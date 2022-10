Los premiados en primera persona

MARIANO OBERLÍN: “Cada vez es más difícil salir de la pobreza estructural”

—¿Qué impacto le generó el conocimiento de los nuevos números de pobreza en el país?

—Me da la sensación de que a la gente que está en situación de indigencia cada vez se le hace más difícil salir de ahí. La pobreza que se genera en esos espacios conforma una estructura de la cual es cada vez más complejo soltarse. También tenés un sector de gente que está trabajando y con lo que gana no le alcanza ni para arrancar, lo cual es muy difícil porque el que no trabaja, al menos abriga la esperanza de encontrar trabajo, pero el que ya labura y no le alcanza, no tiene chances de pensar más nada.

—¿Este panorama se refleja en los comedores comunitarios?

—Sí, nosotros en los comedores tuvimos un aumento muy importante en la pandemia, luego bajó bastante, sin llegar a los niveles anteriores a la pandemia. Ahora poco a poco va subiendo. Se ven también cada vez más robos, nosotros mismos lo hemos sufrido en varias oportunidades, y eso tiene que ver con la exclusión, con el hecho de que es cada vez más difícil insertarse en esta sociedad.

MIGUEL DÍAZ HOSPITAL RAWSON: “La pandemia aún no terminó”

—¿Qué lecciones nos dejó la pandemia? —Desde el punto de vista sanitario nos dimos cuenta de que el sistema de salud no estaba preparado para hacer frente a una pandemia y hubo que prepararlo. En segundo lugar, la importancia del trabajo interdisciplinario, y en tercer lugar, el enorme impacto social y económico que tuvo la pandemia, el cual todavía persiste. Desde el punto de vista humano, una de las cosas más relevante es que el equipo de salud aunó esfuerzos a pesar de sus diferencias. Todos nos encolumnamos detrás de un objetivo. Muchos actores sociales y sectores de la sociedad empezaron a competir, discutir; sin embargo, nosotros nos manteníamos en el mismo objetivo. Esto debería ser una lección para el resto de la sociedad.

—¿Hoy se valora más al médico?

—Tal vez algún sector de la sociedad. Pero seguimos siendo muy exitistas y una vez pasado el miedo inicial, y ya con la vacuna, el médico vuelve a ser una persona más en la sociedad sin esta preponderancia y la imagen que tuvo al principio de la pandemia. —¿La pandemia terminó? No, creo que van a seguir unos años más los casos. La posibilidad de que haya nuevas variantes existe y también algún tipo de presentación nueva, para lo que deberemos estar atentos.

MIGUEL CLARIÁ: “La libertad de expresión se debe ejercer con honestidad”

—En este momento de la historia y en nuestra sociedad, ¿hay plena libertad de expresión?

—Al tema lo plantearía así: ninguna libertad es absoluta, ningún derecho es absoluto. La libertad de expresión depende en buena medida de tu decisión, de aceptarla como un mandato y de ejercitarla con honestidad. Si existe o no, es algo que no tiene una sola respuesta.

—Sin embargo, hay momentos de la historia en que se vive con mayor libertad que en otros.

—Sin dudas. En términos generales, la Argentina desde que se recuperó la democracia también recuperó el concepto de libertad de expresión. Nos peleamos, nos insultamos, hay carpetazos, pero en términos generales vos encontrás lo que querés leer. No te gusta la información del canal colorado, pones el canal azul. No es algo que pase en todo el mundo. Por lo menos valoremos que en una Argentina tan castigada y tan deteriorada, tenemos alternativas para informarnos.

JOSÉ LORENZO: “El cordobés está ávido de nuevos proyectos culturales”

—¿En qué situación está la escena artística de Córdoba tras la pandemia?

—La escena de Córdoba está y estuvo muy bien posicionada y se da porque tiene artistas de primer nivel, galerías muy importantes y una estructura de museos que está muy bien ubicada no sólo en materia nacional, sino también en un contexto regional. El desafío que tenemos es incrementar el número de personas que les guste y consuman arte. A veces pasa que las ventas no están en relación directa con todo lo bueno que se produce y además con precios totalmente accesibles. El segundo desafío es que Córdoba siga ocupando los lugares más cruciales del país en materia de arte, para que los cordobeses podamos seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta.

