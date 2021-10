Los codazos por la foto con Larreta

Se suponía que la escala en Córdoba del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jueves de la semana pasada iba a dejar tela para cortar. Al margen de los cruces entre el hombre del PRO y el peronismo que lidera el gobernador Juan Schiaretti, el acto en el Parque Sarmiento en la mañana del jueves fue tema de varias sobremesas en el marco del fin de semana XXL. En el espacio amarillo, nadie pasó por alto la disputa de Gustavo Santos con Oscar Agost Carreño para estar al lado del alcalde porteño; aunque un radical en el mediodía del sábado contó algunos comentarios por la guardia que le hizo el exministro de Turismo de la Nación al lado de la camioneta que lo trasladaba a Rodríguez Larreta. “Lo esperó un rato y se quedó hablando. Lo siguió todo el tiempo. No sé cómo habrá caído en el campamento PRO, pero a nosotros nos hizo ruido”, dijo un radical dolido por el pasado del hombre en el centenario partido. En tanto, lo otro comentado fue en el momento que Luis Juez convocó a una foto “con todos” y empezaron varios a arrimarse a los codazos. Sobre todo, muchos radicales. “Ellos saben que no vinieron por (Martín) Lousteau o (Alfredo) Cornejo, vinieron para la foto con el nuestro”, lanzó un hombre del PRO que reparó en la convocatoria a Dante Rossi para la foto y la apurada caminata de Javier Bee Sellares y Laura Sesma para no perderse el retrato. Además de las caras de Juez, De Loredo y Baldassi cuando vieron a los derrotados en las Primarias mejor ubicados…



A Saieg lo dejaron volver, pero sin conferencia…

En la semana se concretó el regreso a las filas del peronismo provincial del legislador Walter Saieg, quien dejó el albertismo y se alejó del senador Carlos Caserio después de la derrota en las Paso. El hombre, de pasado delasotista y quien tuvo una escala reciente por el ministerio de Transporte de la Nación, cargo al que llegó de la mano de Caserio, concretó su regreso y en El Panal ya hubo ruido. ¿Por qué? La respuesta es simple y muchos en Alta Gracia hablaron de esto en el arranque del fin de semana XXL, porque el hombre pretendió anunciar su regreso a las filas del schiarettismo con una conferencia de prensa en el mediodía del viernes. Pero esto, finalmente, no se concretó. Algunos aseguran que hubo muchos movimientos entre el jueves y el viernes de los hermanos Facundo y Marcos Torres, ministro de Gobierno e intendente de Alta Gracia, respectivamente, para que la conferencia de prensa de Saieg no se concretara. “Está todo bien con que vuelva y demuestra cómo quedó el Frente de Todo. Pero esto no quiere decir que tenga que hacerlo con toda la parafernalia de una conferencia de prensa. Aparte, ¿vuelve para acercarse al ‘Gringo’ (Juan Schiaretti) o lo hace para arrimarse a Natalia de la Sota?”, lanzó el viernes por la tarde un peronista.

La pelea por la banca en el Concejo que deja De Loredo

Como era de prever, el asegurado destino de Rodrigo de Loredo en Diputados desde diciembre alteró los ánimos por la pelea en la banca que dejará en el Concejo Deliberante a partir de esa fecha. Y hasta acá, como se sabe, el radical que llegó a ese lugar como candidato a intendente de Ramón Mestre, terminó conformando un bloque de dos ediles: Evolución Radical, con él y Esteban Bría. Sin embargo, su salida en diciembre con pasaje al Congreso ya genera incomodidad y la pelea pinta para largo. Según la ley de cupo que se sancionó en la Legislatura impulsada por Olga Riutort, cuando un hombre deja un escaño, lo reemplaza otro hombre; y si es mujer, el criterio también respeta el género. En el Concejo, después de la reforma de Mestre, entra el que sigue en la lista, independientemente de quién salga. Y ahí, la pelea está entre el hoy allegado a Javier Bee Sellares, Lucas Balián, y una mujer del flamante cossarismo, Mariana Jaime. Los que hablaron con el legislador sostienen que se va a amparar en que la fórmula 2019 la integraban dos hombres (De Loredo y Alfredo Sapp) y no descarta judicializar. Un veterano radical se mostró molesto sobre el final de la semana y en una charla de café lanzó: “no puede ser que vivamos judicializando todo. Eso denota la falta de liderazgos que tiene el partido”.

“Colón Merece +” sumó a Cristina

Siguen los movimientos en Colón Merece +, la agrupación de intendentes y dirigentes del departamento del Gran Córdoba que conformaron la coalición para respaldar la gestión del gobernador Juan Schiaretti y contener el desembarco del Frente de Todos en el territorio. Misma agrupación que, cabe recordar, quiso armar un acto de lanzamiento de Schiaretti 2023 y fue desactivado de inmediato. Lo que se conoció en las últimas horas es que la agrupación sumó una mujer: se trata de Cristina Lucero, dirigente que empezó a armar en Malvinas Argentinas, que tiene línea directa con la diputada y candidata a senadora, Alejandra Vigo, y que la apuntalan como un contrapeso de Gastón Mazzalay, el intendente de la localidad que decidió jugar en la pasada elección en el Frente de Todos. “Gastón se equivocó porque venía trabajando con nosotros y después nos dejó. Ahora hay que esperar, no descartamos un acercamiento más adelante, aunque es bueno lo de Lucero”, dijo un peronista acerca de la mujer que además se desempeña en el ministerio de Desarrollo Social.

La pelea radical por el Ersep

El cargo de vocal por la oposición en el Ersep es otra de las disputas que tendrá el radicalismo en las próximas semanas. Y ahí, son tres los candidatos que vienen disputándose el lugar que le corresponde al arco opositor: la mestrista Brenda Austin, el negrista Eugenio Márquez y Miguel Nicolás. Los tres están en carrera. La actual diputada nacional, que tiene mandato hasta diciembre en el Congreso y que seguirá vinculada al mestrismo por más que haya algunos sectores que la empezaron a sondear, carga con algunas miradas de reojo por lo que fue la campaña de la lista de Mario Negri con Gustavo Santos en las Paso. En tanto, el propio Negri quiere hacer valer lo acordado por él y Mestre en el armado para disputar la interna y sostiene que ese cargo le corresponde a Márquez, uno de los dirigentes de su estrecha confianza; y Nicolás, va por la heroica, dicen en la UCR. Todo se definirá en cuestión de días, pero nadie descarta que no sea con algún fuego de artificio en el medio.