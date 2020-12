Las dudas por quién va a Transporte en lugar de Saieg

El fin de semana pasado trajo alegrías y preocupaciones para todo el peronismo, casi por igual. La celebración estuvo relacionada con el triunfo en Despeñaderos de Carolina Basualdo, quien de esta manera se convierte en la primera viguista en asumir una intendencia. Y las preocupaciones fueron para el ala albertista del PJ en Córdoba, ya que la salida de Basualdo de la Legislatura, donde había entrado como suplente luego de que Walter Saieg desembarcara en la Secretaría de Transporte nacional de la mano del senador Carlos Caserio, obligan a un enroque rápido para que el cargo no lo pierda esa facción del peronismo cordobés. Las alternativas que se hablaron en la semana son varias; por ejemplo, que salga de la Unicameral Rodrigo Rufeil para reemplazar a Saieg, o que bien, el exintendente de La Calera vaya en lugar de Marcos Farina (sucedió a Gabriel Bermúdez) a la subsecretaría y el hombre de Río Cuarto, ascienda. Pero, cuentan algunos, Caserio no tiene muchas ganas de tocar ese minibloque que le responde en la Legislatura y que se mantiene dentro del oficialismo provincial. Por ello, algunos propusieron el nombre de Marcelo Eslava, de San Francisco del Chañar, y otro de los intendentes que el dirigente de Punilla cuenta como propio. “Ese bloque no hay que tocarlo. Tiene que quedar en 12 legisladores para, sin la necesidad de irse, negociar desde otro lugar el quórum con el oficialismo”, disparó un peronista paladar negro.

¿Hay mudanza amarilla?

El PRO va por una nueva prórroga. Se sabe. Ahora, lo que sonó fuerte en los últimos días sería un nuevo dolor de cabeza para los integrantes del espacio amarillo en Córdoba y se trata, ni más ni menos de la posibilidad de una mudanza obligada. Lo que sucede es que, los dueños de la casona en Deán Funes 228 no son los aliados directos de Macri, Bullrichy Larreta, sino los integrantes de la Ucedé y el Partido Demócrata. De hecho, un peronista de buen diálogo contó en la semana que ellos son los que figuran en el registro catastral como los dueños y habría problemas para la continuidad del alquiler amarillo a partir de enero. Es más, si no siguen, a varios les interesa acercarse a los dueños del local partidario para hacer pie en esa cotizada zona del centro de Córdoba y las variantes van desde los libertarios Espert y Milei, hasta la chance de una facción del PJ Capital. Por el momento, algunos en el PRO sostienen que, si hay muestra de humo blanco y calma en la interna, la nueva sede podría tener incluso el patrocinio de Rodríguez Larreta y sería la forma del alcalde porteño de hacer base en Córdoba.

Bipartidismo y mensaje antigrieta

El miércoles en la sesión en la Unicameral se aprobó por unanimidad el programa Córdoba Inclusiva, destinado a promover la formación de los tres poderes del Estado en materia de trato, accesibilidad y empatía hacia personas con discapacidad. El dato político de esto fue el diálogo entre la legisladora oficialista Natalia de la Sota y el radical Dante Rossi. Con la firma de ambos el proyecto obtuvo despacho y en el momento de votar, el integrante del bloque UCR elogió la adhesión del peronismo y el respaldo de De la Sota a la hora de compatibilizar al proyecto. “Seguramente esas condiciones las mamó desde su casa, porque su padre fue un dirigente que tendía puentes, buscaba el diálogo, el consenso y la unidad de los argentinos”, se despachó Rossi en el recinto para la sorpresa de varios. El agradecimiento de la hija del exgobernador vino con foto conjunta en los pasillos de la Unicameral.

Camaradería judicial

Donde cuentan que reina el buen clima de fin de año es en Tribunales Federales. Resulta que hubo renovación en la presidencia de la Cámara Federal y allí, el camarista Ignacio Vélez Funes fue electo para presidir la misma en 2021. Pero lo que sobrevuela, además de la expectativa por el brindis del martes con asunción es la satisfacción de varios con lo que fue la gestión 2020 de Liliana Navarro al frente de la Cámara Federal. “A diferencia de lo que pasó en otras gestiones, donde el que subía se tuneaba el despacho y tiraba alfombras nuevas que los propios empleados después se llevaban, esta vez hubo preocupación por el bien común. Se solucionaron problemas de aire acondicionado y calefacción que no se tocaban hace años…”, dijo un conocedor de los pasillos del edificio de Concepción Arenal 690. “Solo falta que Vélez Funes encuentre alguna buena oferta de Barón B. para el martes y es todo redondito”, disparó con sorna.

Dos mujeres en la pelea por una nueva secretaría en la Municipalidad

En un bar de la Cañada, en el camino que une precisamente el Concejo Deliberante con el Palacio 6 de Julio se habló de una versión que está tomando fuerza en ámbitos municipales. Al parecer, el intendente Martín Llaryora está con muchas ganas de dar luz verde a una secretaría de la Mujer para el 2021. Y en la carrera para encabezar ese flamante despacho se habló de dos nombres: la exlegisladora y actual funcionaria municipal, Liliana Montero; y la concejala viguista, Soledad Ferraro. “Son dos buenas opciones, pero hay que esperar. Es algo que todavía no empezó a caminar”, se excusó un integrante de la órbita municipal.