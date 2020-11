Las virtudes del equipo del ‘Cacique’

Intenso, con presión alta, criterioso para usar sus laterales, equilibrado con el juego de Tomás Pochettino, seguro en el fondo, un importante caudal de variantes… son algunas de las características del Talleres actual que dirige Alexander Medina.

El juego del elenco albiazul ha recibido múltiples elogios por lo producido y la regularidad lograda en las primeras tres fechas de la Copa Liga Profesional, donde logró quitarle el invicto al Boca de Miguel Russo en la mismísima Bombonera.

¿Cómo juega este equipo? ¿Cuáles son sus principales virtudes? En la búsqueda de descifrar este presente del equipo del ‘Cacique’ dialogamos con distintos referentes y analistas.

“Talleres tiene automatismos bien aceptados. Acciones para salir rápido de la presión o el cambio de frente para que el lateral opuesto se proyecte libre. Tiene movimientos buenos y trabajados de Tenaglia y Díaz. El buen momento de confianza que lleva Pochettino, arriba con Retegui en la presión y suelto para organizar. Se recuesta a las bandas en los momentos de ataque para generar superioridad. Un doble pivot Navarro-Méndez que se acoplan muy bien para respaldar a sus laterales en faceta defensiva. Respaldan la presión organizada bien alta y llegan por calle central en ofensiva cuando el equipo elabora, ahí sorprenden uno de los dos”, describió en diálogo con PERFIL Córdoba Daniel ‘Chanchita’ Albornos, que supo vestir la casada de la ‘T’ entre 1996 y el 2001.

Por su parte, otro ex albiazul, Gonzalo Klusener, desde Honduras, resaltó: “Talleres tiene un proyecto claro. Por ahí con tantos jugadores que se fueron había dudas, pero quedó demostrado que sigue siendo competitivo. Tiene un gran cuerpo técnico y muy buenos jugadores. Es digno de admirar”.

Tomás Pochettino, Federico Navarro y Mauricio Caranta ocupan el podio de los sobresalientes en estos juegos, coinciden futbolistas, ex futbolistas y periodistas. A propósito, Alejandro Benvegnú, de Mitre Córdoba, analizó: “Lo más destacado de Talleres es la intensidad que tiene para jugar, como presión al rival. Hay un muy buen momento de algunos jugadores que son claves, como Caranta, el pibe Navarro y Pochettino, que está intentando a volver a su nivel jugando en una posición donde el mejor se siente. El técnico está aprovechando muy bien que sus jugadores han levantado su nivel”.

Por su parte, el comentarista de Cadena 3, Gustavo Gutiérrez, enumeró: “Tácticamente inteligente para dar vuelta el partido. Desde lo posicional si se le complica. Está la solidez de Caranta después de algunas dudas. El nivel de Navarro, que aprende partido tras partido algo más. Valoyes que no solo corre si no que mira al que viene de frente. Un técnico que sabe ver el partido desde afuera para cambiar y el que entra le da resultado: por eso el equipo está comprometido con Medina”.

Eduardo Eschoyez, comentarista de radio Suquia, explicó: “Trata de interpretar el GPS con las coordenadas de un entrenador que respeta la pelota, apuesta por la funcionalidad de algunos hombres y exhibe ciertos rigores que pretenden sostener el orden para que la creatividad ofensiva no se haga desde la urgencia de un resultado adverso. ¿Qué es lo mejor que interpreto de Talleres? Inicialmente, las garantías que ofrece Caranta, el crecimiento de Navarro, la consolidación de Pochettino, el cambio de velocidad que le imprimieron al equipo Guilherme Parede y Franco Fragapane, y la evolución de Diego Valoyes. Pochettino es imprescindible. Aporta calidad de pase, hace que el equipo descanse en él y está donde el juego lo reclama. No se desconecta. Eso es fundamental para un líder que pide la palabra siempre y que no se estaciona... Más allá de las circunstancias y los rivales, Talleres construye un proyecto de juego al que le faltan piezas por desarrollar. Lo bueno es que hay armonía entre lo que tiene, lo que puede y lo que pretende”.

Talleres terminará esta fecha, aun perdiendo en Rosario, como líder de su grupo.

DT OBSERVADO

El técnico Alexander Medina fue elegido como el mejor DT de la 3ª fecha de la Copa Liga Profesional. Y en medios porteños vincularon al uruguayo en el radar de River en caso de que el mes próximo Marcelo Gallardo anuncia su partida de la institución ‘millonaria’.

La ’T’ visita a ‘La lepra’

Este lunes a partir de las 21.15 Talleres estará cerrando la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional visitando en Rosario a Newell’s. Se enfrentaron en 65 oportunidades en Primera división, donde el elenco de barrio Jardín obtuvo 18 victorias y 84 goles. La ‘Lepra’ logró 25 triunfos, marcando 99 goles. Empataron 22 partidos.