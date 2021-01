“Las decisiones se tienen que tomar acá, no en Balcarce 50”

El objetivo es acercar posiciones. El Gobierno nacional quiere otra relación con el gobernador Schiaretti y va tendiendo puentes de cara a las legislativas de este año y pensando en lo que serán las elecciones del 2023. Teniendo en cuenta que la imagen de Alberto Fernández no despega en Córdoba, la estrategia pasa por dos canales: lograr el apoyo legislativo de los diputados que le responden al gobernador en proyectos clave y mantener un cada vez más estrecho vínculo entre los funcionarios de ambas administraciones, lo que incluye la llegada de ministros nacionales a Córdoba.



Sin embargo, mientras avanza esa estrategia del Frente de Todos, sectores del peronismo cordobés se organizan para marcar la cancha. En ese marco, el viernes por la noche, se lanzó el Movimiento Colón Merece Más (CM+), un espacio en el que confluyen unos 50 dirigentes del departamento Colón y en cuya presentación no dejaron dudas: “Las decisiones del departamento Colón se deben tomar acá y no en un escritorio de Balcarce 50”, fue el título del comunicado con el que se dieron a conocer.

Estuvieron presentes los intendentes de La Calera, Facundo Rufeil; de Estación General Paz, Carlos Borgobello; el concejal de Mendiolaza Nicolás Martínez Dalke; el Tribuno de Cuentas de Villa Allende, Daniel Zabala, y Pablo Murúa -Río Ceballos-, quienes aseguraron que buscarán acercar un petitorio al gobernador Schiaretti.

“Más de 400 mil vecinos del Departamento -el segundo en importancia de la provincia- nos motivan a trabajar en forma seria y coordinada. Queremos tener responsabilidades, queremos ser parte de este gobierno, nos sentimos capacitados para ser funcionarios”, expresaron los dirigentes, dejando en claro que buscan desarrollar su estrategia “siempre dentro del esquema de Hacemos por Córdoba”.

“Los vecinos ya se cansaron de ciertos manejos políticos de algunos caudillos que digitan siempre a dedo los programas que bajan del Gobierno y cuando tienen que defender al gobernador o a la provincia, parecieran estar ocupados en otra cosa. Primero siempre tiene que estar Córdoba y el interés de todos los cordobeses”, señala el comunicado.

Sin menciones específicas, las críticas van dirigidas al legislador Carlos Presas, un histórico referente del departamento, y a Rodrigo Rufeil, el actual representante del departamento en la Unicameral. Sin embargo, quienes conocen la interna del PJ también marcan como destinataria de los dardos a la legisladora Natalia Martínez. Los tres parlamentarios de Colón están enrolados en el espacio que comanda Alberto Fernández.