—¿Cómo se logra ese acercamiento de la gente al arte?

—Uno, cuando ve inauguraciones en los distintos museos, ve que el cordobés está ávido de nuevos proyectos culturales. Pasa lo mismo con los espectáculos públicos, con los cuerpos estables. Creo que hay que seguir trabajando y generando nuevas opciones para seguir ampliando ese espectro de quienes disfrutamos el arte.

DELIA FERREIRA RUBIO: “El Poder Judicial enfrenta problemas serios”

—¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la Justicia en la actualidad?

—Una Justicia independiente es condición indispensable para la plena vigencia del Estado de Derecho. Todos los intentos de captura, intervención y cooptación de la Justicia por parte del poder político de turno, ponen en riesgo no solo las instituciones democráticas, sino también los derechos y libertades de cada uno de los ciudadanos.

—¿Qué aspectos tiene para mejorar la Justicia de cara al futuro en búsqueda de la excelencia?

—En Argentina la pérdida de confianza en la Justicia se vincula esencialmente con los procesos que involucran al poder y tienen gran repercusión social. La lentitud y complejidad de los procesos y la impunidad resultante, ponen en tela de juicio la capacidad de la Justicia para garantizar que las leyes se cumplan y se apliquen a todos por igual. Las tres condiciones indispensables para que la Justicia cumpla su función son: independencia, capacidad y competencia. En Argentina, el Poder Judicial enfrenta problemas n serios en los tres aspectos.

FRANCO FROLA, CIRCULARIS: “Córdoba está a la vanguardia de la economía circular”

—¿Qué mirada tiene respecto a los proyectos actuales que trabajan en torno a la economía circular?

—Cada vez hay más conciencia al respecto. La pandemia tuvo algo positivo, permitió que la gente reflexionara respecto a cómo nos vinculamos desde el consumo. El mundo empezó a solicitar esto. En distintos países del mundo esto es una exigencia, Argentina está transitando este camino, y en Córdoba Capital se tomó como política pública la economía circular. El intendente Martín Llaryora ha generado sistemas de promoción y de control al respecto. Córdoba lidera y está a la vanguardia en la economía circular del país en cuanto a cantidad de proyectos, políticas públicas, normativas. Esto cuando se traslada al circuito económico es muy importante. En líneas generales, debemos pensar que los residuos son un recurso que van a empresas como la nuestra. Nosotros procesamos plásticos para fabricar durmientes sintéticos y lo que para mucha gente es un descarte, para nosotros es materia prima.

—¿El beneficio económico no se contrapone con la economía circular?

—Es fundamental, porque sino no podés reinvertir, generar nuevos negocios, en definitiva no haces sustentable a tu empresa. Hay una cadena muy larga de valor en torno a esto, en Circularis no somos solo nosotros, sino recuperadores urbanos, cooperativas, que viven en el día a día de los materiales que recuperan. Hay mucha gente que vive de la economía circular.

CARLOS Y HÉCTOR COSTA, OTTAA PROJECT: “Es posible emprender desde Córdoba”

—¿El foco de su empresa está puesto en la inclusión?

—Trabajamos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Esa mejora se da en un montón de formas y nosotros creemos que la comunicación es una necesidad básica para el ser humano. Llevamos a través de nuestra tecnología la posibilidad de que una persona se pueda comunicar, lo cual implica un montón de otras cosas como poder ir al baño, pedir agua, salir, acceder al uso autónomo de una computadora, entre muchas otras utilidades. Lo mejor de esto es poder ver el impacto que tiene lo que hacemos todos los días, no solo para afuera, sino también para adentro. Hoy el 40 por ciento de la gente que trabaja en Ottaa tiene alguna discapacidad. Es un dato que valida lo que decimos, con lo que hacemos, desde adentro.

—¿Es difícil emprender en el país?

—Es difícil. Dentro de Córdoba hay instituciones que apoyan realmente a los emprendedores. La salida no es Ezeiza. Es posible emprender desde Córdoba.