiene el aval de AFA y su género ya no es un impedimento.

El 1 de marzo de 2018 se metió en los libros de historia al transformarse en la primera mujer arbitrando un clásico Estudiantes-Atenas por la Copa “Deportes Río Cuarto”. A dos años de aquel partido, Bevilacqua recuerda: “Fue un antes y un después en mi vida ese juego. Me marcó. Fue clave eso... Al igual que lo que pasó este verano con el clásico femenino. Todos los partidos son importantes, pero estos te dejan en evidencia”.

Sin embargo, rápidamente aclara: “Disfruto esos partidos y también los de todos los fines de semana en la Liga de Río Cuarto o los del fútbol infantil”.

Cuando habló con este medio, Belem hizo un parate en sus estudios ya que la semana que se avecina debe rendir un examen final por la Licenciatura en Educación Especial que está haciendo. No es una tarea sencilla complementar entrenamientos, partidos los fines de semana, viajes,el trabajo de todos los días, la vida social y el estudio. Pero esas son las decisiones que la hacen sobresalir.

“Dirigir un River-Boca fue muy emocionante, la cancha estaba repleta”. Bevilacqua participó del primer FIFA RAP para el arbitraje femenino. Fue la única cordobesa.

También oradora

La arbitra fue invitada el año pasado en Río Cuarto a dar una charla TEDx y explicó, entre risas, que tuvo tantos nervios en la previa como cuando le tocó dirigir el Estudiantes-Atenas en el Candini. Y narró: “Estuve muy ansiosa en ambas situaciones”.

- ¿Crees que pudiste dar el mensaje que querías dar?

- Mirando las visitas en Youtube, tuvo muchas y eso estuvo bueno. El mensaje que quería dar era desnaturalizar que al árbitro hay que insultarlo todo el tiempo. Mucha gente me dijo que le gustó el ejemplo que di, de que ven a un jugador en el piso y los de un equipo te dicen que es falta, los del otro te dicen que le saque roja a otro y el otro dice que no hizo nada y todas esas presiones que vive el árbitro. Me dijeron que soy mala actriz –se ríe-, pero que el mensaje llegó, que la tarea de errar es inherente al ser humano, que nos pasa a todos en todos los conciertos de la vida.