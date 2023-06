Laura Rodríguez Machado, la vicepresidenta del Pro, dio por finalizado la incorporación de Juan Schiaretti

Mientras Mauricio Macri presentaba su libro en Córdoba, los principales dirigentes de todo el país participaban de una reunión por zoom. Según la vicepresidenta del partido a nivel nacional: "el tema Schiaretti está finalizado"

Para la diputada "principalmente por lo que dijo el propio (Juan) Schiaretti ayer. Las sugerencias de Larreta y Morales no tuvo respuestas en el mismo destinario", explicó.

"Sumar por sumar, por tener más votos, sin pensar en la coherencia política de Juntos por el Cambio no tiene sentido", agregó.

"No se habló de Schiaretti, creo que el tema está finalizado. Él no tiene ningún interés ni pretende ingresar a Juntos por el Cambio, no lo va a hacer", aclaró Rodríguez Machado y agregó que las sugerencias de incorporarlo planteadas por Morales y Rodríguez Larreta fueron respondidas por el propio Schiaretti, quien dejó claro que no formaría parte de la alianza.

Sin embargo, la diputada enfatizó que los acuerdos de gobernabilidad son "distintos" y podrían discutirse pasadas las elecciones: "Una cosa son alianzas y otras son los acuerdos de gobernabilidad, que sirven para tener políticas de consenso, trabajar en conjunto y producir cambios. Estamos de acuerdo en mejorar la Argentina".

Laura Rodríguez Machado, también negó que José Luis Espert se haya sumado a Juntos por el Cambio, luego de una reunión virtual convocada por Horacio Rodríguez Larreta.